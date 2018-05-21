Полмиллиона англичанок забыли обследовать на рак



Дело в том, что Национальная служба здравоохранения раз в … Почти полмиллиона жительниц Великобритании не прошли обследование на рак молочной железы. Не исключено, что по этой причине умерли 270 человек, пишет lenta.ru. Причина всех проблем кроется в компьютерной ошибке.Дело в том, что Национальная служба здравоохранения раз в