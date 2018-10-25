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В Самаре тепло должно прийти во все дома до 26 октября

В Самаре тепло должно прийти во все дома до 26 октября

В Самаре до сих пор есть многоквартирные дома, жители которых сидят без отопления. В частности, из-за порыва на теплотрассе эта проблема коснулась обитателей около 80 домов в областной столице. Городские власти опубликовали список зданий, в которых из-за коммунального ЧП не 
25 октября 2018, 09:00
В Самаре пока не подключены к отоплению 89 домов

В Самаре пока не подключены к отоплению 89 домов

По данным на вечер воскресенья, 14 октября, без отопления в областной столице остаются 89 домов, в том числе 85, где подача тепла в этом сезоне не производилась ни разу. Работы по подключению зданий ведутся круглые сутки, задействовано 96 сотрудников,
15 октября 2018, 09:33
В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе

В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе

В среду, 10 октября, в областной столице частично перекрыли движение транспорта (две полосы по направлению в город) на перекрестке Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Причиной стала коммунальная авария — порыв на теплотрассе. Об этом сообщило в Твиттере министерство транспорта 
10 октября 2018, 05:06
В блогах: авария на Алма-Атинской закончилась открытием фонтана у

В блогах: авария на Алма-Атинской закончилась открытием фонтана у "Самара-Лады"

Самарчанка Мария Тимофеева поведала в "Фейсбуке", что два месяца непрерывного труда на улице Алма-Атинской из-за аварии ознаменовались открытием фонтана на территории "Самара-Лады".

"Монументальное сооружение соседствует с зеленой зоной и созданной руками наших земляков имитацией кипрских гор Троодос. Теперь 
9 октября 2018, 11:13
Кофейный аппарат «обманул» на деньги жительницу Сызрани

Кофейный аппарат «обманул» на деньги жительницу Сызрани

Вместо ароматного напитка аппарат выдал девушке пустой стаканчик.Неприятная история произошла на днях с жительницей Сызрани. Они пришла в торговый центр «Автобус», и решила выпить кофе. Женщина решила воспользоваться торговым автоматом. И каково же было ее удивление, когда аппарат вместо бодрящего 
8 апреля 2018, 10:05
Принтер, проработавший в космосе 17 лет, выбросят с МКС

Принтер, проработавший в космосе 17 лет, выбросят с МКС

Принтер, 17 лет прослуживший верой и правдой экипажам МКС, станет космическим мусором. Устаревший аппарат будет выброшен, а на его место будет установлено новое устройство. Оно разрабатывалось одним из крупных производителей офисной техники. В его основу легли пожелания самих космонавтов. В 
3 апреля 2018, 02:46
Сызранские школьники придумали новый спорт - робобоулинг

Сызранские школьники придумали новый спорт - робобоулинг

Похоже, что юные робототехники из Сызрани придумали новый спорт. Называется он робобоулинг.

В новой игре вместо шара используется робот. Его задача состоит в том, чтобы сбить конструкцию из банок, имитирующие кегли, и остановится в точно заданном месте. По условиям 
29 января 2018, 08:48
Самый большой самолет в мире впервые покинул ангар

Самый большой самолет в мире впервые покинул ангар

Самый большой в мире транспортный самолет Stratolaunch вывели из ангара в Калифорнии. Он создан для вывода ракет-носителей на большую высоту, откуда те будут запускаться на орбиту. Крылатая машина имеет 6 двигателей Pratt&Whitney PW4056 и состоит из двух фюзеляжей длиной 72 

1 июня 2017, 02:08
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