В Самаре, в аэропорту Курумоч, появился прямой рейс в Новосибирск. Направление будет обслуживать авиакомпания S7. Пассажиры будут летать по маршруту Самара – Новосибирск на самолетах Embraer 170. В расписании – по два вылета в неделю. Из Самары – по субботам в 0:15 и понедельникам в 15:20, время прилета в пункт назначения – в 6:25 и 21:30, соответственно. Вылеты из Новосибирска – по понедельникам в 13:50 и по пятницам в 22:55, прибытие в Самару соответственно в 14:25 и в 23:25. Время полета – три с половиной часа. Раньше, чтобы добраться по воздуху из Самары в Новосибирск, приходилось делать пересадку в Москве и в общем дорога занимала пять часов.
«Расписание с вылетом из Самары сформировано таким образом, что пассажирам аэропорта Курумоч доступна обширная стыковочная сеть S7 на азиатских направлениях, а также внутренние рейсы на Дальний Восток», - сообщили в аэропорту Курумоч.
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