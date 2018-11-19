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В Самаре Филипп Киркоров представил свое шоу и посмотрел «Богемскую рапсодию»

В Самаре Филипп Киркоров представил свое шоу и посмотрел «Богемскую рапсодию»

В минувший уик-энд в Самаре побывал  поп-идол Филипп Киркоров.  В субботу, 17 ноября,  артист представил своим поклонникам шоу «Я»,  фотографии и видео с  концерта он выложил в своем  аккаунте в Instagram. Судя по комментариям многих фолловеров, они остались под 
19 ноября 2018, 11:40
В Самаре эксперты делились опытом проведения эндоскопических операций при лечении рака

В Самаре эксперты делились опытом проведения эндоскопических операций при лечении рака

В пятницу в Самару съехались ведущие онкологи страны. Они делились друг с другом опытом применения эндоскопии для диагностики и лечения рака желудочно-кишечного тракта. Данную технику в России используют давно, но не так широко, как хотели бы сами врачи. Обычно в 
16 ноября 2018, 10:40
Самарец изготовил 14 тысяч бутылок ядовитой «незамерзайки»

Самарец изготовил 14 тысяч бутылок ядовитой «незамерзайки»

Ленинский межрайонный следственный отдел Самары завел уголовное дело в отношении местного жителя. Этого человека подозревают в производстве товара, который не отвечал требованиям безопасности. По версии следствия, с августа по октябрь мужчина организовал в складах на улицах Неверова и Карьерной в 
15 ноября 2018, 11:57
В Самару на «Битву на Волге» приедет боец Хабиб Нурмагомедов

В Самару на «Битву на Волге» приедет боец Хабиб Нурмагомедов

Стало известно, что на восьмую «Битву на Волге» в «МТЛ Арену» приедет чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Мероприятие запланировано на 14 декабря. Спортсмен будет болеть в зрительном зале за своего брата Омара на его первой защите пояса. Двоюродный 
13 ноября 2018, 02:10
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