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Материалы по теме:

Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу

Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу

В пятницу, 1 февраля, три 11-летние самарские школьницы решили прогуляться пешком через Волгу. Сейчас на поверхности реки образовалась вода со снегом. Когда любительницы экстремальных развлечений дошли от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), то промокли и порядком замерзли. Девочки 
1 февраля 2019, 05:27
Браконьер из Самарской области заплатил за убитого лося 240 тысяч рублей

Браконьер из Самарской области заплатил за убитого лося 240 тысяч рублей

В Самарской области задержали браконьера. Мужчину, который незаконно убил лося, 29 января остановили на территории Шигонского района, сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 258 «Незаконная охота». Нарушителю грозил срок от 3 до 5 
1 февраля 2019, 04:20
В Самаре запретят ночную парковку на Ташкентской

В Самаре запретят ночную парковку на Ташкентской

В конце этого месяца самарских автомобилистов ждет очередное нововведение: с 21 февраля на участке улицы Ташкентской от Солнечной до Демократической запретят остановку и стоянку автомобилей. Ограничение будет действовать с 22:00 до 6:00. Как пояснили представители регионального министерства транспорта, это решение 
1 февраля 2019, 03:16
В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста

В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста

В Сызрани удалось обнаружить и задержать человека, который устроил переполох сегодня утром. В 04:50 1 февраля неизвестный позвонил по телефону «112» и рассказал о возможном заминировании железнодорожного моста. Оперативные службы провели экстренную проверку. Они обследовали территорию, и выяснилось, что сигнал 
1 февраля 2019, 01:56
В Сызрани молодой человек выпал из окна 16-этажного дома

В Сызрани молодой человек выпал из окна 16-этажного дома

В четверг, 31 января, в Сызрани произошла трагедия. Из окна 16-этажного дома № 19 по проспекту Королева по неизвестной причине упал вниз молодой парень. Юноша, на вид примерно 20 лет, получил страшные травмы и погиб на месте. Как говорят очевидцы, 
1 февраля 2019, 10:06
В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

Самарская полиция ищет свидетелей скандального инцидента со стрельбой на улице Ленинской. По предварительным данным, конфликт возник в девять часов утра в среду, 30 января, около дома № 199 по Ленинской. Проезжавшие на машине мужчины заметили стаю собак, которые угрожали женщине, 
31 января 2019, 01:59
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