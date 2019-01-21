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В Калифорнии кошка месяц прождала своих хозяев на месте сгоревшего дома
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12 декабря 2018, 12:58
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Полицейский помог самарской семье спасти кошку
Пресс-служба регионального главка рассказала историю о том, как участковый полицейский помог семье вернуть домой кошку. Животное покинуло свое жилище из-за нелепой случайности. Кошка, гуляя по карнизу, сорвалась вниз и убежала из двора.
После нескольких дней поисков хозяева обнаружили пушистую питомицу в …
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18 июня 2018, 01:12
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Из-за ливней в центре Великобритании началось наводнение
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28 мая 2018, 07:10
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Цветы со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл отправили в хоспис
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21 мая 2018, 08:37
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Спасатели защитили от озабоченной кошки семью из Сызрани
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14 мая 2018, 09:22
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Полмиллиона англичанок забыли обследовать на рак
Почти полмиллиона жительниц Великобритании не прошли обследование на рак молочной железы. Не исключено, что по этой причине умерли 270 человек, пишет lenta.ru. Причина всех проблем кроется в компьютерной ошибке.
Дело в том, что Национальная служба здравоохранения раз в …
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3 мая 2018, 03:50
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У берегов Великобритании замерзло море
На этой неделе Великобритания и Ирландия оказались во власти холодного фронта. Морозы на островах оказались настолько сильными, что в некоторых районах наблюдается замерзание моря. Подобные случаи наблюдаются на пляже Хэмптон в графстве Кент, также в гавани Бембридж на восточном побережья острова Уайт, …
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1 марта 2018, 09:47
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Бездомного жителя самарского двора затравили собаками
Блогер Антон Черепок пожаловался, что «похоронил дворового кота, которого задрали псы из соседской квартиры». «Я выкопал могилку на пустыре за домом, соседка принесла тряпочку и мы, завернув в это подобие савана животинку, предали тело земле. Итак, есть следующая проблема. …
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14 июля 2017, 08:09
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