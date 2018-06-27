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77 млн рублей заплатит скорая помощь за перевозку самарских медиков
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18 июня 2018, 08:02
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Медицинский колледж имени Ляпиной реорганизуют в Самаре
В Самаре Медицинский колледж имени Ляпиной реорганизуют путем объединения с центром повышения квалификации медиков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области. Число сотрудников увеличится, при этом из штата присоединяемого колледжа выведут директора, главного бухгалтера и часть административно-управляющего персонала. В центре …
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4 июня 2018, 04:04
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В пренебрежении клятвой Гиппократа обвинили медиков в Тольятти
В Тольятти на 4-е сутки поисков нашли 44-летнего Сергея Володковича.
Как пишет «Волга Ньюс», 8 мая мужчина вышел из Тольяттинской ГКБ № 2 имени Баныкина, но до дома так и не дошел. По словам родственников, в медучреждение его привезла …
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13 мая 2018, 06:47
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В Сызрани мужчина едва не зарезал фельдшера
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25 января 2018, 04:52
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В Самаре блогер испытал культурный шок на Заводском шоссе
Блогер samara_2070 выложил необычные зарисовки про "клиентоориентированность и народное творчество на Заводском шоссе в Самаре". "Первым делом в одном из местных автоцентров я пошел в туалет. Нажал выключатель, загорелся свет и... секунд через пять, когда закрыл дверь, заиграла музыка. …
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23 ноября 2017, 10:45
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«Оказались выброшены на улицу»: тольяттинцы просят президента о помощи
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили открытое видеообращение жителей города к президенту России. Тольяттинцы жалуются, что стали жертвой аферистов. В городе опять появилась новая финансовая пирамида. Некая московская инвестиционная компания уже успела «кинуть» сотни горожан на многие миллионы рублей. …
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9 августа 2017, 07:37
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Блогер пригласил руководство Самары провести уборку в Реальном училище
Блогер Евгений Синюков обращается к руководству Самары с предложением продолжить славную традицию и опять выйти на общегородской субботник. "Два года назад - 11 апреля 2015-го - почти все видные чиновники города участвовали в уборке "Шипки". Убрали все качественно, уберегли …
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5 апреля 2017, 05:35
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Блогер сфотографировал снежные скульптуры Зубчаниновки
Блогер Александр Жоголев поведал про зубчаниновских снеговиков и опубликовал фото. "Не каждый город сегодня может похвастаться красивыми снежными фигурками, пусть даже необычными снеговиками. Зато наш колхозный пригород оказался богат на мастеров-скульпторов, которые способны сваять такую красоту не изо льда …
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13 января 2017, 09:57
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Блогер сравнил Самару и Берлин
Блогер Игорь Ермоленко утверждает, что "в Самаре красиво, как в Европе". "Берлин, из которого я вернулся на выходных, вовсю готов к Рождеству и Новому году - рождественские базары, украшенные фасады, подсвеченные деревья... Приехал в Самару, а тут также круто …
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15 декабря 2016, 06:38
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Жалобу 4-летнего малыша на мать в Самаре проверит прокуратура
В Самарской области прокуратурой организована проверка видеописьма 4-летнего мальчика, который просит о защите от жестокого обращения со стороны матери. Ролик был размещен в Интернете 30 января.
В минувшую пятницу, 31 января, разбирательство по поводу интернет-жалобы ребенка взял на личный контроль посетивший …
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4 февраля 2014, 01:21