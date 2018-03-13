В Самаре 18 марта на площади Куйбышева состоится общественная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!», которая завершится праздничным фейерверком.
Акция посвящена четвертой годовщине вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации, сообщили в правительстве Самарской области. В 20 часов на площади начнется концерт с участием диджеев, музыкальных и танцевальных групп. В 21:30 участников акции поздравят официальные лица и почетные гости. После этого на площади Куйбышева состоится фейерверк.
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