12
46
18
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 01.10.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов

В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов

В областной столице завели уголовное дело из-за очередного ложного сообщения о минировании здания. Неизвестный позвонил и рассказал, что в Церкви Евангельских Христиан-баптистов «Преображение» в Советском районе Самары установлено взрывное устройство. Представители спецслужб обследовали здание и не нашли ничего подозрительного. По 
2 октября 2018, 12:21
В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

Во вторник, 2 октября, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе Самары произошла необычная авария. По неизвестной причине водитель иномарки Opel Corsa врезался в пост ДПС, расположенный на выделенном кольце. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших - машина протаранила только забор 
2 октября 2018, 11:53
В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»

В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»

В эти минуты в Самаре проходит региональная конференция ОНФ. В ней принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы, Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент «СоюзМаш России» Владимир Гутенев. Мероприятие посвящено подведению 
2 октября 2018, 11:35
Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний

Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний

Федеральная налоговая служба с начала года исключила из Единого госреестра юрлиц более 330 тысяч недействующих компаний с недостоверными сведениями, а также внесла 800 тысяч записей в связи с наличием некорректных данных, сообщает ведомство. Мероприятия проводятся в рамках борьбы с так 
2 октября 2018, 10:45
В Самаре отметили День пожилого человека

В Самаре отметили День пожилого человека

В Международный день пожилого человека центром празднования в 63-м регионе стал Самарский областной театр оперы и балета. Там собрались свыше 500 деятелей науки и культуры, здравоохранения и других важнейших сфер. Благодаря заложенным ими традициям губерния и сейчас остается в числе 
2 октября 2018, 10:32
В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир

В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир

В ночь на вторник, 2 октября, произошла дорожная авария в Тольятти. В районе дома № 2 по улице Автостроителей «Нива» влетела в опору освещения. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», водитель автомобиля был пьян, не справился с управлением 
2 октября 2018, 10:12
Что изменится для россиян с введением новой части пакета Яровой

Что изменится для россиян с введением новой части пакета Яровой

С 1 октября начинает действовать очередная часть так называемого закона Яровой. В течение 6 месяцев все операторы должны хранить весь интернет-трафик клиентов за последние 30 суток. Уже с этого понедельника в рамках нашумевших изменений пенсионного законодательства работодатели ежеквартально должны предоставлять 
2 октября 2018, 09:15
В Самаре заработал еще один бесплатный маршрут до ТРК «Амбар»

В Самаре заработал еще один бесплатный маршрут до ТРК «Амбар»

С понедельника, 1 октября, в Самаре пустят новый бесплатный автобус к торгово-развлекательному комплексу «Амбар» на Южном шоссе, 5. Автобус будет курсировать между микрорайоном Южный город и «Амбаром», говорится в официальном паблике молла. Он будет делать остановки — в Южном 
1 октября 2018, 02:53
С комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей

С комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей

С многострадального комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей. С соответствующими исками в Арбитражный суд Самарской области обратились два производственных предприятия из федеральной группы «Кристалл-Лефортово». Мордовский ликероводочный завод хочет получить от самарцев 1 млрд 770 млрд рублей, еще 756 
18 сентября 2018, 11:29

"АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар в Москве

На Московском международном автосалоне "АвтоВАЗ" представил 4 новые модели и концепт-кар. Посетителям показали новую Granta, приподнятый седан Vesta Cross, "внедорожный" Xray Cross и "заряженную" Vesta Sport. Также внимания публики удостоился концептуальный внедорожник Lada 4×4 Vision.

Главное отличие Vesta Cross 
31 августа 2018, 10:11
Дмитрий Азаров станет первым владельцем Lada Vesta Sport

Дмитрий Азаров станет первым владельцем Lada Vesta Sport

Первым покупателем новой Lada Vesta Sport станет глава региона Дмитрий Азаров. В четверг, 30 августа, сертификат ему вручил президент ПАО АвтоВАЗ Ив Катакатзанис на ММАС-2018.
 
- Это действительно современный автомобиль, причем автомобиль спортивный. Прошедшей зимой я впервые имел опыт спортивного зимнего 
31 августа 2018, 08:59
В блогах: на АвтоВАЗе рабочим выдают неподъемные г...давы?

В блогах: на АвтоВАЗе рабочим выдают неподъемные г...давы?

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа соцсети "ВКонтакте" поведали, какую на самом деле рабочую обувь выдают на заводе. Вместо обещанных красивых кед с металлическим подноском рабочие получают страшные тяжеленные ботинки. "Эти неподъемные "давы на буковку гэ" приходится дорабатывать с помощью мощного 
30 августа 2018, 09:32
На «АвтоВАЗе» литейщик упал с рабочей площадки и погиб

На «АвтоВАЗе» литейщик упал с рабочей площадки и погиб

В Самарской области  ведется  проверка смертельного  случая  на  тольяттинском «АвтоВАЗе», сообщает министерство  труда,  занятости и миграционной политики Самарской области. 25 августа при проведении работ на территории производственного участка литейщик ПАО «АвтоВАЗ» упал с площадки обслуживания машины литья с высоты 1,1 
30 августа 2018, 12:58
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх