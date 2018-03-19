В Самаре в воскресенье, 18 марта, вынужденно приземлился самолет, на котором летели более полусотни человек. Рейс компании "ЮТэйр" следовал по маршруту Москва – Ульяновск. Борт посадили на запасном аэродроме аэропорта Курумоч в 16:28, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Причина вынужденной посадки: плохие погодные условия в Ульяновске – там дул сильный ветер.
В салоне самолета находился 61 пассажир. Борт снова отправился из Самары по своему маршруту в пункт назначения в 18:20.
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