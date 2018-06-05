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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Видео: Кировский вещевой рынок горел в Самаре

Видео: Кировский вещевой рынок горел в Самаре

5 июня в Самаре произошел пожар на Кировском вещевом рынке. Около 18:10 там загорелись контейнеры. Огонь охватил 50 квадратных метров площади.

На тушение пожара прибыли 23 сотрудника МЧС на пяти машинах. С огнем им удалось справиться к 18:41, сообщает 
5 июня 2018, 09:15
Бывший «Аквариум» в Самаре отреставрируют к концу года

Бывший «Аквариум» в Самаре отреставрируют к концу года

В Самаре до конца года отреставрируют здание бывшего ресторана «Аквариум», расположенное на улице Самарской. Оно является объектом культурного наследия. Проект особняка в стиле модерн у архитектора Михаила Квятовского заказали купцы Ивановы. Строительство было завершено в 1914 году. В 1917 году, 

5 июня 2018, 07:00
Глава МВД России проверил готовность полиции к ЧМ-2018 в Самаре

Глава МВД России проверил готовность полиции к ЧМ-2018 в Самаре

Cамару посетил глава МВД России Владимир Колокольцев. Он проверил готовность сводного отряда полиции к работе во время проведения ЧМ-2018 по футболу.  В самарском аэропорту министра внутренних дел РФ встретил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Владимир Колокольцев ознакомился с условиями 
5 июня 2018, 09:19
Большинство россиян поддерживают введение «черного списка» авиадебоширов

Большинство россиян поддерживают введение «черного списка» авиадебоширов

70% опрошенных готовы ввести временные запреты на полеты для хулиганов
4 июня 2018, 11:22
Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

В Самаре отремонтированный участок 
4 июня 2018, 04:24
Конфискованное в Курумоче чучело крокодила подарили детям

Конфискованное в Курумоче чучело крокодила подарили детям

Стало известно продолжение истории с чучелом крокодила, которого самарские таможенники изъяли в аэропорту Курумоч прошлым летом. Как уже рассказывала «ТЕРРА», при досмотре багажа, прибывшего из Стамбула, в одном из чемоданов таможенники нашли крокодила. Это оказалось чучело рептилии длиной около 
11 мая 2018, 03:57
Появилось видео с самолётов-участников Парада Победы в Самаре

Появилось видео с самолётов-участников Парада Победы в Самаре

В Самаре парапланерист и фотограф Андрей Востров опубликовал в Сети видео, снятое с самолетов-участников Парада Победы 2018 года, который состоялся на площади Куйбышева 9 мая.  В небе пилоты аэроклуба ДОСААФ на самолетах Як-52 исполнили фигуры высшего пилотажа. Камеры были прикреплены 

11 мая 2018, 09:54
В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных

В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных

В подмосковных аэропортах вводятся новые правила и за их исполнением будут следить сотрудники министерства транспорта Московской области. Теперь за нарушения правил поведения в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» будут выписывать штрафы.

Наказываться будет засорение территории, загромождение вещами проходов, неправильное 
3 мая 2018, 09:13
Кто-то украл деньги на забор для самарского аэропорта Курумоч

Кто-то украл деньги на забор для самарского аэропорта Курумоч

Приволжское следственное управление на транспорте  СК России возбудило уголовное дело по факту хищения более 6 миллионов рублей при строительстве ограждения по периметру международного аэропорта «Курумоч». В халатности подозревают руководящих должностных лиц Федерального государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропортов». По версии 

16 апреля 2018, 04:32
Самару и Новосибирск свяжут прямые авиарейсы

Самару и Новосибирск свяжут прямые авиарейсы

Самару и Новосибирск свяжут регулярные прямые авиарейсы. Первый такой борт отправится из аэропорта «Курумоч» уже 2 июня. Перевозки пассажиров будет осуществлять авиакомпания S7 на самолетах Embraer 170. Рейсы будут отправляться 2 раза в неделю: в субботу в 00:15 и в 

13 апреля 2018, 12:00
Росавиация разрешила ввести в эксплуатацию новый терминал аэропорта «Семфирополь»

Росавиация разрешила ввести в эксплуатацию новый терминал аэропорта «Семфирополь»

Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала международного аэропорта «Семфирополь». Это означает, что сооружение целиком и полностью готово к приему и отправке пассажиров. Ранее новый аэропортовый комплекс получил заключение о соответствии всем требованиям технических регламентов и соответствии заявленному 
12 апреля 2018, 07:01
Семья из Орла засудила турфирму за неисправный самолет

Семья из Орла засудила турфирму за неисправный самолет

Поездка в отпуск закончилась для семьи из города Орел разбирательством с туроператором. Супруги приобрели путевку, которая предполагала пересадку на самолет в Москве. Поездка до столицы прошла нормально, а потом начались проблемы. Сначала было на 7 часов задержано отправление самолета в 
11 апреля 2018, 12:25
Ни звука: Парламентарии Новосибирска одобрили запрет на лай и вой по ночам

Ни звука: Парламентарии Новосибирска одобрили запрет на лай и вой по ночам

Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли в первом чтении законопроект, подразумевающий запрет домашним питомцам громко лаять, выть и даже мяукать в темное время суток. Как следует из текста нового документа, хозяева должны в обязательном порядке пресекать "действия домашнего животного, производящие шум 

28 сентября 2017, 03:22
«Кладбищенский навигатор»: В Новосибирске создадут мобильное приложение для поиска могил

«Кладбищенский навигатор»: В Новосибирске создадут мобильное приложение для поиска могил

Мэрия Новосибирска готовит специфическое мобильное приложение для обнаружения мест захоронений. Муниципальная информационная система "Ритуал" начнет функционировать к концу 2017-го.
Пользуясь компьютером, планшетом либо смартфоном, можно будет вбить в приложении данные ушедшего из жизни знакомого или родственника, включая фамилию и дату 

29 августа 2017, 10:12
Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера

Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера

Сотрудники новосибирского СИЗО-1 сбили два квадрокоптера, посредством которых злоумышленники намеревались доставить на территорию исправительного учреждения 7 мобильных телефонов. Об этом сообщает сайт ГУФСИН РФ по Новосибирской области.
Оперативники получили информацию, что готовится передача на территорию учреждения запрещенных к использованию устройств. 

27 июня 2017, 11:12
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