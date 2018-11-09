Самарский дептранс направил претензию против отмены маршруток №1 и 210 Департамент транспорта направил претензию из-за отмены «маршруток» №1 и №210 , которые ходили в Красноглинский район. Напомним, что микроавтобусы перестали курсировать с начала этой недели. Жители района тут же отреагировали - они массово жалуются в соцсетях и в профильные ведомства …