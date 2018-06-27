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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

77 млн рублей заплатит скорая помощь за перевозку самарских медиков

77 млн рублей заплатит скорая помощь за перевозку самарских медиков

77 миллионов рублей заплатит Самарская областная станция скорой медицинской помощи за услуги по перевозке медиков. Победителем объявленного тендера стало ООО «Феникс-менеджмент». Речь идет о работе в Новокуйбышевске и Чапаевске, где компания должна будет предоставить 6 и 4 автомобиля для бригад 

18 июня 2018, 08:02
Медицинский колледж имени Ляпиной реорганизуют в Самаре

Медицинский колледж имени Ляпиной реорганизуют в Самаре

В Самаре Медицинский колледж имени Ляпиной реорганизуют путем объединения с центром повышения квалификации медиков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области. Число сотрудников увеличится, при этом из штата присоединяемого колледжа выведут директора, главного бухгалтера и часть административно-управляющего персонала. В центре 

4 июня 2018, 04:04
В пренебрежении клятвой Гиппократа обвинили медиков в Тольятти

В пренебрежении клятвой Гиппократа обвинили медиков в Тольятти

В Тольятти на 4-е сутки поисков нашли 44-летнего Сергея Володковича.
 
Как пишет «Волга Ньюс», 8 мая мужчина вышел из Тольяттинской ГКБ № 2 имени Баныкина, но до дома так и не дошел. По словам родственников, в медучреждение его привезла 
13 мая 2018, 06:47
В Сызрани мужчина едва не зарезал фельдшера

В Сызрани мужчина едва не зарезал фельдшера

Сотрудники «скорой помощи» не только спасают чужие жизни, но часто рискуют и собственными. На днях в полицию Сызрани поступило сообщение о том, что на фельдшера, который прибыл на вызов в одну из квартир на улице Лазо, совершено нападение. Врачи прошли 
25 января 2018, 04:52
В Самаре блогер испытал культурный шок на Заводском шоссе

В Самаре блогер испытал культурный шок на Заводском шоссе

Блогер samara_2070 выложил необычные зарисовки про "клиентоориентированность и народное творчество на Заводском шоссе в Самаре". "Первым делом в одном из местных автоцентров я пошел в туалет. Нажал выключатель, загорелся свет и... секунд через пять, когда закрыл дверь, заиграла музыка. 
23 ноября 2017, 10:45
«Оказались выброшены на улицу»: тольяттинцы просят президента о помощи

«Оказались выброшены на улицу»: тольяттинцы просят президента о помощи

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили открытое видеообращение жителей города к президенту России. Тольяттинцы жалуются, что стали жертвой аферистов. В городе опять появилась новая финансовая пирамида. Некая московская инвестиционная компания уже успела «кинуть» сотни горожан на многие миллионы рублей. 
9 августа 2017, 07:37
Блогер пригласил руководство Самары провести уборку в Реальном училище

Блогер пригласил руководство Самары провести уборку в Реальном училище

Блогер Евгений Синюков обращается к руководству Самары с предложением продолжить славную традицию и опять выйти на общегородской субботник. "Два года назад - 11 апреля 2015-го - почти все видные чиновники города участвовали в уборке "Шипки". Убрали все качественно, уберегли 
5 апреля 2017, 05:35
Блогер сфотографировал снежные скульптуры Зубчаниновки

Блогер сфотографировал снежные скульптуры Зубчаниновки

Блогер Александр Жоголев поведал про зубчаниновских снеговиков и опубликовал фото. "Не каждый город сегодня может похвастаться красивыми снежными фигурками, пусть даже необычными снеговиками. Зато наш колхозный пригород оказался богат на мастеров-скульпторов, которые способны сваять такую красоту не изо льда 
13 января 2017, 09:57
Блогер сравнил Самару и Берлин

Блогер сравнил Самару и Берлин

Блогер Игорь Ермоленко утверждает, что "в Самаре красиво, как в Европе". "Берлин, из которого я вернулся на выходных, вовсю готов к Рождеству и Новому году - рождественские базары, украшенные фасады, подсвеченные деревья... Приехал в Самару, а тут также круто 
15 декабря 2016, 06:38
Жалобу 4-летнего малыша на мать в Самаре проверит прокуратура

Жалобу 4-летнего малыша на мать в Самаре проверит прокуратура

В Самарской области прокуратурой организована проверка видеописьма 4-летнего мальчика, который просит о защите от жестокого обращения со стороны матери. Ролик был размещен в Интернете 30 января.

В минувшую пятницу, 31 января, разбирательство по поводу интернет-жалобы ребенка взял на личный контроль посетивший 

4 февраля 2014, 01:21
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