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В блогах: памятник "черным гусарам" в Самаре
Валерий Мокштадт в «Фейсбуке» решил рассказать про новый памятник "черным гусарам", установленный в Самаре около Дома офицеров.
"Прообразом для него стал самарец, герой гусарского полка Константин Батюшков. Автор - известный самарский скульптор Иван Мельников. Мне, в принципе, памятник …
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13 сентября 2018, 08:13
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Глава Облизбиркома Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о том, как проходят выборы в регионе
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9 сентября 2018, 03:23
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Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана
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30 августа 2018, 11:54
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В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными
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30 августа 2018, 10:55
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В Самаре Kalina протаранила дом после ДТП с иномаркой
В четверг ночью, 30 августа, в историческом центре Самары случилось ДТП. На пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе столкнулись два автомобиля — Lada Kalina и Toyota Corolla. По словам очевидцев в группе «ДТП Самара», после удара одна из машин не …
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30 августа 2018, 10:19
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В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша
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25 июля 2018, 01:25
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Набирает популярность у туристов «Бункер Жукова» в Самаре
В четверг, 5 июля, посол чемпионата мира по футболу-2018, космонавт Олег Кононенко смог увидеть один из некогда совершенно секретных объектов. Командный пункт генерального штаба, в народе «Бункер Жукова», открылся для посещения в прошлом году.
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6 июля 2018, 09:21
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Самую раннюю работу Леонардо да Винчи показали в Италии
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22 июня 2018, 12:01