|
Полмиллиона англичанок забыли обследовать на рак
Почти полмиллиона жительниц Великобритании не прошли обследование на рак молочной железы. Не исключено, что по этой причине умерли 270 человек, пишет lenta.ru. Причина всех проблем кроется в компьютерной ошибке.
Дело в том, что Национальная служба здравоохранения раз в …
|
3 мая 2018, 03:50
|
У берегов Великобритании замерзло море
На этой неделе Великобритания и Ирландия оказались во власти холодного фронта. Морозы на островах оказались настолько сильными, что в некоторых районах наблюдается замерзание моря. Подобные случаи наблюдаются на пляже Хэмптон в графстве Кент, также в гавани Бембридж на восточном побережья острова Уайт, …
|
1 марта 2018, 09:47
|
Британский хирург оставлял автографы на печени своих пациентов
|
14 декабря 2017, 01:18
|
Британец зацементировал свою голову в микроволновке ради лайков
Английские спасатели освободили молодого человека, зацементировавшего голову в микроволновке. О необычном инциденте рассказывает The Independent.
|
8 декабря 2017, 03:11
|
Оренбург: невеста целовалась на свадьбе и вывихнула челюсть
|
13 ноября 2017, 01:13
|
Совет да любовь: Итальянка разочаровалась в мужчинах и вышла замуж за себя
Итальянка Лаура Меси организовала свадьбу со всеми соответствующими атрибутами, кроме самого главного: на церемонии бракосочетания с 70 гостями, белым платьем, приятельницами невесты и большим тортом не было жениха.
|
28 сентября 2017, 02:06
|
Долго готовился: канадец сделал ролик из 2500 селфи к своей свадьбе
|
7 сентября 2017, 05:07
|
Влюбленный китаец угостил лапшой 5 тысяч человек
Китайский предприниматель, которому вернули потерянное обручальное кольцо, бесплатно накормил лапшой пять тысяч человек. Об этом рассказывает издание The South China Morning Post.
|
17 августа 2017, 05:27
|
Принц Гарри тайно обручился с бывшей подругой Крессидой Бонас
|
18 июня 2015, 08:00
|
Принц Гарри ухаживает за Гермионой
|
20 февраля 2015, 02:34