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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Три древних якоря обнаружили в море под Севастополем

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Специалисты Севастопольского государственного университета обнаружили в прибрежных водах близ населенного пункта Любимовка, что под Севастополем, три похожих железных якоря. Информацию на этот счет распространили российские агентства со ссылкой на представителей вуза.
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Объявлена дата введения курортного сбора в Крыму

Госсовет Крыма сегодня утвердил положение о введении с мая следующего года курортного сбора. Его размер будет составлять 10 рублей за день проживания, сообщает "Интерфакс".
Соответствующий эксперимент собираются проводить ежегодно с 1 мая до 30 сентября. В перечне участвующих в нем 

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Название мосту в Крым дадут россияне

Название мосту в Крым дадут россияне

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Тема наименования этого гигантского инженерного сооружения была затронута на пресс-конференции главы государства в прошлом году. Президент тогда выступил с инициативой референдума по этому поводу.

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Прощальный салют: Фейерверки загрязняют атмосферу

Прощальный салют: Фейерверки загрязняют атмосферу

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Как стало ясно в процессе экспериментов, входящие в состав фейерверков вещества являются более вредными, чем предполагалось ранее. Так, после каждого салюта опасные частицы держатся 

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Житель Челябинска погиб во время запуска фейерверка

Житель Челябинска погиб во время запуска фейерверка

Трагичная история произошла в Челябинске в преддверии нового года. Информацию об этом распространили отечественные СМИ со ссылкой на силовые структуры. Согласно предварительным сведениям, во время запуска фейерверка один из пиротехнических зарядов попал 45-летнему местному жителю прямо в шею. Травма оказалась 
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Жители Самары после фейерверка в честь Дня города смогут доехать до дома на автобусе или трамвае

Жители Самары после фейерверка в честь Дня города смогут доехать до дома на автобусе или трамвае

Для того чтобы самарцам было проще добраться домой после фейерверка в честь Дня города, в субботу, 13 сентября, будет выделен дополнительный пассажирский транспорт.

Мероприятие состоится у «Ладьи», начало в 21:00.

Уехать оттуда можно будет с ул. Ново-Садовой на автобусах №№ 1, 50, 

12 сентября 2014, 03:05
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