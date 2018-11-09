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В Самарской области умер мужчина, которого покусали свиньи
В Хворостянском районе нашего региона выясняют причины гибели местного жителя. 6 ноября в селе Масленниково был найден труп мужчины со следами укусов домашних свиней, пишет «Волга Ньюс». Однако непонятно, укусы появились на его теле до или после гибели. Сейчас …
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7 ноября 2018, 12:01
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В Самарской области в теплицах нашли нелегалов, хранивших экстремистскую литературу
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6 ноября 2018, 02:00
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9 пожарных машин: Крупный пожар на улице Фрунзе
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2 ноября 2018, 08:03
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Самарский дептранс направил претензию против отмены маршруток №1 и 210
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2 ноября 2018, 05:02