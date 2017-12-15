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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Президент Владимир Путин затронул важные для Самарской области темы

Президент Владимир Путин затронул важные для Самарской области темы

Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции 14 декабря затронул ряд важных для Самарской области тем. Наиболее актуальные для региона вопросы врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отметил во время выступления на тольяттинском телевидении. В первую очередь он остановился 
15 декабря 2017, 01:29
Коттеджи под Тольятти затопили канализационные воды

Коттеджи под Тольятти затопили канализационные воды

В пятницу, 15 декабря, под Тольятти произошел потоп. Вода залила коттеджи и приусадебные участки в селе Русская Борковка. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия. По предварительной информации, прорвало канализационную трубу, по словам очевидцев, вода уже в домах.

«Ну, запах не могу 

15 декабря 2017, 11:02
В Тольятти в 2018 году откроют новые детскую и взрослую поликлиники

В Тольятти в 2018 году откроют новые детскую и взрослую поликлиники

В Тольятти в 2018 году откроют две новые поликлиники. Об этом стало известно в ходе визита в город главы региона Дмитрия Азарова в четверг, 14 декабря.

«В Тольятти в следующем году откроется две поликлиники. Детская рядом с Медгородком на 500 посещений 

15 декабря 2017, 10:05
Тольяттинский «Жасмин-Дом» обязали вернуть 10 млн рублей

Тольяттинский «Жасмин-Дом» обязали вернуть 10 млн рублей

Минстрой Самарской области через суд добился от тольяттинского жилищно-строительного кооператива «Жасмин-Дом» возврата субсидии в размере 10 миллионов рублей. Эти деньги выделяли компании для завершения строительства жилого дома на улице Ворошилова в Тольятти в рамках программы «Оказание господдержки участникам долевого строительства, 
14 декабря 2017, 02:12
В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»

В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»

В Тольятти сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Обводном шоссе.  По предварительным данным, выживший в одном ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной». Это случилось в среду, 13 декабря, вечером. Фотографии с места  ДТП опубликованы в социальной 

14 декабря 2017, 01:45
Азаров предложил Василенко вывести на уборку снега чиновников Самары

Азаров предложил Василенко вывести на уборку снега чиновников Самары

В Самаре создали оперативный штаб для ликвидации последствий снегопада, который возглавил временно исполняющий полномочия главы города Владимир Василенко. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил ему вывести на уборку снега чиновников.

«Заслушал В. А. Василенко об организации работ по уборке снега. 

14 декабря 2017, 11:14
Глава региона Дмитрий Азаров провел заседание антикоррупционной комиссии

Глава региона Дмитрий Азаров провел заседание антикоррупционной комиссии

Отдельное внимание уделили чиновникам, обязанным декларировать свои доходы, расходы и обязательства имущественного характера. Ответственность за достоверность данных сведений будет лежать на каждом государственном и муниципальном служащем, подчеркнул врио губернатора, отметив, что неприкасаемых в этой сфере не будет.
Говорили и о 

13 декабря 2017, 06:13
В Самаре построят амфитеатр на набережной у Ладьи

В Самаре построят амфитеатр на набережной у Ладьи

Во вторник, 14 ноября, врио главы Самары Владимир Василенко провел выездное совещание возле набережной у Ладьи. Оно было посвящено благоустройству территории у Софийского собора (Собора Софии Премудрости Божией). Рабочие начали строить лестничный спуск с амфитеатром, который соединит площадку храма с 

14 ноября 2017, 03:59
Каскадный фонтан с подсветкой появится на четвертой очереди набережной рядом с Ладьей

Каскадный фонтан с подсветкой появится на четвертой очереди набережной рядом с Ладьей

Правда, его строительство началось с задержкой из-за высокого уровня воды в Волге. Бетонные работы выполнены полностью, сейчас ведется монтаж гидравлического и электрического оборудования. Сама стела уже приобретает новый облик. Ее ремонт выполнен на 90%. Кроме того, на финальной стадии монтаж 

12 октября 2017, 02:29
В Самаре на набережной сэкономили 158 миллионов рублей

В Самаре на набережной сэкономили 158 миллионов рублей

Депутаты самарской гордумы внесли изменения в городской бюджет 2017 года. Внутри Департамента градостроительства перераспределили почти 60 миллионов рублей. На эти деньги приобретут квартиры для детей-сирот. С учетом субвенций из областного бюджета - а это в общей сложности чуть больше 158 

18 сентября 2017, 01:13
В Самаре появится новая, пятая очередь набережной

В Самаре появится новая, пятая очередь набережной

Ее хотят построить на отрезке от улицы Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС. Сегодня проекты обсуждали на заседании городского Градостроительного совета. Эксперты спорят по поводу ширины новой прогулочной зоны, здесь, как это обычно бывает, все упирается в деньги. Первый вариант предусматривает 
12 сентября 2017, 05:59
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