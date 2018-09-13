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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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В блогах: памятник

В блогах: памятник "черным гусарам" в Самаре

Валерий Мокштадт в «Фейсбуке» решил рассказать про новый памятник "черным гусарам", установленный в Самаре около Дома офицеров.

"Прообразом для него стал самарец, герой гусарского полка Константин Батюшков. Автор - известный самарский скульптор Иван Мельников. Мне, в принципе, памятник 
13 сентября 2018, 08:13
Глава Облизбиркома Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о том, как проходят выборы в регионе

Глава Облизбиркома Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о том, как проходят выборы в регионе

Председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о ходе выборов в регионе. Обо всем, что сейчас происходит на участках, вы узнаете из нашего эксклюзивного интервью.
9 сентября 2018, 03:23
Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана

Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана

Игроков самарских «Крыльев Советов» Виталия Денисова  и Паула-Виорела Антона вызвали в национальные сборные Узбекистана и Румынии. Денисов  будет выступать вместе со своей командой на  финальном турнире  Кубка Азии. Во время подготовки к  спортивному событию,  6 и 11  сентября,  сборная Узбекистана 
30 августа 2018, 11:54
В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными

В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными

В исправительной колинии № 5 в Самаре состоялся футбольный матч между ветеранами «Крыльев Советов» и заключенными. Турнир проходил в два этапа, два тайма по 20 минут. В упорной борьбе победила команда заключенных,  ветераны  «Крыльев Советов»   высоко оценили подготовку  команды соперника,  
30 августа 2018, 10:55
В Самаре Kalina протаранила дом после ДТП с иномаркой

В Самаре Kalina протаранила дом после ДТП с иномаркой

В четверг ночью, 30 августа,  в историческом центре  Самары  случилось ДТП. На пересечении  улиц Красноармейской и Фрунзе  столкнулись два автомобиля — Lada Kalina  и Toyota Corolla.  По словам очевидцев в группе «ДТП Самара», после  удара одна из машин не 
30 августа 2018, 10:19
В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша

В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша

29 июля в Красноярском районе Самарской области состоится исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения». Он пройдет на загородной базе «Ратибор».

Фестиваль будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша, которая состоялась на реке Кондурче в июне 1391 года. Это сражение во многом ускорило 

25 июля 2018, 01:25
Набирает популярность у туристов «Бункер Жукова» в Самаре

Набирает популярность у туристов «Бункер Жукова» в Самаре

В четверг, 5 июля, посол чемпионата мира по футболу-2018, космонавт Олег Кононенко смог увидеть один из некогда совершенно секретных объектов. Командный пункт генерального штаба, в народе «Бункер Жукова», открылся для посещения в прошлом году. 
 
- Впечатления, конечно, сложные, неоднозначные. Но есть 
6 июля 2018, 09:21
Самую раннюю работу Леонардо да Винчи показали в Италии

Самую раннюю работу Леонардо да Винчи показали в Италии

21 июня публике впервые представили самую раннюю работу знаменитого художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Это керамическая плитка, на которой великий гений изобразил Архангела Гавриила. Эту работу он выполнил в возрасте 18-19 лет.

Исследователи работали с плиткой около трех 
22 июня 2018, 12:01
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