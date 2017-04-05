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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Блогер сфотографировал снежные скульптуры Зубчаниновки

Блогер сфотографировал снежные скульптуры Зубчаниновки

Блогер Александр Жоголев поведал про зубчаниновских снеговиков и опубликовал фото. "Не каждый город сегодня может похвастаться красивыми снежными фигурками, пусть даже необычными снеговиками. Зато наш колхозный пригород оказался богат на мастеров-скульпторов, которые способны сваять такую красоту не изо льда 
13 января 2017, 09:57
Блогер сравнил Самару и Берлин

Блогер сравнил Самару и Берлин

Блогер Игорь Ермоленко утверждает, что "в Самаре красиво, как в Европе". "Берлин, из которого я вернулся на выходных, вовсю готов к Рождеству и Новому году - рождественские базары, украшенные фасады, подсвеченные деревья... Приехал в Самару, а тут также круто 
15 декабря 2016, 06:38
В Самаре нашли очень старые граффити, есть фото

В Самаре нашли очень старые граффити, есть фото

Блогер Наталья Маслова поведала про "Автограф из прошлого века на обычном доме на Некрасовской". "Я постоянно хожу там мимо. И вдруг заметила вот такой автограф-граффити: Коля, 25 сентября 1955 года. Без художественных достоинств, но очень почтенного возраста. Интересно, этот 
28 ноября 2016, 06:07
Видеоблогер снял с высоты открытый перекресток Димитрова с Московским шоссе

Видеоблогер снял с высоты открытый перекресток Димитрова с Московским шоссе

Видео, как теперь движется транспорт на пересечении улицы Георгия Димитрова и Московского шоссе, появилось в Интернете. Ролик опубликовал видеоблогер Александр Карягин, который снимает Самару с высоты с помощью беспилотника – коптера.

Напомним, движение транспорта по улице Димитрова на участке, 
12 сентября 2016, 02:04
В Самаре 8-летний мальчик разбил лоб на «субботнике» в школе

В Самаре 8-летний мальчик разбил лоб на «субботнике» в школе

Прокуратура Железнодорожного района Самары провела проверку по факту получения 8-летним учащимся средней школы № 174 травмы на «субботнике». Ребенок с рубленой раной лба обратился в областную клиническую больницу имени Середавина. Мальчику наложили 8 швов.

Ребенок получил травму из-за ненадлежащего 
30 мая 2016, 10:35
Из Самары вывезли 130 тысяч тонн мусора в апреле

Из Самары вывезли 130 тысяч тонн мусора в апреле

В городской администрации подвели итоги апрельского месячника по благоустройству. Всего за прошлый месяц в Самаре было организовано четыре субботника, а также четыре "средника". С улиц и из дворов города убрали 130 000 тонн мусора. Общая площадь очищенных территорий – 50 миллионов 

17 мая 2016, 09:25
«Василенко жду!» - самарский блогер вызвал чиновника во двор

«Василенко жду!» - самарский блогер вызвал чиновника во двор

Блогер s1965 опубликовал пост под заголовком: "Василенко жду!" Пользователь обращается к тем из городских чиновников, которые пообещали "каленым железом жечь нерадивых руководителей УК за невывоз мусора после субботника": "Приезжайте во двор дома 207 по Карла Маркса, напротив детсада № 139, 
12 мая 2016, 05:15
В общегородском субботнике приняли участие 80 тысяч самарцев

В общегородском субботнике приняли участие 80 тысяч самарцев

80 тысяч самарцев вышли в минувшие выходные на генеральную уборку города. В порядок приводили не только свои дворы, но и территории, официально не закрепленные ни за какими организациями. За грабли и лопаты взялись более 80 тысяч самарцев. Среди них представители 

25 апреля 2016, 08:54
Новости блогов: берлинский маскарон на здании реального училища в Самаре

Новости блогов: берлинский маскарон на здании реального училища в Самаре

Блогер Армен Арутюнов обнаружил берлинский маскарон на здании бывшего Самарского реального училища. «Реплики и цитирование произведений столичных и европейских зодчих в провинциальной архитектуре довольно распространено. В Самаре и Сызрани есть целый ряд зданий, в которых, например, используются детали работ Отто 
3 октября 2014, 04:59
Здание бывшего реального училища в Самаре может заинтересовать МЧС

Здание бывшего реального училища в Самаре может заинтересовать МЧС

В здании бывшего реального училища на улице Алексея Толстого может открыться филиал Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн отметил, что объект, вероятно, заинтересует МЧС. Об этом стало известно в ходе объезда городскими чиновниками зданий, 

26 марта 2014, 04:36
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