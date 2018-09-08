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23 сентября в Самаре откроется Софийский собор у Ладьи
Совсем скоро в областной столице открывается храм на набережной у монумента Ладья. 23 сентября в 09:00 в Софийском соборе пройдет первое богослужение. Литургию возглавит митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. После службы у памятника князю Владимиру состоится концерт духовной музыки. Напомним, …
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10 сентября 2018, 11:57
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Александр Хинштейн снова стал депутатом Госдумы от Самарской области
По предварительным итогам голосования после обработки 100% бюллетеней по выборам депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу № 158 побеждает Александр Хинштейн. Явка по избирательному округу составила 44,5%. Голоса 56,98% избирателей набрал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, отрыв от следующего кандидата …
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10 сентября 2018, 11:03
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В конце октября из Самары в Москву снова начнут летать самолеты «Уральских авиалиний»
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10 сентября 2018, 10:39
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Окончательные итоги выборов губернатора Самарской области озвучат 12 сентября
Окончательные итоги выборов губернатора Самарской области будут подведены 12 сентября. Именно на эту дату назначено заседание регионального Избиркома, сообщает корреспондент «ТЕРРЫ».
Напомним, выборы губернатора прошли в Единый день голосования, 9 сентября. По состоянию на 08:24 10 сентября картина следующая: лидирует действующий …
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10 сентября 2018, 10:35
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Оргкомитет «Культурная Самара» собираются возродить
В областной столице могут возродить организационный комитет «Культурная Самара». Напомним, что общественный комитет при горадминистрации в 2012-2015 годах решал вопросы установки в городе скульптур и различных арт-объектов. В состав «Культурной Самары» входили историки, краеведы, писатели, деятели культуры и искусства. По …
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10 сентября 2018, 10:16
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Курс евро превысил 80 рублей впервые за 2 года
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8 сентября 2018, 09:49
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К чему приведет введение новых санкций США против России
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23 августа 2018, 12:22
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В блогах: прощай еще один завод - на "Соколе" сносят производственные корпуса
Самарец Игорь Махтев рассказал в "Фейсбуке", что на заводе "Сокол", который некогда выпускал подъёмные краны и являлся гордостью промышленности региона, приступили к сносу производственных корпусов. "Скоро от предприятия останется одна бронзовая птица. Да и та наверняка переедет к кому-нибудь …
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8 августа 2018, 05:02
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Эксперты обсудят перспективные направления развития энергетического и нефтегазового машиностроения
В пятницу, 27 июля, в конференц-зале АО «Технодинамика» состоится первое заседание Комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза машиностроителей России.
Участники мероприятия обсудят основные направления деятельности Комитета, развитие поставок продукции, меры господдержки предприятий энергетического и нефтегазового …
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26 июля 2018, 02:11
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Эксперты обсудили, какие подходы нужно использовать для сохранения здоровья сотрудников промышленных предприятий
Во вторник, 24 июля, на площадке АО «Технодинамика» прошло первое заседание Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы. Участники мероприятия …
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25 июля 2018, 11:48
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Как влияет на полки магазинов в Самаре продуктовое эмбарго
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18 июля 2018, 10:55
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Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик
Специалисты Балаковского инженерно-технологического института филиала МИФИ работают над двумя новыми полимерами, которые могут быть использованы в промышленности и медицине.
Так, ученые разработали биосовместимый пластик. Он предназначен для проведения операций. После хирургического вмешательства не потребуется других действий для его извлечения …
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29 июня 2018, 03:41
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Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после новых санкций США
Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после объявления американского минфина о новых санкциях. В общей сложности за несколько последних дней потеряно 16 миллиардов долларов.
Владимир Потанин со своим «Норникелем» лишился двух с лишним миллиардов. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов потерял почти полтора …
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10 апреля 2018, 02:34