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Президент Владимир Путин затронул важные для Самарской области темы
Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции 14 декабря затронул ряд важных для Самарской области тем. Наиболее актуальные для региона вопросы врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отметил во время выступления на тольяттинском телевидении. В первую очередь он остановился …
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15 декабря 2017, 01:29
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Коттеджи под Тольятти затопили канализационные воды
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15 декабря 2017, 11:02
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В Тольятти в 2018 году откроют новые детскую и взрослую поликлиники
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15 декабря 2017, 10:05
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Тольяттинский «Жасмин-Дом» обязали вернуть 10 млн рублей
Минстрой Самарской области через суд добился от тольяттинского жилищно-строительного кооператива «Жасмин-Дом» возврата субсидии в размере 10 миллионов рублей. Эти деньги выделяли компании для завершения строительства жилого дома на улице Ворошилова в Тольятти в рамках программы «Оказание господдержки участникам долевого строительства, …
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14 декабря 2017, 02:12
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В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»
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14 декабря 2017, 01:45
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Азаров предложил Василенко вывести на уборку снега чиновников Самары
В Самаре создали оперативный штаб для ликвидации последствий снегопада, который возглавил временно исполняющий полномочия главы города Владимир Василенко. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил ему вывести на уборку снега чиновников.
«Заслушал В. А. Василенко об организации работ по уборке снега. …
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14 декабря 2017, 11:14
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Глава региона Дмитрий Азаров провел заседание антикоррупционной комиссии
Отдельное внимание уделили чиновникам, обязанным декларировать свои доходы, расходы и обязательства имущественного характера. Ответственность за достоверность данных сведений будет лежать на каждом государственном и муниципальном служащем, подчеркнул врио губернатора, отметив, что неприкасаемых в этой сфере не будет.
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13 декабря 2017, 06:13
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В Самаре построят амфитеатр на набережной у Ладьи
Во вторник, 14 ноября, врио главы Самары Владимир Василенко провел выездное совещание возле набережной у Ладьи. Оно было посвящено благоустройству территории у Софийского собора (Собора Софии Премудрости Божией). Рабочие начали строить лестничный спуск с амфитеатром, который соединит площадку храма с …
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14 ноября 2017, 03:59
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Каскадный фонтан с подсветкой появится на четвертой очереди набережной рядом с Ладьей
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12 октября 2017, 02:29
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В Самаре на набережной сэкономили 158 миллионов рублей
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18 сентября 2017, 01:13
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В Самаре появится новая, пятая очередь набережной
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12 сентября 2017, 05:59