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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Самолет «Саратовских авиалиний» вынужденно сел в аэропорту Самары

В Самаре в среду, 28 марта, экстренно приземлился самолет Як-42. Это произошло утром. Воздушное судно авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевшее из Саратова в Оренбург, в 10:38 по местному времени совершило вынужденную посадку в аэропорту Курумоч, сообщили представители транспортной прокуратуры. Пассажиров на 

28 марта 2018, 04:14
«Землянина» из экстренно севшего в Самаре самолета на авто повезли в Ульяновск

«Землянина» из экстренно севшего в Самаре самолета на авто повезли в Ульяновск

В экстренно приземлившемся в аэропорту Курумоч самолете Москва – Ульяновск летел экс-солист ВИА «Земляне» Сергей Скачков. Артиста пригласили выступить в Ульяновске на празднике в честь Дня воссоединения России и Крыма. Но из-за ухудшения метеоусловий – сильного ветра 18 марта самолет 
19 марта 2018, 09:39
Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре

Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре

В Самаре в воскресенье, 18 марта, вынужденно приземлился самолет, на котором летели более полусотни человек. Рейс компании "ЮТэйр" следовал по маршруту Москва – Ульяновск. Борт посадили на запасном аэродроме аэропорта Курумоч в 16:28, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Причина вынужденной посадки: 

19 марта 2018, 07:31
Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск

Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск

C 26 марта самарцы смогут летать из аэропорта «Курумоч» по двум новым направлениям. Через наш город будет проходить регулярный маршрут Норильск-Самара-Баку, выполняемый самолетом Boeing B-737-800.

Прибывать из Норильска борт будет по понедельникам в 16:35, а вылетать в Баку в 18:50. В 

9 февраля 2018, 02:52
Аэропорт «Курумоч» назвал самые популярные авианаправления из Самары

Аэропорт «Курумоч» назвал самые популярные авианаправления из Самары

В аэропорту «Курумоч» назвали самые популярные у пассажиров авианаправления из Самары. Самыми востребованными остаются рейсы в Москву. За год пассажиропоток вырос на семь процентов почти до 1 миллиона 288 тысяч человек. На втором месте – турецкий курорт Анталья. В этом 

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В Москве в кафедральном Храме Христа Спасителя завершился Всемирный Русский народный собор. Это важное ежегодное духовно-просветительское мероприятие. В этот раз  обсуждалась тема «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития». Участие в работе собора приняли представители власти и силовых 

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На разгон облаков в Москве 4 и 7 ноября потратят почти 200 млн рублей

Власти российской столицы намерены потратить 196 миллионов рублей на разгон облаков  4 и 7 ноября. Об этом рассказывает «Интерфакс». От непогоды Москву будут защищать до десяти воздушных судов Ан‐12, Як‐42 и Ан‐26.
В целях борьбы с тучами и ливнем планируется 

2 ноября 2017, 09:16
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