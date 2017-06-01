Самый большой в мире транспортный самолет Stratolaunch вывели из ангара в Калифорнии. Он создан для вывода ракет-носителей на большую высоту, откуда те будут запускаться на орбиту. Крылатая машина имеет 6 двигателей Pratt&Whitney PW4056 и состоит из двух фюзеляжей длиной 72 метра.
Лайнер весит 250 тонн, а с полной нагрузкой эта цифра достигает 590 тонн. По словам разработчиков этого чуда авиационной техники, с выводом самолета закончился первый этап его создания. Впереди наземные и летные испытания.
Первый полет гигантского транспортника запланирован на 2019 год. В первое время Stratolaunch будет доставлять по одной ракете Pegasus XL, а в перспективе это число будет увеличено до трех.
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