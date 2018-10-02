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Материалы по теме:

Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний

Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний

Федеральная налоговая служба с начала года исключила из Единого госреестра юрлиц более 330 тысяч недействующих компаний с недостоверными сведениями, а также внесла 800 тысяч записей в связи с наличием некорректных данных, сообщает ведомство. Мероприятия проводятся в рамках борьбы с так 
2 октября 2018, 10:45
Альянс Rostec Auto BV увеличит долю в акционерном капитале «АвтоВАЗа»

Альянс Rostec Auto BV увеличит долю в акционерном капитале «АвтоВАЗа»

Альянс Rostec Auto BV - основной владелец «АвтоВАЗа» увеличит свою долю в акционерном капитале автозавода после завершения обязательного предложения о выкупе акций, сообщает пресс-служба Renault Россия. Процедура была завершена 25 сентября. Выкуплено по тендеру почти 1,5 млрд ценных бумаг - 
2 октября 2018, 09:35
Что изменится для россиян с введением новой части пакета Яровой

Что изменится для россиян с введением новой части пакета Яровой

С 1 октября начинает действовать очередная часть так называемого закона Яровой. В течение 6 месяцев все операторы должны хранить весь интернет-трафик клиентов за последние 30 суток. Уже с этого понедельника в рамках нашумевших изменений пенсионного законодательства работодатели ежеквартально должны предоставлять 
2 октября 2018, 09:15
В Самаре заработал еще один бесплатный маршрут до ТРК «Амбар»

В Самаре заработал еще один бесплатный маршрут до ТРК «Амбар»

С понедельника, 1 октября, в Самаре пустят новый бесплатный автобус к торгово-развлекательному комплексу «Амбар» на Южном шоссе, 5. Автобус будет курсировать между микрорайоном Южный город и «Амбаром», говорится в официальном паблике молла. Он будет делать остановки — в Южном 
1 октября 2018, 02:53
В самарских ТЦ нашли 3000 поддельных сумок и кроссовок Nike, Adidas и Dior

В самарских ТЦ нашли 3000 поддельных сумок и кроссовок Nike, Adidas и Dior

В двух торговых центрах областной столицы прошли проверки Самарской таможни и Управления экономической безопасности регионального МВД. Оказалось, что на прилавках ТРК «Московский» и «Юность» продавались одежда, обувь и сумки, маркированные известными товарными знаками: Reebok, Armani, Gucci, Nike, Adidas, Dior, Asics, 
27 сентября 2018, 05:11
Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк

Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк

В пятницу, 7 сентября, в областной столице неподалеку от стадиона «Самара Арена» заработал «Агропарк Самара». Это современный агрологистический комплекс для приема, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. В нем одновременно может храниться 12 тысяч тонн продукции. Ожидаемый товарооборот — больше 300 
7 сентября 2018, 03:16
На один день ограничат ‍продажу алкоголя в Сызрани

На один день ограничат ‍продажу алкоголя в Сызрани

В День города в Сызрани ограничат торговлю алкоголем. Напомним, что праздник будут отмечать уже 2 сентября, Сызрани исполнится 335 лет. Накануне этого дня местные власти определят границы зоны ограничения продажи спиртного, а за два часа до начала мероприятия все площадки 
21 августа 2018, 09:53
Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ

Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ

Самарские чиновники придумали, как можно использовать территорию около стадиона «Самара Арена». Там сделают рынки, склады и построят торговый центр. Разрешение на использование двух земельных участков площадью 51 и 252 квадратных метра получило ООО «Агропромышленный парк «Самара».
 
«Настоящее постановление вступает в 
6 августа 2018, 04:58
Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади

Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади

Необычный инцидент пришлось разбирать полицейским итальянского города Ивреа. 45-летнего местного жителя «потянуло на подвиги» после того, как он изрядно выпил. Мужчина решил покататься верхом. Он оседлал свою лошадь и выехал на ней на проезжую часть. Так наездник не был просто 
23 июля 2018, 10:44
Пьяная автоледи устроила автобойню в Самаре

Пьяная автоледи устроила автобойню в Самаре

В четверг, 19 июля, примерно в девять часов вечера массовая авария произошла в поселке Управленческий в Самаре. По информации движения "Ночной патруль", очень пьяная девушка ехала по улице Сергея Лазо на своей иномарке "Киа". В какой-то момент автоледи не справилась 
20 июля 2018, 09:09
В части Самарской области запретят продажу алкоголя

В части Самарской области запретят продажу алкоголя

С 26 июля по 4 августа в Самарской области пройдет молодежный форум «iВолга-2018». В связи с этим, на территориях, расположенных в окрестностях площадки его проведения будет введен полный запрет на продажу алкоголя. Ограничения коснутся следующих мест:

– поселок Прибрежный: ул. Звездная 

19 июля 2018, 11:10
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