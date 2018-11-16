В пятницу в Самару съехались ведущие онкологи страны. Они делились друг с другом опытом применения эндоскопии для диагностики и лечения рака желудочно-кишечного тракта. Данную технику в России используют давно, но не так широко, как хотели бы сами врачи. Обычно в 20% случаев.
Современную медицину уже невозможно представить без эндоскопической хирургии. Она позволяет проводить операции на внутренних органах пациентов, избегая больших и глубоких разрезов. В организм больного вводят оптический прибор и тончайшие хирургические инструменты, диаметром всего в несколько миллиметров. С их помощью и проводятся необходимые манипуляции на пораженных органах. Все шире эндоскопия применяется для диагностики и лечения ранних стадий рака желудочно-кишечного тракта. Оптика современных аппаратов позволяет увидеть в организме малейшие злокачественные образования и удалить их. Восстановление пациентов после эндоскопических операций происходит в течение нескольких дней, а не недель, как в случае с обычными полостными операциями. Не менее важна и экономическая сторона вопроса.
- Любая эндоскопическая операция, это так называемые малоинвазивные технологии, она на 40-45% дешевле открытых операций. Сегодня все заболевания пищевода можно лечить эндоскопически, то есть удалять полипы, девертикулы, эхолозию, ранние раки, лечить все стриктуры. Это занимает несколько дней, - рассказал председатель Российского эндоскопического общества Михаил Королев.
Все большее распространение малоинвазивные технологии получают и в Самарской губернии. Только в областном онкологическом диспансере проводится до 800 эндоскопических операций в год. Но эндоскопия может применяться не всегда. Такие операции делаются только для лечения рака, выявленного на ранней стадии. Это является одной из причин того, почему технология используется не так часто, как этого хотели бы сами врачи. Но специалисты отмечают - выявляемость раннего рака в нашем регионе выше, чем в среднем по стране и этот показатель постоянно растет.
- Выявляемость увеличивается ежегодно. Но, тем не менее, конечно, нам нужно стремиться к еще большему повышению этих показателей, чтобы все больше и больше пациентов именно со злокачественными образованиями выявлялись на ранних формах, - считает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по эндоскопии Ирина Круглова.
Для решения вопроса с ранней диагностикой рака сейчас в правительстве страны прорабатывается вопрос о внедрении в субъектах масштабных обследований населения на предмет онкозаболеваний.