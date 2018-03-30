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Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове
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1 марта 2018, 06:59
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Жительница Британии потратила все сбережения, думая, что умирает
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22 февраля 2018, 09:56
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Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями
Российские туристы стали чаще «привозить» из путешествий различные заболевания. Число инфицированных соотечественников, пересекающих госграницу, по сравнению с 2014 годом, выросло в три раза. В конкретном выражении цифра составила 3 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
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26 января 2018, 10:01
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Ученые: фастфуд убивает иммунитет человека
Ученые чуть ли не каждый день рассказываю о вреде употребления фастфуда. На днях результаты очередных исследований опубликовали в журнале Cell специалисты Боннского университета. Они выяснили, что поедание большого количества жирной пищи пагубно влияет на иммунную систему человека. Фастфуд переводит …
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12 января 2018, 07:40
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Ученые открыли новый способ побороть чувство голода
Исследователи из Соединенных Штатов рассказали о новом способе справиться с чувством голода. По сообщению PHAS, специалисты проанализировали особенности «эмоционального» приема пищи и отметили, что человек нередко ест, даже если не голоден. Это происходит в силу ряда обстоятельств психологического характера.
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14 декабря 2017, 12:21
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Биологи придумали, как есть жирную пищу и не толстеть
Как утверждают американские ученые, в человеческом организме могут существовать специальные метаболические пути, и если воздействовать на них определенными препаратами, то даже любители калорийной еды останутся в хорошей форме. Представители Университета Вашингтона задались целью узнать, как можно не набрать лишних килограммов, …
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7 декабря 2017, 01:26
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Исследователи назвали пряность, которая помогает похудеть
Употребление корицы может активизировать в человеческом организме процессы снижения веса. Это установили ученые из Мичиганского университета, рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на портал этого учебного заведения.
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23 ноября 2017, 05:08
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Южнокорейские ученые рассказали, почему нельзя есть в одиночестве
У тех, кто предпочитает принимать пищу в одиночестве, заметно увеличивается вероятность метаболического синдрома. Такой вывод сделали ученые из Южной Кореи.
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30 октября 2017, 12:14
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Медведев назвал большой проблемой размер ставок по ипотечному кредитованию
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30 июня 2015, 07:17