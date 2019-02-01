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Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу
В пятницу, 1 февраля, три 11-летние самарские школьницы решили прогуляться пешком через Волгу. Сейчас на поверхности реки образовалась вода со снегом. Когда любительницы экстремальных развлечений дошли от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), то промокли и порядком замерзли. Девочки …
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1 февраля 2019, 05:27
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Браконьер из Самарской области заплатил за убитого лося 240 тысяч рублей
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1 февраля 2019, 04:20
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В Самаре запретят ночную парковку на Ташкентской
В конце этого месяца самарских автомобилистов ждет очередное нововведение: с 21 февраля на участке улицы Ташкентской от Солнечной до Демократической запретят остановку и стоянку автомобилей. Ограничение будет действовать с 22:00 до 6:00. Как пояснили представители регионального министерства транспорта, это решение …
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1 февраля 2019, 03:16
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В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста
В Сызрани удалось обнаружить и задержать человека, который устроил переполох сегодня утром. В 04:50 1 февраля неизвестный позвонил по телефону «112» и рассказал о возможном заминировании железнодорожного моста. Оперативные службы провели экстренную проверку. Они обследовали территорию, и выяснилось, что сигнал …
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1 февраля 2019, 01:56
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В Сызрани молодой человек выпал из окна 16-этажного дома
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1 февраля 2019, 10:06
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В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской
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31 января 2019, 01:59
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