У самарской молодежи появился шанс попробовать себя в роли законодателей и управленцев. В городской думе начала работу региональная площадка федеральной "Школы парламентаризма". Это образовательный проект для молодых людей, который даёт им возможность стажироваться в структурах исполнительной и законодательной власти.
Студент Самарского политеха Михаил Донец занимается волонтерством и состоит в «Молодой Гвардии Единой России» уже два года. Для него «Школа парламентаризма» - стартовая площадка будущего политика и возможный социальный лифт.
- Я хочу с помощью школы парламентаризма пройти в сам парламент, а дальше достигнуть высот – допустим, стать депутатом. Я хочу сделать для людей что-то
полезное, - рассказал участник «Школы парламентаризма» Михаил Донец.
Этот образовательный проект позволяет людям от 16 до 35 лет попробовать свои силы в законодательной и исполнительной власти. Организаторы рассказывают, что получили большое количество заявок. По конкурсу - 5 человек на место - прошли 50 победителей. До середины декабря они будут стажироваться в органах власти и общественных организациях.
- Мы на площадке Думы также будем встречаться с главами комитетов, с молодыми депутатами. Это очень важно сейчас, поскольку ребята хотят видеть себя в отражении. А депутаты, особенно молодые, могут подсказать им, дать первоначальный опыт для того, чтобы им дальше было проще ориентироваться в политике и в общественной деятельности, - говорит куратор проекта «Школа парламентаризма», член Общественного молодежного парламента при Думе г.о. Самара Антон Родионов.
Работу с молодежью городская Дума Самары ведет много лет. Одно из важных направлений - помощь в профессиональном самоопределении. При думе с 2010 года действует молодежный парламент, где можно набраться знаний о муниципальном управлении.
- У нас есть потребность в кадрах. Не только в кадрах на промышленных предприятиях, народном хозяйстве — но и в муниципальных служащих, в политических деятелях, - резюмировал председатель Думы г. о. Самара Алексей Дегтев.
После завершения обучения в «Школе парламентаризма» участники разработают собственные социальные проекты и законодательные инициативы, а также смогут побывать на обучении в Государственной Думе России.