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23 сентября в Самаре откроется Софийский собор у Ладьи
Совсем скоро в областной столице открывается храм на набережной у монумента Ладья. 23 сентября в 09:00 в Софийском соборе пройдет первое богослужение. Литургию возглавит митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. После службы у памятника князю Владимиру состоится концерт духовной музыки. Напомним, …
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10 сентября 2018, 11:57
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Александр Хинштейн снова стал депутатом Госдумы от Самарской области
По предварительным итогам голосования после обработки 100% бюллетеней по выборам депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу № 158 побеждает Александр Хинштейн. Явка по избирательному округу составила 44,5%. Голоса 56,98% избирателей набрал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, отрыв от следующего кандидата …
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10 сентября 2018, 11:03
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В конце октября из Самары в Москву снова начнут летать самолеты «Уральских авиалиний»
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10 сентября 2018, 10:39
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Окончательные итоги выборов губернатора Самарской области озвучат 12 сентября
Окончательные итоги выборов губернатора Самарской области будут подведены 12 сентября. Именно на эту дату назначено заседание регионального Избиркома, сообщает корреспондент «ТЕРРЫ».
Напомним, выборы губернатора прошли в Единый день голосования, 9 сентября. По состоянию на 08:24 10 сентября картина следующая: лидирует действующий …
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10 сентября 2018, 10:35
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В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»
На самарской набережной, на участке напротив Струковского сада установили скульптурную композицию «Клен» в честь легендарной песни ВИА «Синяя птица».
«Торжественно откроем ее в субботу, 8 сентября, в Дни города вместе с музыкантами ВИА «Синяя птица», - написал в своем микроблоге …
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6 сентября 2018, 10:38
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«Творится бардак»: самарцы пожаловались, что молодежь курит кальяны у памятника ИЛ-2
Оказывается, что площадка около самолета Ил-2 на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе превратилась в импровизированное место отдыха десятков людей. На это горожане пожаловались в твиттер главе администрации Кировского района Самары Игорю Рудакову.
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4 сентября 2018, 01:09
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В блогах: в Самаре на улице Водников незаконно строят жилой дом?
Самарчанка Антонина Верченова через "Фейсбук" обратилась к властям области, чтобы они ответили, насколько законно строительство многоквартирного жилого дома по адресу: улица Водников, 33. "Оно начинается буквально в эти дни. Компания-застройщик существует с 2015 года. Индекс финансовой стабильности - 93%. …
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30 августа 2018, 09:10
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В Самаре появится памятник городскому сумасшедшему Пине Гофману
В Самаре отремонтировали сквер, расположенный на пересечении улиц Ленинградской и Садовой. Там установили новый игровой комплекс для детей и лавку-качели, продолжается монтаж скамеек и урн. Вскоре там может появиться скульптура — памятник известному городскому сумасшедшему Пине Гофману.
Напомним, что …
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30 августа 2018, 03:17