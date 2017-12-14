В ближайшие 10 лет медики смогут проводить операции по пересадке глаз. Они станут единственным спасением для тех, кто потерял способность видеть после полученных травм или различных заболеваний. Об этом заявили ученые из Университета Питтсбурга.

В настоящее время ведутся опыты на …