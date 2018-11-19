|
В Самаре Филипп Киркоров представил свое шоу и посмотрел «Богемскую рапсодию»
В минувший уик-энд в Самаре побывал поп-идол Филипп Киркоров. В субботу, 17 ноября, артист представил своим поклонникам шоу «Я», фотографии и видео с концерта он выложил в своем аккаунте в Instagram. Судя по комментариям многих фолловеров, они остались под …
|
19 ноября 2018, 11:40
|
В Самаре эксперты делились опытом проведения эндоскопических операций при лечении рака
|
16 ноября 2018, 10:40
|
Самарец изготовил 14 тысяч бутылок ядовитой «незамерзайки»
|
15 ноября 2018, 11:57
|
В Самару на «Битву на Волге» приедет боец Хабиб Нурмагомедов
|
13 ноября 2018, 02:10