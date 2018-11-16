В Новокуйбышевске завели дело на мать, которая задушила новорожденную дочку и кинула ее в озеро … Следователи из Новокуйбышевска завели уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы. Ее подозревают в убийстве новорожденного ребенка. По версии следствия, 6 ноября вечером женщина родила девочку на берегу озера Сарма, а затем убила ее, перекрыв доступ кислорода. Затем злоумышленница выбросила