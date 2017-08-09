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Детям показали бокс!
В тольяттинском сообществе "ВК" - "Автомобильная столица" - сообщили, что в Автограде в рамках проекта "Шаг вперёд" была проведена тренировка по боксу в детском оздоровительном лагере "Электроник - Дубрава". Тренировку проводила чемпионка СНГ и Славянских стран по боксу Юлия …
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9 августа 2017, 08:06
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Выкупленные в Пензе автобусы-мигранты поработают на самарцев
Блогер Алексей Перезнатнов поведал, что на улицах Самары начали трудиться пензенские "пазики". "Ещё в 2014 году МУП "Пензенские пассажирские перевозки" был признан банкротом. Это скандальная и довольно болезненная тема для столицы соседнего региона. МУП еще некоторое время продолжал свою …
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8 августа 2017, 07:45
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Побегали и освежились: про кросс «Сокольи горы» на лыжной базе в Самаре
Блогер bepowerback рассказал, что в прошедшую субботу в Самаре состоялся 1-й открытый легкоатлетический кросс «Сокольи горы». «Более 250 участников разных возрастов - от 13 до 60 лет и старше - вышли на старт бегового кросса на дистанциях 3, 5 …
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8 августа 2017, 07:33
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Самара и Тольятти смогут обмениваться хоккеистами
Два хоккейных клуба Самарской области - ЦСК ВВС и тольяттинская «Лада» - подписали соглашение о партнерстве. Теперь по ходу сезона команды смогут обмениваться хоккеистами без дополнительного разрешения лиг. Данная мера позволит максимально остановить отток доморощенных игроков, укрепить клубы мастеров местными …
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7 августа 2017, 04:46
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В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»
Блогер 63ru рассказывает, что в Самаре уже проваливается плитка. "Вот вам и первые ласточки торопливого и бессмысленного самарского плиточного сумасшествия. Перед вами фото свежеотремонтированного новой плиткой участка тротуара на одной из центральных улиц Самары: рядом "белый дом" и Губдума. …
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7 августа 2017, 07:25
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В блогах: от тольяттинских водителей прячут светофоры
В «Паблике Тольятти» социальной сети «ВКонтакте» водители Автограда пожаловались на «замаскированный» светофор, неподалеку от пересечения улиц Коммунистической и Механизаторов. По словам автомобилистов, там недавно установили знак пешеходного перехода. Заботу о пешеходах, конечно, можно только приветствовать. Однако неожиданно возникла проблема …
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4 августа 2017, 05:57
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В Тольятти рабочий упал в траншею и его засыпало глиной
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3 августа 2017, 02:43
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В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек
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2 августа 2017, 09:52
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Жалобу 4-летнего малыша на мать в Самаре проверит прокуратура
В Самарской области прокуратурой организована проверка видеописьма 4-летнего мальчика, который просит о защите от жестокого обращения со стороны матери. Ролик был размещен в Интернете 30 января.
В минувшую пятницу, 31 января, разбирательство по поводу интернет-жалобы ребенка взял на личный контроль посетивший …
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4 февраля 2014, 01:21