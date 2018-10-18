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В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов
Администрация Кировского района проанонсировала в "Твиттере", что завтра, 19 октября, в 15:00 после реконструкции открывается Парк им. 50-летия Октября. Жители Металлурга дождались своего праздника. Чиновники приглашают всех на большой праздник. Взрослых и детей ждут концерт, контактный зоопарк, мастер-классы, запуск …
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18 октября 2018, 05:29
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В блогах: привет из прошлого!
Блогер Дмитрий Павлов показал вид из прошлого. "Проезжая не так давно мимо заброшенной, забытой деревни Волчьей Шенталинского района, я встретил вот такой телефонный аппарат, - пишет автор. - Изначально его установили, наверное, на бывшей центральной улице! Телефонная будка, которых …
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18 октября 2018, 05:18
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В Самарской области опрокинулся мотороллер: водитель оказался в реанимации
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18 октября 2018, 05:09
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Спикером тольяттинского парламента стал Николай Остудин
В четверг, 18 октября, в Тольятти состоялось заседание городской думы. На нем парламентарии избрали нового председателя, им стал Николай Остудин. За единоросса проголосовали 27 из 35 человек, еще 8 бюллетеней признали недействительными. Первым заместителем спикера стал коммунист Юрий Сачков. Также …
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18 октября 2018, 02:55
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В Самарской области пьяный водитель без прав скатился в кювет и врезался в столб
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18 октября 2018, 02:04
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В Тольятти за один день два человека упали с высоты
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18 октября 2018, 01:11
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В Самарской области сварочные работы проводили около бочек с топливом: погиб рабочий
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18 октября 2018, 12:08
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В Сызрани кладоискатели выловили пистолет из реки
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17 октября 2018, 10:36