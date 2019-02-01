В Самаре запретят ночную парковку на Ташкентской … В конце этого месяца самарских автомобилистов ждет очередное нововведение: с 21 февраля на участке улицы Ташкентской от Солнечной до Демократической запретят остановку и стоянку автомобилей. Ограничение будет действовать с 22:00 до 6:00. Как пояснили представители регионального министерства транспорта, это решение