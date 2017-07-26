Житель Саратова пытался попасть в Крым на плоту из пластиковых бутылок В Керченском проливе пограничники задержали 53-летнего жителя Саратова, который плыл в Крым на самодельном плоту. Об этом рассказали федеральные СМИ со ссылкой на информацию ФСБ.

Мужчину обнаружили в одной миле от берега. Он на плоту из пластиковых бутылок и досок …