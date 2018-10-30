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Материалы по теме:

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы уже во второй раз напали на арт-объект в сквере Мичурина. Напомним, что эффектный арт-объект «Трамвай» с подсветкой и необычные скамейки, в дизайне которых угадываются рельсы и шпалы, поставили в парке этим летом. Архитекторы провели много времени в 
30 октября 2018, 04:33
На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары 
30 октября 2018, 03:12
В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 15-летнюю девушку. Виктория Прохорова ушла из дома в Новокуйбышевске еще 6 октября и до сих пор не вернулась. Ее сотовый телефон выключен.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего 
30 октября 2018, 02:56
Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Число питомцев Самарского зоопарка пополнили две полярные совы. Красивые птицы прибыли в наш город еще 26 октября, но пока остаются безымянными. Сотрудники зоосада предлагают горожанам пофантазировать и выбрать для пернатых достойные имена. Свои варианты можно оставлять до 4 ноября включительно 
30 октября 2018, 02:06
В Самаре возбудили уголовное дело из-за взрыва, который уничтожил трехэтажный коттедж

В Самаре возбудили уголовное дело из-за взрыва, который уничтожил трехэтажный коттедж

Стало известно, что в областной столице завели уголовное дело по факту взрыва в трехэтажном коттедже в Железнодорожном районе. Его возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности», продолжается расследование, назначены экспертизы. На сегодняшний день основная версия - взрыв бытового газа.
30 октября 2018, 12:35
Спасатели достали из-под завалов тело погибшего при взрыве коттеджа в Самаре

Спасатели достали из-под завалов тело погибшего при взрыве коттеджа в Самаре

Стало известно, что взрыв газа в частном доме в областной столице будет расследовать специальная комиссия. Напомним, что в ночь на четверг, 25 октября, в 0:26 в Единую диспетчерскую службу СВГК поступил сигнал о взрыве трехэтажного коттеджа. Аварийная бригада закрыла кран 
25 октября 2018, 09:02
Причины взрыва газа в самарском коттедже выяснит специальная комиссия

Причины взрыва газа в самарском коттедже выяснит специальная комиссия

Стало известно, что взрыв газа в частном доме в областной столице будет расследовать специальная комиссия. Напомним, что в ночь на четверг, 25 октября, в 0:26 в Единую диспетчерскую службу СВГК поступил сигнал о взрыве трехэтажного коттеджа. Аварийная бригада закрыла кран 
25 октября 2018, 12:44
Возбуждено уголовное по факту гибели рабочего при падении крана в Самаре

Возбуждено уголовное по факту гибели рабочего при падении крана в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при падении строительного крана. Оно заведено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, инцидент произошел днем, 24 

25 октября 2018, 11:28
В Самаре прошел парад коммунальной техники

В Самаре прошел парад коммунальной техники

25 октября на площади Куйбышева в Самаре прошел парад коммунальной техники. Все эти трактора, грузовики и бульдозеры будут убирать город от снега во время зимы. Планируется, что на улицах города будут работать до 400 машин.

Подробный репортаж о мероприятии 
25 октября 2018, 10:10
В Самаре тепло должно прийти во все дома до 26 октября

В Самаре тепло должно прийти во все дома до 26 октября

В Самаре до сих пор есть многоквартирные дома, жители которых сидят без отопления. В частности, из-за порыва на теплотрассе эта проблема коснулась обитателей около 80 домов в областной столице. Городские власти опубликовали список зданий, в которых из-за коммунального ЧП не 
25 октября 2018, 09:00
В Самаре пока не подключены к отоплению 89 домов

В Самаре пока не подключены к отоплению 89 домов

По данным на вечер воскресенья, 14 октября, без отопления в областной столице остаются 89 домов, в том числе 85, где подача тепла в этом сезоне не производилась ни разу. Работы по подключению зданий ведутся круглые сутки, задействовано 96 сотрудников,
15 октября 2018, 09:33
В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе

В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе

В среду, 10 октября, в областной столице частично перекрыли движение транспорта (две полосы по направлению в город) на перекрестке Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Причиной стала коммунальная авария — порыв на теплотрассе. Об этом сообщило в Твиттере министерство транспорта 
10 октября 2018, 05:06
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