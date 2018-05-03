Крупнейший самолет в мире может подняться в воздух в этом году Летом этого года в воздух может подняться крупнейший самолет в мире. Машина под названием Scaled Composites Stratolaunch Model 351 имеет два фюзеляжа и размах крыла более 117 метров. Правда, не исключается, что сроки могут сдвинуться. Связано это со сложной конструкцией …