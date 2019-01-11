Нашли свиной и гонконгский грипп: с начала января заразились 6,8 тысяч самарцев … За неделю, с 31 декабря по 6 января, в Самарской области зафиксировали 6881 случай ОРВИ и гриппа, в том числе 4161 - в областной столице. По данным на 9 января, заболеваемость пока находится на неэпидемическом уровне. Для определения видов вирусов,