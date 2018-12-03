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Сызранской молодёжи напомнили о вреде употребления наркотиков

Сызранской молодёжи напомнили о вреде употребления наркотиков

Совместно с молодёжной общественной организацией «ИТ КЛУБ» и сызранским Домом молодежи Управление по социальной и молодежной политике провело традиционную игру «Продвигай жизнь». В этом году в ней поучаствовали 130 студентов средне-специальных учебных заведений.

В рамках игры сотрудники Сызранского наркологического диспансера, МУ 

29 ноября 2018, 10:31
Эксперты обсудили, какие подходы нужно использовать для сохранения здоровья сотрудников промышленных предприятий

Эксперты обсудили, какие подходы нужно использовать для сохранения здоровья сотрудников промышленных предприятий

Во вторник, 24 июля, на площадке АО «Технодинамика» прошло первое заседание Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы. Участники мероприятия 
25 июля 2018, 11:48
«Союз машиностроителей России» и СамГМУ подписали соглашение о сотрудничестве

«Союз машиностроителей России» и СамГМУ подписали соглашение о сотрудничестве

Первый вице-президент Союза машиностроителей России ,  Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству  Владимир Гутенев прибыл в Самарский государственный медицинский университет. В рамках его визита было подписано соглашение о сотрудничестве между учебным заведением и 

20 июля 2018, 02:09
Врачей беспокоит ситуация с ожирением среди российских мужчин

Врачей беспокоит ситуация с ожирением среди российских мужчин

Российские медики никак не могут переломить в стране ситуацию с ожирением среди мужчин. За последние несколько количество граждан, страдающих этим недугом, не меняется. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов. По его словам, эта 
30 марта 2018, 08:06
Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове

Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове

Кировские медики провели уникальную по спасению недоношенного ребенка. У матери началась роды в тот момент, когда у нее шла только 24-я неделя беременности. К этому моменту малыш, вес которого составлял всего 420 граммов. У него не успел сформироваться кишечник. Поэтому 
1 марта 2018, 06:59
Акция для доноров крови прошла в СамГМУ

Акция для доноров крови прошла в СамГМУ

Донорами крови в России в первой половине этого года стали почти 870 тысяч человек. Причем абсолютное большинство из них делают это бесплатно. Среди самых активных добровольцев - студенты. Для них традиционная акция прошла в Самарском государственном медицинском университете.
Мероприятие проводится 

5 октября 2017, 09:21
В СамГМУ обсуждают, как читать мысли немых и ставить на ноги парализованных

В СамГМУ обсуждают, как читать мысли немых и ставить на ноги парализованных

В вузе проходит международная конференция с участием ученых из США, Европы и Гонконга.
Среди участников - старший научный сотрудник университета Дьюка (США) Михаил Лебедев. Он рассказал, что уже в ближайшие 5 лет парализованных людей можно будет ставить на ноги с 

13 октября 2016, 05:54
На 87-м году жизни скончался почетный ректор СамГМУ Александр Краснов

На 87-м году жизни скончался почетный ректор СамГМУ Александр Краснов

Во вторник, 27 октября, на 87-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался Александр Фёдорович Краснов - почётный гражданин городского округа Самара, академик Российской академии наук, лауреат Государственной премии РСФСР и премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки России, профессор, почетный 
28 октября 2015, 11:17
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