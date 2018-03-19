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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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В Самаре, в экстренно приземлившимся в аэропорту Курумоч самолете Москва – Ульяновск, летел экс-солист ВИА «Земляне» Сергей Скачков. Артиста пригласили выступить в Ульяновске на празднике в честь Дня воссоединения России и Крыма. Но из-за ухудшения метеоусловий – сильного ветра, 18 
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Выборы президента России завершились в Самарской области

Выборы президента России завершились в Самарской области

В Самарской области завершились выборы президента России. Ровно в 20:00 закрылись все избирательные участки, и там начался процесс подведения итогов народного волеизъявления.

По данным на 18:00 свои голоса на прошедших выборах отдали 60,09% избирателей. Это 1,46 млн. человек.  Более свежие цифры 

18 марта 2018, 08:25
Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области

Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области

Почти половина избирателей в Самарской области отдала свои голоса на выборах президента России. По состоянию на 15:00 явка составила 49,23%, или 1,19 миллиона человек.

Наиболее активно голосуют жители Красноармейского и Пестравского районов — 74,97% и 74,92% соответсвенно. Самую низкую явку пока 

18 марта 2018, 05:41
На выборах президента России проголосовала глава Самары Елена Лапушкина

На выборах президента России проголосовала глава Самары Елена Лапушкина

Глава администрации Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах президента России. Градоначальник поставила отметку в избирательном бюллетене на участке в школе №69. Об этом сообщается в твиттере мэрии.

Старт президентским выборам в Самарской области был дан в 8:00. На территории региона работают 

18 марта 2018, 01:17
Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

На днях в Ульяновске едва не погиб маленький ребенок. Мужчина, шедший мимо девятиэтажки на улице Первомайской, увидел в открытом окне 5-летнюю девочку. Она стояла и звала свою маму.

На место происшествия оперативно приехали полицейские, спасатели и работники службы социальной 
14 марта 2018, 09:18
Самолет «Москва-Бухара» совершил экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» в Самаре

Самолет «Москва-Бухара» совершил экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» в Самаре

Вечером 11 марта экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» совершил самолет «Москва-Бухара». Одному из пассажиров, находившихся на борту воздушного судна внезапно стало плохо. У 35-летнего мужчины из Узбекистана случился либо приступ аппендицита, либо перитонит, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на 
12 марта 2018, 08:48
В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку

В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку

14 февраля около 9:00 утра специалисты Центра ветеринарии получили сигнал об обнаружении трупа дикой лисы в Ленинском районе.
14 февраля 2018, 04:16
Ульяновские врачи удалили рыбью кость из бронхов трехлетнего ребенка

Ульяновские врачи удалили рыбью кость из бронхов трехлетнего ребенка

За 2018 год в Ульяновской областной детской клинической больнице было проведено 15 исследований, связанных с удалением различных инородных тел из желудочно-кишечного тракта.

Недавно в эндоскопическое отделение больницы поступил трехлетний мальчик с жалобами на слабость, одышку и продолжительный кашель. После исследования дыхательных 

13 февраля 2018, 03:38
Два человека погибли после падения самолета в Италии

Два человека погибли после падения самолета в Италии

В среду, 31 января в Италии произошла авиакатастрофа. В провинции Верона рухнул легкомоторный самолет «Сессна». Оба человека, бывшие на его борту, погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

За штурвалом самолета сидел 61-летний Лино Лаварини, который 
31 января 2018, 08:22
Большой грех: В Самаре около ТЦ «Самолет» неизвестные выкинули много буханок хлеба

Большой грех: В Самаре около ТЦ «Самолет» неизвестные выкинули много буханок хлеба

Жители Самары обнаружили и сделали фотографии буханок хлеба, которые неизвестные "негодяи" выбросили прямо на землю около торгового центра "Самолет" на Московском шоссе. Естественно, состава преступления в этом нет, однако комментаторы очень возмущены таким поступком. "Их бы в блокадный Ленинград" – 
7 января 2018, 06:29
Дмитрий Азаров принял участие в Русском народном соборе

Дмитрий Азаров принял участие в Русском народном соборе

В Москве в кафедральном Храме Христа Спасителя завершился Всемирный Русский народный собор. Это важное ежегодное духовно-просветительское мероприятие. В этот раз  обсуждалась тема «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития». Участие в работе собора приняли представители власти и силовых 

2 ноября 2017, 04:47
Кладбище домашних роботов открылось в Москве

Кладбище домашних роботов открылось в Москве

В российской столице анонсировали появление так называемого Кладбища домашних роботов. Оно начало функционировать в технопарке «Физтехпарк». Как рассказывают отечественные СМИ, пришедшее в негодность электронное оборудование сюда может принести любой желающий. А далее электронные помощники смогут получить вторую жизнь и принести 

2 ноября 2017, 11:27
На разгон облаков в Москве 4 и 7 ноября потратят почти 200 млн рублей

На разгон облаков в Москве 4 и 7 ноября потратят почти 200 млн рублей

Власти российской столицы намерены потратить 196 миллионов рублей на разгон облаков  4 и 7 ноября. Об этом рассказывает «Интерфакс». От непогоды Москву будут защищать до десяти воздушных судов Ан‐12, Як‐42 и Ан‐26.
В целях борьбы с тучами и ливнем планируется 

2 ноября 2017, 09:16
Беспроводной интернет сделают в каждом классе московских школ

Беспроводной интернет сделают в каждом классе московских школ

В 2019 году Wi-Fi планируют сделать в каждом классе московских школ, рассказали СМИ в департаменте информационных технологий столицы. Ранее для общеобразовательных учреждений города выделяли всего 3 точки доступа к Wi-Fi на единицу. Проектом  будут заниматься в течение двух лет, нововведениям 

30 октября 2017, 06:56
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