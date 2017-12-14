Хирург Саймон Брэмхолл, как сообщают зарубежные издания, выжигал свои инициалы S и B на донорской печени. С соответствующим заявлением в судебные органы обратились коллеги трансплантолога.
Мужчина был уличен в процессе операции по трансплантации органа. Как поясняют медики этого учреждения, для того, чтобы оставить свою «подпись», врач применял аргоноплазменный коагулятор. Как правило, этот прибор используется для прижигания кровеносных сосудов с целью более эффективного заживления.
Брэмхолл более десяти лет трудился в госпитале Бирмингема и считался хорошим специалистом. В его послужном списке несколько тысяч проведенных операций. Не исключено, говорят коллеги, что от его действий пострадал далеко не один пациент. При этом отмечается, что едва ли близкие умерших, чьи органы предназначались для пересадки, знали о таком кощунственном пристрастии. В итоге служители Фемиды лишили мужчину права осуществлять профессиональную деятельность.
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