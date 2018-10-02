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Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний
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2 октября 2018, 10:45
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Альянс Rostec Auto BV увеличит долю в акционерном капитале «АвтоВАЗа»
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2 октября 2018, 09:35
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Что изменится для россиян с введением новой части пакета Яровой
С 1 октября начинает действовать очередная часть так называемого закона Яровой. В течение 6 месяцев все операторы должны хранить весь интернет-трафик клиентов за последние 30 суток. Уже с этого понедельника в рамках нашумевших изменений пенсионного законодательства работодатели ежеквартально должны предоставлять …
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2 октября 2018, 09:15
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В Самаре заработал еще один бесплатный маршрут до ТРК «Амбар»
С понедельника, 1 октября, в Самаре пустят новый бесплатный автобус к торгово-развлекательному комплексу «Амбар» на Южном шоссе, 5. Автобус будет курсировать между микрорайоном Южный город и «Амбаром», говорится в официальном паблике молла. Он будет делать остановки — в Южном …
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1 октября 2018, 02:53
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В самарских ТЦ нашли 3000 поддельных сумок и кроссовок Nike, Adidas и Dior
В двух торговых центрах областной столицы прошли проверки Самарской таможни и Управления экономической безопасности регионального МВД. Оказалось, что на прилавках ТРК «Московский» и «Юность» продавались одежда, обувь и сумки, маркированные известными товарными знаками: Reebok, Armani, Gucci, Nike, Adidas, Dior, Asics, …
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27 сентября 2018, 05:11
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Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк
В пятницу, 7 сентября, в областной столице неподалеку от стадиона «Самара Арена» заработал «Агропарк Самара». Это современный агрологистический комплекс для приема, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. В нем одновременно может храниться 12 тысяч тонн продукции. Ожидаемый товарооборот — больше 300 …
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7 сентября 2018, 03:16
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На один день ограничат продажу алкоголя в Сызрани
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21 августа 2018, 09:53
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Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ
Самарские чиновники придумали, как можно использовать территорию около стадиона «Самара Арена». Там сделают рынки, склады и построят торговый центр. Разрешение на использование двух земельных участков площадью 51 и 252 квадратных метра получило ООО «Агропромышленный парк «Самара».
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6 августа 2018, 04:58
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Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади
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23 июля 2018, 10:44
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Пьяная автоледи устроила автобойню в Самаре
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20 июля 2018, 09:09
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В части Самарской области запретят продажу алкоголя
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19 июля 2018, 11:10