|
За 5 лет количество больных сахарным диабетом в Самарской области выросло на 6,5 тысяч человек
|
16 ноября 2018, 09:23
|
В Самаре из-за бесхозного пакета эвакуировали «Вива Лэнд»
В четверг, 15 ноября, в областной столице эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Вива Лэнд». Примерно в 18:00 в четырехэтажном здании нашли бесхозный пакет и вызвали полицию. Вскоре на место событий прибыли сотрудники всех экстренных служб, сотрудников и посетителей ТРК эвакуировали, пакет …
|
16 ноября 2018, 08:46
|
В Самаре нарушили сроки установки колеса обозрения
Прокуратура Самары уличила муниципальное предприятие "Парки Самары" в нарушении сроков контракта на установку колеса обозрения в парке имени Гагарина. Построенный, но до сих пор не введённый в строй 55-метровый аттракцион продолжают преследовать неприятности. Как установило надзорное ведомство, подрядчик ООО "Глобал" …
|
16 ноября 2018, 08:18
|
В Самаре сокращается число курильщиков
|
15 ноября 2018, 09:32
|
В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло
|
15 ноября 2018, 02:16
|
В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель
|
15 ноября 2018, 11:27
|
В Самаре перекрывали Московское шоссе из-за утечки горячей воды
|
15 ноября 2018, 08:48
|
В очередях десятки людей: в Кировском районе отключили холодную воду
|
8 ноября 2018, 06:59