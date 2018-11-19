12
13
28
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16.11.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Департамент городского хозяйства Самары возглавил Олег Ивахин

Департамент городского хозяйства Самары возглавил Олег Ивахин

В понедельник, 19 ноября, стало известно об очередных кадровых рокировках в администрации Самары. В частности, назначен новый руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары. Должность после Андрея Семенова занял Олег Ивахин, ранее  возглавлявший МП «Самарская набережная» и МП «Благоустройство».
 
19 ноября 2018, 12:02
В Самаре эксперты делились опытом проведения эндоскопических операций при лечении рака

В Самаре эксперты делились опытом проведения эндоскопических операций при лечении рака

В пятницу в Самару съехались ведущие онкологи страны. Они делились друг с другом опытом применения эндоскопии для диагностики и лечения рака желудочно-кишечного тракта. Данную технику в России используют давно, но не так широко, как хотели бы сами врачи. Обычно в 
16 ноября 2018, 10:40
Самарец изготовил 14 тысяч бутылок ядовитой «незамерзайки»

Самарец изготовил 14 тысяч бутылок ядовитой «незамерзайки»

Ленинский межрайонный следственный отдел Самары завел уголовное дело в отношении местного жителя. Этого человека подозревают в производстве товара, который не отвечал требованиям безопасности. По версии следствия, с августа по октябрь мужчина организовал в складах на улицах Неверова и Карьерной в 
15 ноября 2018, 11:57
В Самару на «Битву на Волге» приедет боец Хабиб Нурмагомедов

В Самару на «Битву на Волге» приедет боец Хабиб Нурмагомедов

Стало известно, что на восьмую «Битву на Волге» в «МТЛ Арену» приедет чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Мероприятие запланировано на 14 декабря. Спортсмен будет болеть в зрительном зале за своего брата Омара на его первой защите пояса. Двоюродный 
13 ноября 2018, 02:10
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх