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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В самарские «Крылья Советов» в четвертый раз перешел Павел Яковлев

В самарские «Крылья Советов» в четвертый раз перешел Павел Яковлев

В четвертый раз в самарские «Крылья Советов» вернулся 27-летний форвард Павел Яковлев. В понедельник, 23 июля, были подписаны все необходимые документы. Играть за команду он будет до конца сезона 2018/2019, а выступать ему предстоит под номером 91. Напомним, что спортсмен 
23 июля 2018, 09:51
В блогах: на

В блогах: на "АвтоВАЗе" рабочие готовы перегрызть друг другу глотки

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, как сегодня на заводе бьются за сверхурочку.

"О каком единении и солидарности рабочих АвтоВАЗа может идти речь (и это печально), если за право выхода в свои выходные на "двойную" работяги готовы 
20 июля 2018, 05:21
46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары

46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары

Приказом генерального прокурора России Юрия Чайки от 10 июля на должность прокурора Советского района Самары назначен 46-летний Олег Алексеев.

 

«Сегодня заместитель прокурора области Тимур Маслов представил вновь назначенного прокурора коллективу прокуратуры района», сообщили в региональном ведомстве.

 

Олег Алексеев родился в 1972 году. 

13 июля 2018, 07:32
За «Факел» будет выступать экс-защитник самарских «Крыльев Советов»

За «Факел» будет выступать экс-защитник самарских «Крыльев Советов»

В среду, 4 июля, в воронежский «Факел» перешел защитник Сергей Божин, сообщили представители клуба. Он выступал за основной и молодежный составы самарских «Крыльев Советов» с 2011 года. В основном составе команды футболист провел 35 матчей и забил один гол.
5 июля 2018, 12:24
Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик

Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик

Специалисты Балаковского инженерно-технологического института филиала МИФИ работают над двумя новыми полимерами, которые могут быть использованы в промышленности и медицине.

Так, ученые разработали биосовместимый пластик. Он предназначен для проведения операций. После хирургического вмешательства не потребуется других действий для его извлечения 
29 июня 2018, 03:41
Лицом парфюмерно-косметической компании «Весна» стала Елена Летучая

Лицом парфюмерно-косметической компании «Весна» стала Елена Летучая

Лицом бренда «Absolut», выпускаемого парфюмерно-косметической компанией «Весна», стала Елена Летучая – известный эксперт по чистоте, телеведущая, завоевавшая народную любовь после участия в программе «Ревизорро». В улучшенных составах мыла «Absolut» отсутствует триклозан 
8 июня 2018, 02:19
Парфюмерно-косметическая компания «Весна» провела масштабный ребрендинг

Парфюмерно-косметическая компания «Весна» провела масштабный ребрендинг

Парфюмерно-косметическая компания «Весна», отпраздновавшая в 2017 году свой 75-летний юбилей, провела масштабный ребрендинг. В мае компания получила положительное решение о регистрации нового товарного знака: на нем появилось изображение ласточки, полет которой 
25 мая 2018, 01:52
Первый автоматизированный сталелитейный завод построят в Европе

Первый автоматизированный сталелитейный завод построят в Европе

На юго-западе австрийской столицы Вены построят первый в Европе полностью автоматизированный сталелитейный завод. Инициатором проекта выступила компания Voestalpine. Отмечается, что завод станет первым в своем роде, возведенным в Европе за последние 40 лет, сообщает Коммерсантъ.

Ориентировочно, строительство должно 
23 апреля 2018, 09:16
Врачей беспокоит ситуация с ожирением среди российских мужчин

Врачей беспокоит ситуация с ожирением среди российских мужчин

Российские медики никак не могут переломить в стране ситуацию с ожирением среди мужчин. За последние несколько количество граждан, страдающих этим недугом, не меняется. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов. По его словам, эта 
30 марта 2018, 08:06
Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове

Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове

Кировские медики провели уникальную по спасению недоношенного ребенка. У матери началась роды в тот момент, когда у нее шла только 24-я неделя беременности. К этому моменту малыш, вес которого составлял всего 420 граммов. У него не успел сформироваться кишечник. Поэтому 
1 марта 2018, 06:59
Жительница Британии потратила все сбережения, думая, что умирает

Жительница Британии потратила все сбережения, думая, что умирает

Около года назад жительница Британии Джеки Дибб узнала, что неизлечимо больна. Врачи поставили женщине диагноз - лобно-височная деменция. Медики сказали, что ей осталось жить не более пяти лет.

Джеки и ее супруг решили, что терять уже нечего и остаток 
22 февраля 2018, 09:56
Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями

Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями

Российские туристы стали чаще «привозить» из путешествий различные заболевания. Число инфицированных соотечественников, пересекающих госграницу, по сравнению с 2014 годом, выросло в три раза. В конкретном выражении цифра составила 3 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
26 января 2018, 10:01
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