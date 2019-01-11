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Нашли свиной и гонконгский грипп: с начала января заразились 6,8 тысяч самарцев
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11 января 2019, 01:24
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В детской больнице имени Ивановой в Самаре появится аппарат МРТ
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11 января 2019, 11:49
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Второй путь на станции "Алабинской" откроют в 2022 году
Второй путь на самарской станции метро "Алабинская" откроют только в 2022 году, сообщает метрополитен. Движение поездов по второму пути будет возможно только после завершения строительства перегонного тоннеля и камеры съездов, отмечают в компании. Напомним, "Алабинскую" открыли для пассажиров еще …
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11 января 2019, 11:17
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В Тольятти уберут выделенные полосы для общественного транспорта
Городские власти Тольятти решили убрать отдельные полосы для движения маршрутных транспортных средств - автобусов на улицах Свердлова, Юбилейной, Борковской, на проспектах Степана Разина и Московском. С четверга, 10 января, сотрудники «Центра организации дорожного движения городского округа Тольятти» начали демонтаж соответствующих …
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11 января 2019, 10:49
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В Самаре фура протаранила столб на Московском шоссе
В четверг, 10 января, произошла авария на Московском шоссе в Самаре. Груженая фура влетела в опору реверсивного светофора. Передняя часть большегруза «впечаталась» в столб, лобовое стекло треснуло. По словам очевидцев в группе «ДТП 163 Самара», обошлось без пострадавших, но …
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11 января 2019, 09:10
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Под Самарой улетела в кювет и перевернулась «семерка» с пьяным водителем
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10 января 2019, 02:49
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Под Самарой иномарка протаранила ограждение на ж/д переезде: пострадали пассажирки
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10 января 2019, 10:59
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В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека
Во вторник, 8 января, в Тольятти столкнулись два автомобиля, травмированы двое участников аварии. По информации ГИБДД Тольятти, в 15:50 в районе 13 километра Поволжского шоссе 55-летний водитель ГАЗ-322132 нарушил правила расположения на проезжей части, его транспортное средство выехало на встречку …
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9 января 2019, 04:14