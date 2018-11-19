В Самаре эксперты делились опытом проведения эндоскопических операций при лечении рака … В пятницу в Самару съехались ведущие онкологи страны. Они делились друг с другом опытом применения эндоскопии для диагностики и лечения рака желудочно-кишечного тракта. Данную технику в России используют давно, но не так широко, как хотели бы сами врачи. Обычно в