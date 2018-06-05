Бывший «Аквариум» в Самаре отреставрируют к концу года В Самаре до конца года отреставрируют здание бывшего ресторана «Аквариум», расположенное на улице Самарской. Оно является объектом культурного наследия. Проект особняка в стиле модерн у архитектора Михаила Квятовского заказали купцы Ивановы. Строительство было завершено в 1914 году. В 1917 году, …