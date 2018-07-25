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В самарские «Крылья Советов» в четвертый раз перешел Павел Яковлев
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23 июля 2018, 09:51
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В блогах: на "АвтоВАЗе" рабочие готовы перегрызть друг другу глотки
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, как сегодня на заводе бьются за сверхурочку.
"О каком единении и солидарности рабочих АвтоВАЗа может идти речь (и это печально), если за право выхода в свои выходные на "двойную" работяги готовы …
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20 июля 2018, 05:21
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46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары
Приказом генерального прокурора России Юрия Чайки от 10 июля на должность прокурора Советского района Самары назначен 46-летний Олег Алексеев.
«Сегодня заместитель прокурора области Тимур Маслов представил вновь назначенного прокурора коллективу прокуратуры района», сообщили в региональном ведомстве.
Олег Алексеев родился в 1972 году. …
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13 июля 2018, 07:32
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За «Факел» будет выступать экс-защитник самарских «Крыльев Советов»
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5 июля 2018, 12:24
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Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик
Специалисты Балаковского инженерно-технологического института филиала МИФИ работают над двумя новыми полимерами, которые могут быть использованы в промышленности и медицине.
Так, ученые разработали биосовместимый пластик. Он предназначен для проведения операций. После хирургического вмешательства не потребуется других действий для его извлечения …
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29 июня 2018, 03:41
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Лицом парфюмерно-косметической компании «Весна» стала Елена Летучая
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8 июня 2018, 02:19
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Парфюмерно-косметическая компания «Весна» провела масштабный ребрендинг
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25 мая 2018, 01:52
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Первый автоматизированный сталелитейный завод построят в Европе
На юго-западе австрийской столицы Вены построят первый в Европе полностью автоматизированный сталелитейный завод. Инициатором проекта выступила компания Voestalpine. Отмечается, что завод станет первым в своем роде, возведенным в Европе за последние 40 лет, сообщает Коммерсантъ.
Ориентировочно, строительство должно …
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23 апреля 2018, 09:16
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Врачей беспокоит ситуация с ожирением среди российских мужчин
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30 марта 2018, 08:06
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Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове
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1 марта 2018, 06:59
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Жительница Британии потратила все сбережения, думая, что умирает
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22 февраля 2018, 09:56
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Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями
Российские туристы стали чаще «привозить» из путешествий различные заболевания. Число инфицированных соотечественников, пересекающих госграницу, по сравнению с 2014 годом, выросло в три раза. В конкретном выражении цифра составила 3 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
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26 января 2018, 10:01