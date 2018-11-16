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Материалы по теме:

За 5 лет количество больных сахарным диабетом в Самарской области выросло на 6,5 тысяч человек

За 5 лет количество больных сахарным диабетом в Самарской области выросло на 6,5 тысяч человек

В Самарской области растет число больных сахарным диабетом. Сейчас такой диагноз есть у 117 тысяч человек. И эта цифра увеличивается. За последние 5 лет количество заболевших выросло на 6,5 тысяч человек, а за последние 10 - на 37,5 тысяч. Причём, 
16 ноября 2018, 09:23
В Самаре из-за бесхозного пакета эвакуировали «Вива Лэнд»

В Самаре из-за бесхозного пакета эвакуировали «Вива Лэнд»

В четверг, 15 ноября, в областной столице эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Вива Лэнд». Примерно в 18:00 в четырехэтажном здании нашли бесхозный пакет и вызвали полицию. Вскоре на место событий прибыли сотрудники всех экстренных служб, сотрудников и посетителей ТРК эвакуировали, пакет 
16 ноября 2018, 08:46
В Самаре нарушили сроки установки колеса обозрения

В Самаре нарушили сроки установки колеса обозрения

Прокуратура Самары уличила муниципальное предприятие "Парки Самары" в нарушении сроков контракта на установку колеса обозрения в парке имени Гагарина. Построенный, но до сих пор не введённый в строй 55-метровый аттракцион продолжают преследовать неприятности. Как установило надзорное ведомство, подрядчик ООО "Глобал" 
16 ноября 2018, 08:18
В Самаре сокращается число курильщиков

В Самаре сокращается число курильщиков

Каждый третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Его цель - еще раз напомнить людям о вреде никотиновой зависимости и сподвигнуть тех, кто ей подвержен, отказаться от этого пагубного пристрастия. 
 
Количество курильщиков в Самарской области в последние годы неуклонно 
15 ноября 2018, 09:32
В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

Из-за коммунальной аварии на улице Гастелло в Октябрьском районе Самары 26 домов перевели на резервную схему отопления. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, такая схема теплоснабжения работает с обратного трубопровода, теплоноситель в системе отопления не сливался. В этих домах проживают 
15 ноября 2018, 02:16
В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель

В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель

Стало известно, что на месте масштабной коммунальной аварии на Московском шоссе в областной столице случилось ЧП - под землю ушла легковушка. Напомним, что авария произошла в ночь на четверг, 15 ноября. На проезжей части Московского шоссе на участке от улицы 
15 ноября 2018, 11:27
В Самаре перекрывали Московское шоссе из-за утечки горячей воды

В Самаре перекрывали Московское шоссе из-за утечки горячей воды

В Самаре в ночь на четверг, 15 ноября, произошла коммунальная авария на Московском шоссе. На проезжей части по Московскому шоссе от улицы Гастелло до Потапова наблюдалась утечка горячей воды, движение перекрыли на отрезке магистрали от улицы Советской Армии до Авроры. 
15 ноября 2018, 08:48
В очередях десятки людей: в Кировском районе отключили холодную воду

В очередях десятки людей: в Кировском районе отключили холодную воду

В четверг вечером, 8 ноября, с очередной коммунальной проблемой столкнулись жители Кировского района Самары. Как сообщили очевидцы «Терре», в пункты продажи воды в районе выстроились очереди из десятков человек. Холодной воды нет с 17:00, вероятная причина - авария на сетях. 
8 ноября 2018, 06:59
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