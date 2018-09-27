В Самаре «Жигули» на буксире задели велосипедиста В среду, 26 сентября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал велосипедист. В 12:40 19-летний водитель ехал на своем ВАЗ 21053 по улице Транзитной в сторону Аэропортовского шоссе. На гибкой сцепке неопытный автомобилист, который получил права только год назад, …