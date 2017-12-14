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В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»
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14 декабря 2017, 01:45
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В Тольятти Росгвардия задержала вора с перфоратором
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13 декабря 2017, 12:54
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В Тольятти учительница начальных классов умерла в школе на уроке
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13 декабря 2017, 12:26
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На ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области направят 4,7 млрд рублей
Руководство «Т Плюс» назвало объем инвестиций, которые планируется направить на ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области в 2018 году. Об этом было заявлено на межрегиональной конференции энергетиков, которая состоялась 12 декабря. В Самаре основное внимание будет приковано к обеспечению …
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13 декабря 2017, 12:09
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Контрольно-счетная палата Самары подала в суд на дружинников
Контрольно-счетная палата Самары возбудила и направила в суд административное дело в отношении общественной организации «Добровольная народная дружина». По данным ведомства, последняя в марте 2017 года заключила договор на получение субсидий из бюджета и не предоставила отчет о целевом их использовании. …
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1 декабря 2017, 08:01
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В Самаре облминстрой опубликует реестр обманутых дольщиков
Минстрой Самарской области обращается к обманутым дольщикам. Ведомство составляет реестр пострадавших от недобросовестных застройщиков, который затем будет опубликован.
«По поручению главы области Дмитрия Азарова министерство строительства Самарской области планирует опубликовать реестр обманутых дольщиков по каждому объекту. Список пострадавших от …
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30 ноября 2017, 01:38
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Как в Самаре устраняли конкурентов?
У антимонопольной службы возникли претензии к региональному минстрою. Против него завели дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Антимонопольщики считают, что в ведомстве намеренно создали некую фирму «Строй Центр», для того чтобы предоставлять ей преимущественные условия для «участия в конкурсе …
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19 июля 2017, 05:02
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УФАС оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу самарского минстроя
Самарское управление федеральной антимонопольной службы оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу областного минстроя Алексея Гришина «за несвоевременное предоставление информации, запрошенной УФАС». По данным ведомства, 19 апреля 2016 года служба затребовала у минстроя перечень документов и сведений, которые нужно было представить …
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15 февраля 2017, 01:00
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Кировский мостовой переход должен быть сдан до конца апреля
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31 января 2017, 06:16
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Самара не вошла в программу субсидируемых авиарейсов в 2017-м
Самарская, Ульяновская и Саратовская области не вошли в программу субсидирования региональных воздушных перевозок на территории Поволжского федерального округа в 2017 году. Документ опубликовала Росавиация. По данным ведомства, авиакомпании из указанных субъектов при подаче заявок на участие в проекте не предоставили …
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11 января 2017, 02:19
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Субсидии на строительство гостиниц для ЧМ-2018 в Самаре никому не нужны
Желающих получить субсидии на строительство гостиниц для размещения гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года не нашлось в нужном количестве. Областное министерство экономического развития отменило соответствующий конкурс, так как юрлица проявляли низкую активность и неправильно оформляли документацию.
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27 декабря 2016, 03:37
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Самарской области выделят 630 млн на лекарства для детей-инвалидов
В 2017 году Самарская область получит из федерального бюджета 630 млн рублей субсидий на приобретение лекарств, специального лечебного питания и других различных медизделий для детей-инвалидов. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства России. Согласно документу, в общей сложности в регионы …
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26 декабря 2016, 04:02