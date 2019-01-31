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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 29.01.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

Самарская полиция ищет свидетелей скандального инцидента со стрельбой на улице Ленинской. По предварительным данным, конфликт возник в девять часов утра в среду, 30 января, около дома № 199 по Ленинской. Проезжавшие на машине мужчины заметили стаю собак, которые угрожали женщине, 
31 января 2019, 01:59
В Самарской области арестовали отца, который задолжал дочкам 580 тысяч рублей

В Самарской области арестовали отца, который задолжал дочкам 580 тысяч рублей

На 10 дней «задержится» за решеткой житель Самарской области, который задолжал своим детям крупную сумму. История началась с того, что судебные приставы из Приволжского района завели два исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание дочерей с местного жителя. Нерадивый отец 
31 января 2019, 01:18
Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины

Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины

Исчезновение и гибель жительницы Самарской области расследовали сотрудники полиции. В дежурную часть муниципального управления МВД России «Сызранское» обратились родственники 33-летней женщины. Они рассказали, что дама уже несколько дней не выходит с ними на связь. Но при разговоре с сожителем и 
31 января 2019, 12:21
В Самарской области компанию оштрафовали за неработающие таксофоны

В Самарской области компанию оштрафовали за неработающие таксофоны

Необычное наказание. Роскомнадзор по Самарской области оштрафовал на 37 тысяч рублей "Ростелеком" за неработающие таксофоны. Оказывается, этот раритетный вид связи до сих пор востребован на территории нашего региона, несмотря на то, что в 2012 году Минсвязи России решило от 
31 января 2019, 11:33
В Самаре 24-летний парень попал под колеса микроавтобуса на проспекте Кирова

В Самаре 24-летний парень попал под колеса микроавтобуса на проспекте Кирова

Полицейские выясняют детали аварии, которая произошла накануне в Промышленном районе Самары. В 20:30 во вторник, 29 января, 55-летний водитель ехал на микроавтобусе Citroen по проспекту Кирова в сторону улицы Береговой. В какой-то момент шофер сбил пешехода, который пересекал проезжую часть 
30 января 2019, 12:49
В Сызрани автомобилист сбил женщину и сбежал

В Сызрани автомобилист сбил женщину и сбежал

Полицейские ищут в Сызрани водителя, который сбил человека и скрылся, не попытавшись помочь пострадавшему. Врачи больницы, к которым пациентку привезла бригада скорой помощи, сообщили о ДТП правоохранителям. Авария произошла в девять часов утра в понедельник, 28 января. Водитель на автомобиле 
29 января 2019, 02:27
В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик

В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик

Накануне, 28 января, в Автограде произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 16:00 Hyundai Creta ехал по улице Матросова в районе дома № 10. По пути иномарка сбила 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как рассказали 
29 января 2019, 11:40
Появилось видео столкновения маршрутки и автовоза в Самаре

Появилось видео столкновения маршрутки и автовоза в Самаре

В Сети опубликовали видео ДТП с автовозом и маршруткой на Московском шоссе в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 28 января, на главной магистрали областной столицы возникла пробка. Примерно в 18:20 на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной столкнулись маршрутный автобус 
29 января 2019, 08:56
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