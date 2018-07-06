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Самую раннюю работу Леонардо да Винчи показали в Италии
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22 июня 2018, 12:01
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Ученые из Китая доказали существование цивилизации 5 800 лет назад
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31 мая 2018, 08:12
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Сызрань получила статус исторического поселения
Сызрань официально внесена в перечень исторических поселений регионального значения. Это означает, что город имеет особое значение для истории и культуры области. Соответствующий документ подписан врио вице-губернатора Александром Нефедовым.
Новый статус позволит городу претендовать на региональные субсидии на приведение в порядок зданий, …
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13 апреля 2018, 02:42
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Надгробные плиты XIX-XX веков нашли на ул. Фрунзе в Самаре
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26 марта 2018, 01:47
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В Самаре туристов отведут в бункер
Блогер Юрий Прокофьев анонсирует, что 10 октября на территории санатория "Волга" открывается первый в Самаре "Народный музей Бункер Жукова". "В последние три месяца он был приведен в состояние, позволяющее принимать группы туристов. Объект был затоплен более 20 лет. Сейчас …
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10 октября 2017, 08:46
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Подземная недвижимость: В США резко взлетели продажи бункеров из-за отношений с КНДР
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10 августа 2017, 05:16
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В Самаре к ЧМ-2018 откроют еще один бункер
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19 июня 2017, 07:13
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Российский исследователь нашел в Антарктиде вход в подземелье нацистов
Известный уральский исследователь Валентин Дегтярев утверждает, что нашел в Антарктиде бункер нацистов, построенный в конце Второй мировой войны. По его словам, на спутниковых изображениях ледового континента можно различить вход в таинственную пещеру.
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8 июня 2017, 03:19