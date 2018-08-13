12 августа в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал человек. По версии полицейских, 30-летний мужчина за рулем «BMW-320» ехал по улице Ларина со стороны Базовой. На одном из участков аварии водитель не справился с управлением и протаранил опору трубопровода.
В результате ДТП автолюбитель получил травмы головы и был госпитализирован.
Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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