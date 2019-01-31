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В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской
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31 января 2019, 01:59
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В Самарской области арестовали отца, который задолжал дочкам 580 тысяч рублей
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31 января 2019, 01:18
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Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины
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31 января 2019, 12:21
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В Самарской области компанию оштрафовали за неработающие таксофоны
Необычное наказание. Роскомнадзор по Самарской области оштрафовал на 37 тысяч рублей "Ростелеком" за неработающие таксофоны. Оказывается, этот раритетный вид связи до сих пор востребован на территории нашего региона, несмотря на то, что в 2012 году Минсвязи России решило от …
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31 января 2019, 11:33
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В Самаре 24-летний парень попал под колеса микроавтобуса на проспекте Кирова
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30 января 2019, 12:49
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В Сызрани автомобилист сбил женщину и сбежал
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29 января 2019, 02:27
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В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик
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29 января 2019, 11:40
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Появилось видео столкновения маршрутки и автовоза в Самаре
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29 января 2019, 08:56
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