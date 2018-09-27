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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: в Самаре памятник водопроводу протек и затопил двор близстоящего дома

В блогах: в Самаре памятник водопроводу протек и затопил двор близстоящего дома

В Самаре памятник городскому водопроводу протек и затопил двор близстоящего дома, об анекдотичной ситуации поведал на YouTube Валерий Ганиев. "Это не просто символично. Это, блин, закономерно. Или вы чего-то другого ожидали? - смеются в комментариях читатели. - Памятники должны 
27 сентября 2018, 07:56
В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем

В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВКонтакте обратились к сотрудникам самарских ЖКХ, чтобы они ответственнее относились к своей работе! От вас зависит жизнь и здоровье других! На днях только чудом не случилась трагедия. Возле дома №14 по 
27 сентября 2018, 07:46
С вечера четверга в Самарской области обещают сильный ветер с дождем

С вечера четверга в Самарской области обещают сильный ветер с дождем

Синоптики прогнозируют сильный ветер с дождем в Самарской области. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 27 сентября до 19:00 пятницы местами в регионе пройдет небольшой и умеренный дождь. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, его порывы могут 
27 сентября 2018, 05:28
В самарских ТЦ нашли 3000 поддельных сумок и кроссовок Nike, Adidas и Dior

В самарских ТЦ нашли 3000 поддельных сумок и кроссовок Nike, Adidas и Dior

В двух торговых центрах областной столицы прошли проверки Самарской таможни и Управления экономической безопасности регионального МВД. Оказалось, что на прилавках ТРК «Московский» и «Юность» продавались одежда, обувь и сумки, маркированные известными товарными знаками: Reebok, Armani, Gucci, Nike, Adidas, Dior, Asics, 
27 сентября 2018, 05:11
В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис

В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис

В четверг, 27 сентября, в Самаре произошел странный случай с автомобилем. Около парка Гагарина в границах улиц Московского шоссе и улиц XXII Партсъезда, Стара-Загора, Советской Армии, неподалеку от автозаправки, в провал на проезжей части вблизи газона угодил белый внедорожник. Судя 
27 сентября 2018, 02:44
В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре

В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре

В среду, 26 сентября, в Отрадном под колесами машины оказался пешеход. В 11:00 62-летний мужчина ехал по улице Ленина на своем автомобиле ВАЗ 21074 в сторону улицы Комсомольской. По пути «семерка» сбила десятилетнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу 
27 сентября 2018, 02:21
Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области

Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области

Полиция выясняет детали ДТП, которое произошло в Самарской области. Все случилось на дороге «Никольское - Купино - Толстовка – станция Звезда». По ней ехала автоледи за рулем «Lifan». Женщина шла с превышением скорости. На 6-м километре дороги она выехала на 

27 сентября 2018, 02:13
В Самаре «Жигули» на буксире задели велосипедиста

В Самаре «Жигули» на буксире задели велосипедиста

В среду, 26 сентября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал велосипедист. В 12:40 19-летний водитель ехал на своем ВАЗ 21053 по улице Транзитной в сторону Аэропортовского шоссе. На гибкой сцепке неопытный автомобилист, который получил права только год назад, 
27 сентября 2018, 12:22
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