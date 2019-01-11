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Материалы по теме:

Нашли свиной и гонконгский грипп: с начала января заразились 6,8 тысяч самарцев

Нашли свиной и гонконгский грипп: с начала января заразились 6,8 тысяч самарцев

За неделю, с 31 декабря по 6 января, в Самарской области зафиксировали 6881 случай ОРВИ и гриппа, в том числе 4161 - в областной столице. По данным на 9 января, заболеваемость пока находится на неэпидемическом уровне. Для определения видов вирусов, 
11 января 2019, 01:24
В детской больнице имени Ивановой в Самаре появится аппарат МРТ

В детской больнице имени Ивановой в Самаре появится аппарат МРТ

В этом году в областной детской больнице № 1 имени Ивановой появится аппарат МРТ, а также другое высокотехнологичное оборудование. Об этом стало известно 10 января во время визита министра здравоохранения региона Михаила Ратманова. Сейчас в больнице уже работает офтальмоскоп, на 
11 января 2019, 11:49
Второй путь на станции

Второй путь на станции "Алабинской" откроют в 2022 году

Второй путь на самарской станции метро "Алабинская" откроют только в 2022 году, сообщает метрополитен. Движение поездов по второму пути будет возможно только после завершения строительства перегонного тоннеля и камеры съездов, отмечают в компании. Напомним, "Алабинскую" открыли для пассажиров еще 
11 января 2019, 11:17
В Тольятти уберут выделенные полосы для общественного транспорта

В Тольятти уберут выделенные полосы для общественного транспорта

Городские власти Тольятти решили убрать отдельные полосы для движения маршрутных транспортных средств - автобусов на улицах Свердлова, Юбилейной, Борковской, на проспектах Степана Разина и Московском. С четверга, 10 января, сотрудники «Центра организации дорожного движения городского округа Тольятти» начали демонтаж соответствующих 
11 января 2019, 10:49
В Самаре фура протаранила столб на Московском шоссе

В Самаре фура протаранила столб на Московском шоссе

В четверг, 10 января, произошла авария на Московском шоссе в Самаре. Груженая фура влетела в опору реверсивного светофора. Передняя часть большегруза «впечаталась» в столб, лобовое стекло треснуло. По словам очевидцев в группе «ДТП 163 Самара», обошлось без пострадавших, но 
11 января 2019, 09:10
Под Самарой улетела в кювет и перевернулась «семерка» с пьяным водителем

Под Самарой улетела в кювет и перевернулась «семерка» с пьяным водителем

В среду, 9 января, на трассе в Самарской области перевернулся автомобиль. В 19:10 30-летний пьяный мужчина ехал на ВАЗ-2107 по 2 километру автодороги «Алексеевка - Шариповка» в сторону Алексеевки. Он не сумел справиться с управлением машиной, потерял контроль, и автомобиль 
10 января 2019, 02:49
Под Самарой иномарка протаранила ограждение на ж/д переезде: пострадали пассажирки

Под Самарой иномарка протаранила ограждение на ж/д переезде: пострадали пассажирки

В среду утром, 9 января, произошла авария на железнодорожной станции в Кинеле. Примерно в 07:30 53-летний водитель Hyundai Creta ехал по улице Советской в сторону Крымской. Около дома № 7 по Советской шофер нарушил правила проезда через железнодорожный переезд, «вылетел» 
10 января 2019, 10:59
В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека

В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека

Во вторник, 8 января, в Тольятти столкнулись два автомобиля, травмированы двое участников аварии. По информации ГИБДД Тольятти, в 15:50 в районе 13 километра Поволжского шоссе 55-летний водитель ГАЗ-322132 нарушил правила расположения на проезжей части, его транспортное средство выехало на встречку 
9 января 2019, 04:14
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