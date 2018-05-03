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Крупнейший самолет в мире может подняться в воздух в этом году
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18 апреля 2018, 05:10
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Кто-то украл деньги на забор для самарского аэропорта Курумоч
Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту хищения более 6 миллионов рублей при строительстве ограждения по периметру международного аэропорта «Курумоч». В халатности подозревают руководящих должностных лиц Федерального государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропортов». По версии …
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16 апреля 2018, 04:32
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Росавиация разрешила ввести в эксплуатацию новый терминал аэропорта «Семфирополь»
Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала международного аэропорта «Семфирополь». Это означает, что сооружение целиком и полностью готово к приему и отправке пассажиров. Ранее новый аэропортовый комплекс получил заключение о соответствии всем требованиям технических регламентов и соответствии заявленному …
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12 апреля 2018, 07:01
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Самолет Москва-Самара совершил вынужденную посадку в Казани
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12 апреля 2018, 08:36
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Самолет «Саратовских авиалиний» вынужденно сел в аэропорту Самары
В Самаре в среду, 28 марта, экстренно приземлился самолет Як-42. Это произошло утром. Воздушное судно авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевшее из Саратова в Оренбург, в 10:38 по местному времени совершило вынужденную посадку в аэропорту Курумоч, сообщили представители транспортной прокуратуры. Пассажиров на …
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28 марта 2018, 04:14
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«Землянина» из экстренно севшего в Самаре самолета на авто повезли в Ульяновск
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19 марта 2018, 09:39
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Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре
В Самаре в воскресенье, 18 марта, вынужденно приземлился самолет, на котором летели более полусотни человек. Рейс компании "ЮТэйр" следовал по маршруту Москва – Ульяновск. Борт посадили на запасном аэродроме аэропорта Курумоч в 16:28, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Причина вынужденной посадки: …
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19 марта 2018, 07:31
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Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск
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9 февраля 2018, 02:52
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Аэропорт «Курумоч» назвал самые популярные авианаправления из Самары
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16 января 2018, 12:32
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Дмитрий Азаров принял участие в Русском народном соборе
В Москве в кафедральном Храме Христа Спасителя завершился Всемирный Русский народный собор. Это важное ежегодное духовно-просветительское мероприятие. В этот раз обсуждалась тема «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития». Участие в работе собора приняли представители власти и силовых …
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2 ноября 2017, 04:47
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Кладбище домашних роботов открылось в Москве
В российской столице анонсировали появление так называемого Кладбища домашних роботов. Оно начало функционировать в технопарке «Физтехпарк». Как рассказывают отечественные СМИ, пришедшее в негодность электронное оборудование сюда может принести любой желающий. А далее электронные помощники смогут получить вторую жизнь и принести …
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2 ноября 2017, 11:27
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На разгон облаков в Москве 4 и 7 ноября потратят почти 200 млн рублей
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2 ноября 2017, 09:16