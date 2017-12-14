2
17
29
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»

В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»

В Тольятти сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Обводном шоссе.  По предварительным данным, выживший в одном ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной». Это случилось в среду, 13 декабря, вечером. Фотографии с места  ДТП опубликованы в социальной 

14 декабря 2017, 01:45
В Тольятти Росгвардия задержала вора с перфоратором

В Тольятти Росгвардия задержала вора с перфоратором

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого вора. В руках мужчины был перфоратор. Стражи порядка как раз направлялись в квартиру заявителя, у которого похитили электроинструмент. Кража была совершена в доме на Майском проезде. Владелец имущества оценил ущерб в 11 тысяч рублей.

«К 

13 декабря 2017, 12:54
В Тольятти учительница начальных классов умерла в школе на уроке

В Тольятти учительница начальных классов умерла в школе на уроке

В Тольятти прямо во время урока умерла учительница начальных классов. Трагедия произошла во вторник, 12 декабря. Инцидент обсуждают в социальных сетях. По предварительной информации, во время урока 49-летней женщине стало плохо и она упала. Дети позвали других учителей, а те 

13 декабря 2017, 12:26
На ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области направят 4,7 млрд рублей

На ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области направят 4,7 млрд рублей

Руководство «Т Плюс» назвало объем инвестиций, которые планируется направить на ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области в 2018 году. Об этом было заявлено на межрегиональной конференции энергетиков, которая состоялась 12 декабря. В Самаре основное внимание будет приковано к обеспечению 
13 декабря 2017, 12:09
Контрольно-счетная палата Самары подала в суд на дружинников

Контрольно-счетная палата Самары подала в суд на дружинников

Контрольно-счетная палата Самары возбудила и направила в суд административное дело в отношении общественной организации «Добровольная народная дружина». По данным ведомства, последняя в марте 2017 года заключила договор на получение субсидий из бюджета и не предоставила отчет о целевом их использовании. 

1 декабря 2017, 08:01
В Самаре облминстрой опубликует реестр обманутых дольщиков

В Самаре облминстрой опубликует реестр обманутых дольщиков

Минстрой Самарской области обращается к обманутым дольщикам. Ведомство составляет реестр пострадавших от недобросовестных застройщиков, который затем будет опубликован.

«По поручению главы области Дмитрия Азарова министерство строительства Самарской области планирует опубликовать реестр обманутых дольщиков по каждому объекту. Список пострадавших от 
30 ноября 2017, 01:38
Как в Самаре устраняли конкурентов?

Как в Самаре устраняли конкурентов?

У антимонопольной службы возникли претензии к региональному минстрою. Против него завели дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Антимонопольщики считают, что в ведомстве намеренно создали некую фирму «Строй Центр», для того чтобы предоставлять ей преимущественные условия для «участия в конкурсе 

19 июля 2017, 05:02
УФАС оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу самарского минстроя

УФАС оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу самарского минстроя

Самарское управление федеральной антимонопольной службы оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу областного минстроя Алексея Гришина «за несвоевременное предоставление информации, запрошенной УФАС». По данным ведомства, 19 апреля 2016 года служба затребовала у минстроя перечень документов и сведений, которые нужно было представить 

15 февраля 2017, 01:00
Кировский мостовой переход должен быть сдан до конца апреля

Кировский мостовой переход должен быть сдан до конца апреля

Об этом "Терре" рассказали источники, близкие к областному минстрою. Напомним, сооружение, которое обошлось бюджету в 12 миллиардов рублей, до сих пор не введено в эксплуатацию, хотя фактически было построено в 2014-м году. Причина постоянного срыва сроков - необходимость переноса большого 

31 января 2017, 06:16
Самара не вошла в программу субсидируемых авиарейсов в 2017-м

Самара не вошла в программу субсидируемых авиарейсов в 2017-м

Самарская, Ульяновская и Саратовская области не вошли в программу субсидирования региональных воздушных перевозок на территории Поволжского федерального округа в 2017 году. Документ опубликовала Росавиация. По данным ведомства, авиакомпании из указанных субъектов при подаче заявок на участие в проекте не предоставили 

11 января 2017, 02:19
Субсидии на строительство гостиниц для ЧМ-2018 в Самаре никому не нужны

Субсидии на строительство гостиниц для ЧМ-2018 в Самаре никому не нужны

Желающих получить субсидии на строительство гостиниц для размещения гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года не нашлось в нужном количестве. Областное министерство экономического развития отменило соответствующий конкурс, так как юрлица проявляли низкую активность и неправильно оформляли документацию.
Негосударственные организации могли 

27 декабря 2016, 03:37
Самарской области выделят 630 млн на лекарства для детей-инвалидов

Самарской области выделят 630 млн на лекарства для детей-инвалидов

В 2017 году Самарская область получит из федерального бюджета 630 млн рублей субсидий на приобретение лекарств, специального лечебного питания и других различных медизделий для детей-инвалидов. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства России. Согласно документу, в общей сложности в регионы 

26 декабря 2016, 04:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх