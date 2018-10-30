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В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина
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30 октября 2018, 04:33
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На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову
В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары …
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30 октября 2018, 03:12
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В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке
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30 октября 2018, 02:56
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Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов
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30 октября 2018, 02:06
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за взрыва, который уничтожил трехэтажный коттедж
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30 октября 2018, 12:35
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Спасатели достали из-под завалов тело погибшего при взрыве коттеджа в Самаре
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25 октября 2018, 09:02
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Причины взрыва газа в самарском коттедже выяснит специальная комиссия
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25 октября 2018, 12:44
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Возбуждено уголовное по факту гибели рабочего при падении крана в Самаре
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при падении строительного крана. Оно заведено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает региональное СУ СК РФ.
Напомним, инцидент произошел днем, 24 …
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25 октября 2018, 11:28
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В Самаре прошел парад коммунальной техники
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25 октября 2018, 10:10
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В Самаре тепло должно прийти во все дома до 26 октября
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25 октября 2018, 09:00
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В Самаре пока не подключены к отоплению 89 домов
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15 октября 2018, 09:33
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В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе
В среду, 10 октября, в областной столице частично перекрыли движение транспорта (две полосы по направлению в город) на перекрестке Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Причиной стала коммунальная авария — порыв на теплотрассе. Об этом сообщило в Твиттере министерство транспорта …
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10 октября 2018, 05:06