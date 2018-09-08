В конце октября из Самары в Москву снова начнут летать самолеты «Уральских авиалиний» Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет рейсы Самара - Москва - Самара. Планируется, что полеты в этом направлении начнутся с 29 октября, билеты уже можно приобрести в кассах. По информации пресс-службы авиакомпании, рейсы из Самары будут выполняться по понедельникам в 07:00, а …