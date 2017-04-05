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Блогер сфотографировал снежные скульптуры Зубчаниновки
Блогер Александр Жоголев поведал про зубчаниновских снеговиков и опубликовал фото. "Не каждый город сегодня может похвастаться красивыми снежными фигурками, пусть даже необычными снеговиками. Зато наш колхозный пригород оказался богат на мастеров-скульпторов, которые способны сваять такую красоту не изо льда …
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13 января 2017, 09:57
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Блогер сравнил Самару и Берлин
Блогер Игорь Ермоленко утверждает, что "в Самаре красиво, как в Европе". "Берлин, из которого я вернулся на выходных, вовсю готов к Рождеству и Новому году - рождественские базары, украшенные фасады, подсвеченные деревья... Приехал в Самару, а тут также круто …
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15 декабря 2016, 06:38
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В Самаре нашли очень старые граффити, есть фото
Блогер Наталья Маслова поведала про "Автограф из прошлого века на обычном доме на Некрасовской". "Я постоянно хожу там мимо. И вдруг заметила вот такой автограф-граффити: Коля, 25 сентября 1955 года. Без художественных достоинств, но очень почтенного возраста. Интересно, этот …
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28 ноября 2016, 06:07
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Видеоблогер снял с высоты открытый перекресток Димитрова с Московским шоссе
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12 сентября 2016, 02:04
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В Самаре 8-летний мальчик разбил лоб на «субботнике» в школе
Прокуратура Железнодорожного района Самары провела проверку по факту получения 8-летним учащимся средней школы № 174 травмы на «субботнике». Ребенок с рубленой раной лба обратился в областную клиническую больницу имени Середавина. Мальчику наложили 8 швов.
Ребенок получил травму из-за ненадлежащего …
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30 мая 2016, 10:35
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Из Самары вывезли 130 тысяч тонн мусора в апреле
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17 мая 2016, 09:25
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«Василенко жду!» - самарский блогер вызвал чиновника во двор
Блогер s1965 опубликовал пост под заголовком: "Василенко жду!" Пользователь обращается к тем из городских чиновников, которые пообещали "каленым железом жечь нерадивых руководителей УК за невывоз мусора после субботника": "Приезжайте во двор дома 207 по Карла Маркса, напротив детсада № 139, …
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12 мая 2016, 05:15
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В общегородском субботнике приняли участие 80 тысяч самарцев
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25 апреля 2016, 08:54
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Новости блогов: берлинский маскарон на здании реального училища в Самаре
Блогер Армен Арутюнов обнаружил берлинский маскарон на здании бывшего Самарского реального училища. «Реплики и цитирование произведений столичных и европейских зодчих в провинциальной архитектуре довольно распространено. В Самаре и Сызрани есть целый ряд зданий, в которых, например, используются детали работ Отто …
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3 октября 2014, 04:59
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Здание бывшего реального училища в Самаре может заинтересовать МЧС
В здании бывшего реального училища на улице Алексея Толстого может открыться филиал Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн отметил, что объект, вероятно, заинтересует МЧС. Об этом стало известно в ходе объезда городскими чиновниками зданий, …
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26 марта 2014, 04:36