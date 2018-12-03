Самарский электромеханический завод получил госзаем на реализацию промышленных проектов СамГМУ. По программе «Конверсия» предприятие получит 208 млн рублей на серийное производство медицинского оборудования для лечения и реабилитации пациентов. Проект был запущен в рамках выполнения плана по импортозамещению.
Также в рамках программы завод будет заниматься производством изделий для переподготовки и повышения квалификации хирургов и врачей общей практики. Сюда входят симуляторы эндоваскулярной и лапароскопической хирургии и специальные тренажеры для отработки навыков аускультации.
Производство будет налажено на территории Самары. Изделия будут переданы СЭМЗ на условиях лицензионного соглашения, подразумевающего получение вузом роялти с продаж.
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