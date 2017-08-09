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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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Детям показали бокс!

Детям показали бокс!

В тольяттинском сообществе "ВК" - "Автомобильная столица" - сообщили, что в Автограде в рамках проекта "Шаг вперёд" была проведена тренировка по боксу в детском оздоровительном лагере "Электроник - Дубрава". Тренировку проводила чемпионка СНГ и Славянских стран по боксу Юлия 
9 августа 2017, 08:06
Выкупленные в Пензе автобусы-мигранты поработают на самарцев

Выкупленные в Пензе автобусы-мигранты поработают на самарцев

Блогер Алексей Перезнатнов поведал, что на улицах Самары начали трудиться пензенские "пазики". "Ещё в 2014 году МУП "Пензенские пассажирские перевозки" был признан банкротом. Это скандальная и довольно болезненная тема для столицы соседнего региона. МУП еще некоторое время продолжал свою 
8 августа 2017, 07:45
Побегали и освежились: про кросс «Сокольи горы» на лыжной базе в Самаре

Побегали и освежились: про кросс «Сокольи горы» на лыжной базе в Самаре

Блогер bepowerback рассказал, что в прошедшую субботу в Самаре состоялся 1-й открытый легкоатлетический кросс «Сокольи горы». «Более 250 участников разных возрастов - от 13 до 60 лет и старше - вышли на старт бегового кросса на дистанциях 3, 5 
8 августа 2017, 07:33
Самара и Тольятти смогут обмениваться хоккеистами

Самара и Тольятти смогут обмениваться хоккеистами

Два хоккейных клуба Самарской области - ЦСК ВВС и тольяттинская «Лада» - подписали соглашение о партнерстве. Теперь по ходу сезона команды смогут обмениваться хоккеистами без дополнительного разрешения лиг. Данная мера позволит максимально остановить отток доморощенных игроков, укрепить клубы мастеров местными 

7 августа 2017, 04:46
В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»

В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»

Блогер 63ru рассказывает, что в Самаре уже проваливается плитка. "Вот вам и первые ласточки торопливого и бессмысленного самарского плиточного сумасшествия. Перед вами фото свежеотремонтированного новой плиткой участка тротуара на одной из центральных улиц Самары: рядом "белый дом" и Губдума. 
7 августа 2017, 07:25
В блогах: от тольяттинских водителей прячут светофоры

В блогах: от тольяттинских водителей прячут светофоры

В «Паблике Тольятти» социальной сети «ВКонтакте» водители Автограда пожаловались на «замаскированный» светофор, неподалеку от пересечения улиц Коммунистической и Механизаторов. По словам автомобилистов, там недавно установили знак пешеходного перехода. Заботу о пешеходах, конечно, можно только приветствовать. Однако неожиданно возникла проблема 
4 августа 2017, 05:57
В Тольятти рабочий упал в траншею и его засыпало глиной

В Тольятти рабочий упал в траншею и его засыпало глиной

В среду, 2 августа, в Тольятти на улице Дзержинского, где проводились земляные работы, произошел обвал грунта. Рабочий упал в траншею, и его засыпало.

Спасатели сумели извлечь пострадавшего с помощью шанцевого инструмента.

«После падения в траншею пострадавший оказался засыпанным 
3 августа 2017, 02:43
В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек

В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек

Правоохранительные органы Тольятти начали проверку по факту инцидента во дворе на улице Автостроителей. Вечером 31 июля оттуда в местную больницу привезли пятерых подростков 16–17 лет с разбитыми лицами и сломанными носами. По предварительным данным, они пострадали в массовой драке. Число 
2 августа 2017, 09:52
Жалобу 4-летнего малыша на мать в Самаре проверит прокуратура

Жалобу 4-летнего малыша на мать в Самаре проверит прокуратура

В Самарской области прокуратурой организована проверка видеописьма 4-летнего мальчика, который просит о защите от жестокого обращения со стороны матери. Ролик был размещен в Интернете 30 января.

В минувшую пятницу, 31 января, разбирательство по поводу интернет-жалобы ребенка взял на личный контроль посетивший 

4 февраля 2014, 01:21
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