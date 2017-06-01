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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Ульяновске будут выпускать разработанные в Самаре самолеты-амфибии

В Ульяновске будут выпускать разработанные в Самаре самолеты-амфибии

Самарские самолеты-амфибии уезжают в Ульяновск. Четырех- и шестиместные суда Л-142 и Л-162, разработанные самарским «АвиаТехом», начнут серийно производить на территории ульяновской «Портовой особой экономической зоны». Экспертный совет госкомпании одобрил заявку нового резидента, сообщается на сайте ПОЭЗ. Для реализации проекта в 

3 апреля 2017, 03:50
Самарской «Авиакор» обсудит свое участие в производстве Ил-114

Самарской «Авиакор» обсудит свое участие в производстве Ил-114

На работы по модернизации региональных самолетов Ил-114-300 будет выделено 20 миллиардов 400 миллионов рублей - сообщил зампредседателя российского правительства Дмитрий Рогозин.

Напомним, впервые тема возобновления серийного производства этого самолета была озвучена во время визита президента Владимира Путина в Самару летом 2014 

9 марта 2017, 11:12
ОДК испытает новый двигатель для учебно-боевых самолетов в 2019 году

ОДК испытает новый двигатель для учебно-боевых самолетов в 2019 году

Сотрудники Объединенной двигателестроительной корпорации испытают новый двигатель для учебно-боевой авиации СМ-100 в 2019 году. Об этом информируют отечественные СМИ со ссылкой на пресс-службу ОДК.
Как отмечается, разработка эскизного проекта уже закончена. Наступила очередь опытно-конструкторских работ, в следующем году стартуют стендовые 

20 февраля 2017, 02:37
Самолет авиакомпании

Самолет авиакомпании "Россия" был назван в честь Самары

Аэробус "А319" авиакомпании "Россия", названный в честь губернской столицы, в четверг 19 января совершил первый рейс по маршруту Санкт-Петербург - Самара. Он приземлился в аэропорту Курумоч около 12 часов дня. На борту воздушного судна изображен герб Самары и название города.

19 января 2017, 04:51
В блогах: бумажная техника из Тольятти

В блогах: бумажная техника из Тольятти

Блогер Вадим Кондратьев рассказал про "замечательные модели техники из бумаги, сделанные тольяттинцем Алексеем Рыжовым": "В его коллекции насчитывается несколько десятков (если не сотен) кораблей, паровозов, танков. Модели выполнены с соблюдением всех пропорций оригинала. Сейчас Алексей начал собирать крейсер "Аврора". Корабли 
17 января 2017, 10:01
Авиакатастроф в России стало больше на 83,3%

Авиакатастроф в России стало больше на 83,3%

Больше всего ЧП с участием авиации зафиксировано в Южном, Дальневосточном и Центральном федеральных округах.
Чаще всего падали самолеты «Х-32 Бекас», Ан-2, МиГ-29, СУ-24 и вертолеты МИ-8. Таковы данные МЧС России за первые шесть месяцев 2016 года. За эти полгода зарегистрировано 

11 октября 2016, 02:13
СМИ узнали о разработке российского самолета с лазерным оружием

СМИ узнали о разработке российского самолета с лазерным оружием

Российские специалисты приступили к созданию самолёта, оснащённого лазерным оружием. Как информирует ТАСС, об этом заявил представитель оборонно-промышленного комплекса России.
Сообщается, что самолет последнего поколения получил кодовое наименование А-60. В разработках этой модели принимают участие сотрудники ряда предприятий военно-промышленного комплекса в 

6 сентября 2016, 03:31
Самолет-локатор А-100 «Премьер» выполнит первый полет в 2018-м

Самолет-локатор А-100 «Премьер» выполнит первый полет в 2018-м

Не знающий аналогов самолет-локатор А-100 "Премьер" поднимется в небо в 2018 году. Первые испытания воздушного судна запланированы на начало следующего года.
Лайнер планируется применять для радиолокационного обнаружения. Иными словами, он будет осуществлять патрулирование территорий, при этом исследуя специальные сигналы по 

22 августа 2016, 02:02
Стали известны сроки подорожания техники и электроники в России

Стали известны сроки подорожания техники и электроники в России

Как утверждает ряд аналитиков, в самое ближайшее время в Российской Федерации все потребители будут вынуждены констатировать повышение цен на всеми любимые гаджеты, электронику и бытовую технику. Как стало известно, ощутимее всего окажется скачок стоимости наиболее потребляемых цифровых товаров. А именно 
21 января 2016, 10:24
Опасную трассу в Оренбуржье оснастили высокопроходимой техникой

Опасную трассу в Оренбуржье оснастили высокопроходимой техникой

Напомним, в начале января многие российские информационные агентства передавали, что из-за сильной метели на опасном участке трассы Оренбург - Орск пострадало большое количество людей: в снежный плен попали свыше полусотни автомобилей, один человек погиб, 14 человек госпитализировали.
И вот теперь 
18 января 2016, 04:20
В Китае начинают массовое производство летающих мотоциклов EHang 184

В Китае начинают массовое производство летающих мотоциклов EHang 184

В Поднебесной намереваются запустить массовое производство современных летающих мотоциклов типа EHang 184. Это творение инженерной мысли было представлено на Международной выставке потребительской электроники CES-2016, которая проводилась в Лас-Вегасе. И следом СМИ растиражировали информацию, что начинается массовое изготовление транспортного средства. Отдельно 
18 января 2016, 08:11
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