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Материалы по теме:

В Калифорнии кошка месяц прождала своих хозяев на месте сгоревшего дома

В Калифорнии кошка месяц прождала своих хозяев на месте сгоревшего дома

Трогательная история произошла на днях после сильнейшего пожара в штате Калифорния. Огонь добрался до одного из многочисленных домов. Его хозяева успели эвакуироваться, но не  успели забрать с собой кошку. Она должна была остаться в доме у родителей.

Спустя месяц, 
12 декабря 2018, 12:58
Полицейский помог самарской семье спасти кошку

Полицейский помог самарской семье спасти кошку

Пресс-служба регионального главка рассказала историю о том, как участковый полицейский  помог семье вернуть домой кошку. Животное покинуло свое жилище из-за нелепой случайности. Кошка, гуляя по карнизу, сорвалась вниз и убежала из двора.

После нескольких дней поисков хозяева обнаружили пушистую питомицу в 

18 июня 2018, 01:12
Из-за ливней в центре Великобритании началось наводнение

Из-за ливней в центре Великобритании началось наводнение

В центральных районах Англии после проливных дождей наблюдается наводнение. От разгула стихии пострадали Нортгемптоншир и Уэст-Мидлендс. В Бирмингеме затопило многие дороги и возник транспортный коллапс. Уровень воды в центре города поднялся до 1,5 метра. По подсчетам синоптиков, за час в 
28 мая 2018, 07:10
Цветы со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл отправили в хоспис

Цветы со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл отправили в хоспис

Букеты цветов со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл передали в хоспис Святого Иосифа в лондонском Хакни. Все шедевры флористики были созданы дизайнером Филиппой Крэддок, она лично отобрала и перевязала вручную все живые композиции для пациентов.

Напомним, что младший 
21 мая 2018, 08:37
Спасатели защитили от озабоченной кошки семью из Сызрани

Спасатели защитили от озабоченной кошки семью из Сызрани

12 мая на курьезный вызов пришлось выезжать спасателям в Сызрани. У жителей одного из домов на лице 50 лет Октября «загуляла»  кошка. Животное требовало себе кавалера и постоянно мяукало. Ситуация обострилась в день, когда хозяйка пришла домой из гостей. От 
14 мая 2018, 09:22
Полмиллиона англичанок забыли обследовать на рак

Полмиллиона англичанок забыли обследовать на рак

Почти полмиллиона жительниц Великобритании не прошли обследование на рак молочной железы. Не исключено, что по этой причине умерли 270 человек, пишет lenta.ru. Причина всех проблем кроется в компьютерной ошибке.

Дело в том, что Национальная служба здравоохранения раз в 
3 мая 2018, 03:50
У берегов Великобритании замерзло море

У берегов Великобритании замерзло море

На этой неделе Великобритания и Ирландия оказались во власти холодного фронта. Морозы на островах оказались настолько сильными, что в некоторых районах наблюдается замерзание моря. Подобные случаи наблюдаются на пляже Хэмптон в графстве Кент, также в гавани Бембридж на восточном побережья острова Уайт, 
1 марта 2018, 09:47
Бездомного жителя самарского двора затравили собаками

Бездомного жителя самарского двора затравили собаками

Блогер Антон Черепок пожаловался, что «похоронил дворового кота, которого задрали псы из соседской квартиры». «Я выкопал могилку на пустыре за домом, соседка принесла тряпочку и мы, завернув в это подобие савана животинку, предали тело земле. Итак, есть следующая проблема. 
14 июля 2017, 08:09
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