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Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей
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30 августа 2018, 05:33
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Ревнивец из Тольятти зарезал своего приятеля
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30 августа 2018, 05:22
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Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре
В Самаре частично перекрыто движение по Московскому шоссе. В районе телецентра, около дома №118а произошла коммунальная авария. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по двум правым полосам Московского шоссе до улицы …
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30 августа 2018, 04:36
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Самарские «Крылья Советов» подписали Агустина Рохеля
В четверг, 30 августа, самарские «Крылья Советов» оформили все документы, связанные с переходом в команду защитника Агустина Рохеля.
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30 августа 2018, 04:35
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В Самаре выбрали место, где установят скульптуру «Клен»
Стало известно, что скульптуру «Клен» в честь хита ВИА «Синяя птица» установят на набережной у выхода из Струковского парка. Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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16 августа 2018, 01:53
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самаре осыпается свежий фасад с дома Покидышева на Ленинградской
Не прошло и месяца с завершения ЧМ-2018, как у отрестарированных фасадов зданий в историческом центре Самары снова возникли проблемы. У здания на улице Ленинградской, 26-28 осыпается благоустроенный фасад, пишет «Самарское обозрение». Один из пользователей рассказал об этом руководителю Управления …
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6 августа 2018, 01:54
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В Самаре могут поставить памятник легендарному чудаку Пине Гойфману
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31 марта 2018, 01:35
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В польском Щецине пустят на металлолом памятник советским солдатам
В польском городе Щецин утилизируют мемориал «Памяти тех, кто воевал за Щецин». Серп, молот и пятиконечные звезды снимут и пустят на металлолом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское радио.
Представитель городского управления Паулина Лондка заявила, …
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10 января 2018, 07:28