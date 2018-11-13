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В Новокуйбышевске завели дело на мать, которая задушила новорожденную дочку и кинула ее в озеро
Следователи из Новокуйбышевска завели уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы. Ее подозревают в убийстве новорожденного ребенка. По версии следствия, 6 ноября вечером женщина родила девочку на берегу озера Сарма, а затем убила ее, перекрыв доступ кислорода. Затем злоумышленница выбросила …
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12 ноября 2018, 01:35
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В Самаре начала работу «Школа парламентаризма»
У самарской молодежи появился шанс попробовать себя в роли законодателей и управленцев. В городской думе начала работу региональная площадка федеральной "Школы парламентаризма". Это образовательный проект для молодых людей, который даёт им возможность стажироваться в структурах исполнительной и законодательной власти.
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9 ноября 2018, 11:25
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В Самаре в дома жителей Кировского района вернулась холодная вода
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9 ноября 2018, 08:45
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В Самарской области умер мужчина, которого покусали свиньи
В Хворостянском районе нашего региона выясняют причины гибели местного жителя. 6 ноября в селе Масленниково был найден труп мужчины со следами укусов домашних свиней, пишет «Волга Ньюс». Однако непонятно, укусы появились на его теле до или после гибели. Сейчас …
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7 ноября 2018, 12:01