В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области



«Здесь находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и сироты. Я ездила, чтобы провести с ребятами занятия по правовому … Офицер самарской полиции Ольга Шелест рассказала в «ЖЖ» о поездке в Осинки и Пестравку в местные детские социально-реабилитационные центры.«Здесь находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и сироты. Я ездила, чтобы провести с ребятами занятия по правовому