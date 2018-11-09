В Самарской области умер мужчина, которого покусали свиньи … В Хворостянском районе нашего региона выясняют причины гибели местного жителя. 6 ноября в селе Масленниково был найден труп мужчины со следами укусов домашних свиней, пишет «Волга Ньюс». Однако непонятно, укусы появились на его теле до или после гибели. Сейчас