В блогах: памятник "черным гусарам" в Самаре



"Прообразом для него стал самарец, герой гусарского полка Константин Батюшков. Автор - известный самарский скульптор Иван Мельников. Мне, в принципе, памятник … Валерий Мокштадт в «Фейсбуке» решил рассказать про новый памятник "черным гусарам", установленный в Самаре около Дома офицеров."Прообразом для него стал самарец, герой гусарского полка Константин Батюшков. Автор - известный самарский скульптор Иван Мельников. Мне, в принципе, памятник