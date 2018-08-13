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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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В Самаре перекроют дороги в центре из-за триатлона

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В Самаре автомобилисты пожаловались на ямы на проспекте Карла Маркса

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- Неоднократно ремонтировали машину после проезда по сквозной дороге от кинотеатра Шипка и до 
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В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

В воскресенье, 1 августа, на проспекте Металлургов произошла авария, в которой пострадал ребенок. Сейчас полицейские ведут проверку, собирают все данные о ДТП.

По предварительной информации, 37-летний мужчина ехал на ВАЗ-211140 по улице Юбилейной. Напротив дома № 23 сбил он 
13 августа 2018, 12:26
«Переходил в неположенном месте»: пешехода сбил УАЗ в Сызрани

«Переходил в неположенном месте»: пешехода сбил УАЗ в Сызрани

Стали известны новые подобности аварии, которая случилась в пятницу в районе РМЗ в Сызрани. Поздно вечером, в 22:35, около дома №19 по улице Мира УАЗ с 71-летним водителем за рулем сбил пешехода. Оказалось, что пострадавший вышел на дорогу в неположенном 
13 августа 2018, 10:33
Человек погиб при взрыве газовых баллонов под Тольятти

Человек погиб при взрыве газовых баллонов под Тольятти

12 августа под Тольятти произошло ЧП. Около половины двенадцатого ночи в поселке Приморский на улице Рябиновой прогремел взрыв. Как сообщают очевидцы в паблике «Тольятти», там детонировали два газовых баллона. Сразу после этого начался пожар.

На тушение возгорания прибыли 
13 августа 2018, 09:47
В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»

В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»

1 августа в Кинельском районе Самарской области произошла автоавария. Как сообщает региональное ГУ МВД России, водитель грузовика «МАЗ» ехал по обводной дороге Самары в сторону Тольятти. На 19-м километре трассы он выехал на ремонтируемый участок на красный сигнал светофора. Там 

2 августа 2018, 01:54
Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку

Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку

31 июля в Тольятти произошла авария. 44-летний мужчина на «Ладе Гранте» ехал по улице Лесная со стороны бульвара 50 лет Октября. На одном из перекрестков водитель попытался проехать на красный сигнал светофора и врезался в «Hyundai Tucson». После удара иномарка 

1 августа 2018, 02:05
В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента

В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента

На днях за помощью к сотрудникам полиции обратился 29-летний житель Тольятти. Он рассказал, что у него угнали внедорожник «Nissan X-Trail». Стоимостью более миллиона рублей.

В ходе следствия выяснилось, что накануне кражи потерпевший приехал домой на такси. Он выронил ключи от своей 

31 июля 2018, 04:39
Фото и видео: в Тольятти среди ночи сожгли «Рено Дастер»

Фото и видео: в Тольятти среди ночи сожгли «Рено Дастер»

В ночь на понедельник в Тольятти произошел пожар.  На улице Мурысева загорелся «Рено Дастер». Пламя охватило переднюю часть внедорожника. Как сообщают очевидцы, перед возгоранием они услышали хлопок, говорится в паблике «
23 июля 2018, 11:00
Легковушка столкнулась с КамАЗом под Тольятти

Легковушка столкнулась с КамАЗом под Тольятти

28 июня серьёзное ДТП произошло в Самарской области. Около 18:30 на Хрящевском шоссе около поселка Выселки столкнулись «Лада Гранта» и КамАЗ. Как сообщают очевидцы, все произошло из-за того что одна из машин пошла на обгон .

«Легковушка почти пополам 
29 июня 2018, 10:41
В пренебрежении клятвой Гиппократа обвинили медиков в Тольятти

В пренебрежении клятвой Гиппократа обвинили медиков в Тольятти

В Тольятти на 4-е сутки поисков нашли 44-летнего Сергея Володковича.
 
Как пишет «Волга Ньюс», 8 мая мужчина вышел из Тольяттинской ГКБ № 2 имени Баныкина, но до дома так и не дошел. По словам родственников, в медучреждение его привезла 
13 мая 2018, 06:47
Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани

Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани

ДТП с участием ребенка произошло 16 апреля в Сызрани. Случилось оно около 11:00 в Опорном переулке. Там автомобиль «BMW» сбил 54-женщину. Она шла по дороге с коляской, в которой находился 2-летний ребенок.

В результате аварии жительница города серьезных травм 
17 апреля 2018, 09:59
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