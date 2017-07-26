По словам пострадавшего пассажира Андрея Ерёмина, при посадке на самолёт Сиэтл - Атланта его сосед отказался лететь с ним со словами, что Андрей, как и все российские граждане, “оккупировал” Крым.
В результате мужчине пришлось лететь другим рейсом, гораздо позже. Сообщение нашего соотечественника было перепечатано на странице российской дипломатической миссии в Facebook.
Посольство РФ в США призвало американскую авиакомпанию Delta Air Lines прокомментировать данный инцидент.
Сама компания заявила, что россиянина сняли с рейса за нарушение правил безопасности. Он хотел пройти через закрытую дверь на выходе на посадку, так как опаздывал. И своими действиями вызвал срабатывание сигнализации. В итоге после беседы с правоохранительными органами рейс Андрея перенесли на более позднее время.
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