В Самарской области прокуратурой организована проверка видеописьма 4-летнего мальчика, который просит о защите от жестокого обращения со стороны матери. Ролик был размещен в Интернете 30 января.

В минувшую пятницу, 31 января, разбирательство по поводу интернет-жалобы ребенка взял на личный контроль посетивший …