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Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей

Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей

В областной столице возбуждено уголовное дело на начальника МОСП по взысканию административных штрафов по Самаре. Эту женщину подозревают в подлоге.

По версии следствия, в ноябре прошлого года пристав в своем служебном кабинете внесла ложные сведения в автоматизированную систему службы 
30 августа 2018, 05:33
Ревнивец из Тольятти зарезал своего приятеля

Ревнивец из Тольятти зарезал своего приятеля

В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве на почве страсти. По данным полиции, около дома на улице Дзержинского  нашли тело 36-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Во время расследования выяснилось, что накануне погибший пригласил к себе в гости приятеля и его девушку. 
30 августа 2018, 05:22
Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре

Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре

В Самаре частично перекрыто движение по Московскому шоссе. В районе телецентра, около дома №118а произошла коммунальная авария. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по двум правым полосам Московского шоссе до улицы 

30 августа 2018, 04:36
Самарские «Крылья Советов» подписали Агустина Рохеля

Самарские «Крылья Советов» подписали Агустина Рохеля

В четверг, 30 августа, самарские  «Крылья Советов» оформили все документы, связанные с переходом в команду защитника Агустина Рохеля. 
 
Напомним, что слухи о том, что уругвайский футболист станет  выступать в сине-бело-зеленых цветах курсировали с прошлой недели. Агустин Рохель подписал с самарским клубом 
30 августа 2018, 04:35
В Самаре выбрали место, где установят скульптуру «Клен»

В Самаре выбрали место, где установят скульптуру «Клен»

Стало известно, что скульптуру «Клен» в честь хита ВИА «Синяя птица» установят на набережной у выхода из Струковского парка. Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
 
«Открытие планируем ко Дню города на 8 
16 августа 2018, 01:53
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Подведение итогов 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре осыпается свежий фасад с дома Покидышева на Ленинградской

В Самаре осыпается свежий фасад с дома Покидышева на Ленинградской

Не прошло и месяца с завершения ЧМ-2018, как у отрестарированных фасадов зданий в историческом центре Самары снова возникли  проблемы. У здания на улице Ленинградской, 26-28 осыпается благоустроенный фасад, пишет «Самарское обозрение». Один из пользователей рассказал об этом руководителю Управления 
6 августа 2018, 01:54
В Самаре могут поставить памятник легендарному чудаку Пине Гойфману

В Самаре могут поставить памятник легендарному чудаку Пине Гойфману

В Самаре планируют благоустроить сквер на перекрестке Ленинградской и Садовой, а также поставить там скульптуру. Кому она будет посвящена, выберут сами жители города. Единственное условие - персонаж должен иметь отношение к Самарскому району, в котором и находится сквер.
 
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31 марта 2018, 01:35
В польском Щецине пустят на металлолом памятник советским солдатам

В польском Щецине пустят на металлолом памятник советским солдатам

В польском городе Щецин утилизируют мемориал  «Памяти тех, кто воевал за Щецин». Серп, молот и пятиконечные звезды снимут и пустят на металлолом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское радио.

Представитель городского управления Паулина Лондка заявила, 
10 января 2018, 07:28
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