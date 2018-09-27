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В блогах: в Самаре памятник водопроводу протек и затопил двор близстоящего дома
В Самаре памятник городскому водопроводу протек и затопил двор близстоящего дома, об анекдотичной ситуации поведал на YouTube Валерий Ганиев. "Это не просто символично. Это, блин, закономерно. Или вы чего-то другого ожидали? - смеются в комментариях читатели. - Памятники должны …
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27 сентября 2018, 07:56
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В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВКонтакте обратились к сотрудникам самарских ЖКХ, чтобы они ответственнее относились к своей работе! От вас зависит жизнь и здоровье других! На днях только чудом не случилась трагедия. Возле дома №14 по …
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27 сентября 2018, 07:46
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С вечера четверга в Самарской области обещают сильный ветер с дождем
Синоптики прогнозируют сильный ветер с дождем в Самарской области. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 27 сентября до 19:00 пятницы местами в регионе пройдет небольшой и умеренный дождь. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, его порывы могут …
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27 сентября 2018, 05:28
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В самарских ТЦ нашли 3000 поддельных сумок и кроссовок Nike, Adidas и Dior
В двух торговых центрах областной столицы прошли проверки Самарской таможни и Управления экономической безопасности регионального МВД. Оказалось, что на прилавках ТРК «Московский» и «Юность» продавались одежда, обувь и сумки, маркированные известными товарными знаками: Reebok, Armani, Gucci, Nike, Adidas, Dior, Asics, …
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27 сентября 2018, 05:11
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В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис
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27 сентября 2018, 02:44
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В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре
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27 сентября 2018, 02:21
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Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области
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27 сентября 2018, 02:13
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В Самаре «Жигули» на буксире задели велосипедиста
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27 сентября 2018, 12:22