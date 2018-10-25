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В Самаре тепло должно прийти во все дома до 26 октября
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25 октября 2018, 09:00
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В Самаре пока не подключены к отоплению 89 домов
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15 октября 2018, 09:33
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В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе
В среду, 10 октября, в областной столице частично перекрыли движение транспорта (две полосы по направлению в город) на перекрестке Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Причиной стала коммунальная авария — порыв на теплотрассе. Об этом сообщило в Твиттере министерство транспорта …
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10 октября 2018, 05:06
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В блогах: авария на Алма-Атинской закончилась открытием фонтана у "Самара-Лады"
Самарчанка Мария Тимофеева поведала в "Фейсбуке", что два месяца непрерывного труда на улице Алма-Атинской из-за аварии ознаменовались открытием фонтана на территории "Самара-Лады".
"Монументальное сооружение соседствует с зеленой зоной и созданной руками наших земляков имитацией кипрских гор Троодос. Теперь …
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9 октября 2018, 11:13
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Кофейный аппарат «обманул» на деньги жительницу Сызрани
Вместо ароматного напитка аппарат выдал девушке пустой стаканчик.Неприятная история произошла на днях с жительницей Сызрани. Они пришла в торговый центр «Автобус», и решила выпить кофе. Женщина решила воспользоваться торговым автоматом. И каково же было ее удивление, когда аппарат вместо бодрящего …
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8 апреля 2018, 10:05
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Принтер, проработавший в космосе 17 лет, выбросят с МКС
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3 апреля 2018, 02:46
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Сызранские школьники придумали новый спорт - робобоулинг
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29 января 2018, 08:48
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Самый большой самолет в мире впервые покинул ангар
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1 июня 2017, 02:08