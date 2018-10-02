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В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов
В областной столице завели уголовное дело из-за очередного ложного сообщения о минировании здания. Неизвестный позвонил и рассказал, что в Церкви Евангельских Христиан-баптистов «Преображение» в Советском районе Самары установлено взрывное устройство. Представители спецслужб обследовали здание и не нашли ничего подозрительного. По …
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2 октября 2018, 12:21
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В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС
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2 октября 2018, 11:53
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В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»
В эти минуты в Самаре проходит региональная конференция ОНФ. В ней принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы, Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент «СоюзМаш России» Владимир Гутенев. Мероприятие посвящено подведению …
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2 октября 2018, 11:35
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Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний
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2 октября 2018, 10:45
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В Самаре отметили День пожилого человека
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2 октября 2018, 10:32
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В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир
В ночь на вторник, 2 октября, произошла дорожная авария в Тольятти. В районе дома № 2 по улице Автостроителей «Нива» влетела в опору освещения. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», водитель автомобиля был пьян, не справился с управлением …
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2 октября 2018, 10:12
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Что изменится для россиян с введением новой части пакета Яровой
С 1 октября начинает действовать очередная часть так называемого закона Яровой. В течение 6 месяцев все операторы должны хранить весь интернет-трафик клиентов за последние 30 суток. Уже с этого понедельника в рамках нашумевших изменений пенсионного законодательства работодатели ежеквартально должны предоставлять …
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2 октября 2018, 09:15
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В Самаре заработал еще один бесплатный маршрут до ТРК «Амбар»
С понедельника, 1 октября, в Самаре пустят новый бесплатный автобус к торгово-развлекательному комплексу «Амбар» на Южном шоссе, 5. Автобус будет курсировать между микрорайоном Южный город и «Амбаром», говорится в официальном паблике молла. Он будет делать остановки — в Южном …
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1 октября 2018, 02:53
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С комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей
С многострадального комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей. С соответствующими исками в Арбитражный суд Самарской области обратились два производственных предприятия из федеральной группы «Кристалл-Лефортово». Мордовский ликероводочный завод хочет получить от самарцев 1 млрд 770 млрд рублей, еще 756 …
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18 сентября 2018, 11:29
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"АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар в Москве
На Московском международном автосалоне "АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар. Посетителям показали новую Granta, приподнятый седан Vesta Cross, "внедорожный" Xray Cross и "заряженную" Vesta Sport. Также внимания публики удостоился концептуальный внедорожник Lada 4×4 Vision.
Главное отличие Vesta Cross …
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31 августа 2018, 10:11
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Дмитрий Азаров станет первым владельцем Lada Vesta Sport
Первым покупателем новой Lada Vesta Sport станет глава региона Дмитрий Азаров. В четверг, 30 августа, сертификат ему вручил президент ПАО АвтоВАЗ Ив Катакатзанис на ММАС-2018.
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31 августа 2018, 08:59
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В блогах: на АвтоВАЗе рабочим выдают неподъемные г...давы?
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа соцсети "ВКонтакте" поведали, какую на самом деле рабочую обувь выдают на заводе. Вместо обещанных красивых кед с металлическим подноском рабочие получают страшные тяжеленные ботинки. "Эти неподъемные "давы на буковку гэ" приходится дорабатывать с помощью мощного …
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30 августа 2018, 09:32
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На «АвтоВАЗе» литейщик упал с рабочей площадки и погиб
В Самарской области ведется проверка смертельного случая на тольяттинском «АвтоВАЗе», сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. 25 августа при проведении работ на территории производственного участка литейщик ПАО «АвтоВАЗ» упал с площадки обслуживания машины литья с высоты 1,1 …
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30 августа 2018, 12:58