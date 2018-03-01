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Из-за неосторожности водителя автобуса 8-месячная девочка получила сотрясение мозга в Тольятти
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5 марта 2018, 01:26
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В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области
Офицер самарской полиции Ольга Шелест рассказала в «ЖЖ» о поездке в Осинки и Пестравку в местные детские социально-реабилитационные центры.
«Здесь находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и сироты. Я ездила, чтобы провести с ребятами занятия по правовому …
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5 марта 2018, 07:05
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Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске
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2 марта 2018, 04:55
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Миллиард рублей на ясли получит Самарская область
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1 марта 2018, 12:58
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Жительница Британии потратила все сбережения, думая, что умирает
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22 февраля 2018, 09:56
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Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями
Российские туристы стали чаще «привозить» из путешествий различные заболевания. Число инфицированных соотечественников, пересекающих госграницу, по сравнению с 2014 годом, выросло в три раза. В конкретном выражении цифра составила 3 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
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26 января 2018, 10:01
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Ученые: фастфуд убивает иммунитет человека
Ученые чуть ли не каждый день рассказываю о вреде употребления фастфуда. На днях результаты очередных исследований опубликовали в журнале Cell специалисты Боннского университета. Они выяснили, что поедание большого количества жирной пищи пагубно влияет на иммунную систему человека. Фастфуд переводит …
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12 января 2018, 07:40
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В Финляндии разрабатывают спрей для лечения игромании
Финские ученые работают над спреем, который помогает людям побеждать приступы игромании. Это лекарство уже испытали на первой группе из 30 человек. Сейчас набираются добровольцы для прохождения второго этапа. Над препаратом трудятся специалисты Национального института здоровья и благосостояния и Университета Турку, …
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9 января 2018, 09:24
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Британский хирург оставлял автографы на печени своих пациентов
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14 декабря 2017, 01:18
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Китайские хирурги подрались во время операции
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18 мая 2017, 03:21
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Выжил чудом: Музыканту самарской филармонии экстренно пересадили сердце
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12 мая 2017, 05:52
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Ученые: Пересадка глаз станет возможной через 10 лет
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25 ноября 2016, 09:41