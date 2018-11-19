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Департамент городского хозяйства Самары возглавил Олег Ивахин
В понедельник, 19 ноября, стало известно об очередных кадровых рокировках в администрации Самары. В частности, назначен новый руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары. Должность после Андрея Семенова занял Олег Ивахин, ранее возглавлявший МП «Самарская набережная» и МП «Благоустройство».
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