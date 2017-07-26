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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Провоз сотовых телефонов и верхней одежды на борту самолета может стать платным

Провоз сотовых телефонов и верхней одежды на борту самолета может стать платным

Министерство транспорта России рассматривает возможность исключения верхней одежды, фотоаппаратов, ноутбуков и сотовых телефонов из списка вещей, которые можно бесплатно с собой брать на борт самолёта, если их вес превышает бесплатный вес ручной клади.

Данный документ изменений в авиационные правила был опубликован 

25 июля 2017, 02:13
«Горящий рейс»: в Самаре с израильского самолета эвакуировали 155 человек

«Горящий рейс»: в Самаре с израильского самолета эвакуировали 155 человек

 Аварийная посадка самолета с полутора сотнями пассажиров на борту и пожар после приземления. В преддверии ЧМ-2018, матчи которого пройдут в Самаре в следующем году, масштабные учения провели все службы международного аэропорта Курумоч. Сколько литров воды в секунду нужно подать в 
18 июля 2017, 04:01
Житель Саратова пытался попасть в Крым на плоту из пластиковых бутылок

Житель Саратова пытался попасть в Крым на плоту из пластиковых бутылок

В Керченском проливе пограничники задержали 53-летнего жителя Саратова, который плыл в Крым на самодельном плоту. Об этом рассказали федеральные СМИ со ссылкой на информацию ФСБ.
Мужчину обнаружили в одной миле от берега. Он на плоту из пластиковых бутылок и досок 

14 июля 2017, 05:34
Забытый на самарском аэродроме «Чебурашка» превратится в арт-объект

Забытый на самарском аэродроме «Чебурашка» превратится в арт-объект

Блогер Юрий Прокофьев рассказал про редкий военно-транспортный самолет "Ан-72", который стоит на "вечной" стоянке в самарской Смышляевке на территории бывшего Конструкторского бюро автоматических систем. "Этот самолет в народе получил два названия: "Аннушка" и "Чебурашка". И если с "Аннушкой" более-менее ясно, 
14 июля 2017, 11:05
На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха

На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха

Путешественница из Новой Зеландии погибла на Карибах, наблюдая на пляже за самолетами, отправляющимися в путь из местного аэропорта. Воздушная волна от взлетающего лайнера сбила туристку с ног, она упала на тротуар и получила смертельную травму головы.
Трагедия случилась накануне вечером. 

13 июля 2017, 02:14
В Госдуме предлагают выплатить жителям Крыма советские долги

В Госдуме предлагают выплатить жителям Крыма советские долги

В комитете по бюджету и налогам разработан законопроект, подразумевающий выплаты советских долгов по вкладам жителям Крыма и Севастополя. Как информируют отечественные агентства, авторы инициативы таким образом предлагают материально поддержать жителей двух российских регионов, которые сейчас находятся «в непростом социальном положении».

31 мая 2017, 12:21
На международной выставке в Италии арестовали партию крымского вина

На международной выставке в Италии арестовали партию крымского вина

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об аресте партии крымского вина на выставке в Италии. Об этом рассказывают российские информагентства.
Как сообщается, ряд крымский компаний представили на выставке в Вероне свои вина, однако местная полиция по непонятным причинам арестовала всю продукцию. 

11 апреля 2017, 03:21
Единый билет в города Крыма будет доступным за 60 дней до поездки

Единый билет в города Крыма будет доступным за 60 дней до поездки

Главой российского правительства утвержден новый порядок перевозок граждан на территорию Крыма. Данная информация размещена на портале кабмина. Теперь единый билет в Крым можно оформлять за 60 дней до поездки.
Как следует из сообщения, во время туристического сезона, который длится с 

31 марта 2017, 11:03
«Победа» объявила благодарность экипажу самолета, с которого в Самаре высадили волейболиста

«Победа» объявила благодарность экипажу самолета, с которого в Самаре высадили волейболиста

Авиакомпания «Победа» поблагодарила экипаж за снятие с рейса в Самаре волейболиста «Факела» Александра Кимерова. Руководство авиаперевозчика посчитало действия своих сотрудников, отказавших в перевозке спортсмену, корректными и соответствующими правилам полетов. Как говорится в сообщении «Победы», экипаж принял такое решение из-за 
21 марта 2017, 05:11
В Самаре волейболиста ссадили с рейса

В Самаре волейболиста ссадили с рейса

В Самаре случился скандал на борту самолета бюджетной авиакомпании "Победа". Волейболиста ново-уренгойского клуба "Факел" Александра Кимерова ссадили с рейса после того, как он поменялся местами с одной из пассажирок без разрешения стюардессы. Молодой человек с ростом 2 метра 15 сантиметров 

15 марта 2017, 11:53
Смерть пассажира стала причиной экстренной посадки самолета в Домодедово

Смерть пассажира стала причиной экстренной посадки самолета в Домодедово

Инцидент случился утром 17 февраля. Аэропорт Домодедово экстренно принял авиалайнер, следовавший рейсом Ашхабад - Минск. Прервать полет пришлось из-за сердечного приступа одного из пассажиров воздушного судна. Однако жизнь мужчины спасти не удалось.
Как стало известно, умерший 50-летний пассажир авиалайнера «Белавиа», 
17 февраля 2016, 05:37
Число рейсов Germanwings и Lufthansa в Россию будет сокращено до минимума

Число рейсов Germanwings и Lufthansa в Россию будет сокращено до минимума

Бюджетный авиаперевозчик Germanwings, «дочка» Lufthansa, оставит один рейс в день из столицы России в Берлин, а сама Lufthansa уменьшит свои маршруты в РФ примерно на 50%, в том числе из таких городов, как Самара и Нижний Новгород. Об этом пишет 
28 июля 2015, 05:14
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