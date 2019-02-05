На трассе в Кинель-Черкасском районе погибла 35-летняя автоледи … В среду, 30 января, произошла трагедия на трассе в Кинель-Черкасском районе. По предварительным данным, столкновение двух транспортных средств было зафиксировано на 5 километре дороги от трассы М-5 к селу Муханово. В ДТП получила страшные травмы и погибла на месте 35-летняя