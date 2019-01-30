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Скандальный эквайринг: в Самаре обещают исправить все недочеты с оплатой проезда картами
Самарская компания "Транспортная карта" пообещала исправить все проблемы с оплатой проезда банковскими картами. Сейчас оператор платежей обсуждает ситуацию с представителями банка-эквайера и перевозчиками, говорится в сообщении муниципального предприятия. Стороны пытаются обобщить опыт работы кондукторов
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29 января 2019, 08:52
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В Самаре 10 больниц «заминировали» неизвестные
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29 января 2019, 08:36
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В Жигулевске 26-летний парень стрелял в своих родственников: один из пострадавших умер от кровопотери
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29 января 2019, 03:11
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В Сызрани автомобилист сбил женщину и сбежал
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29 января 2019, 02:27
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Часть «Парк Хауса» хотят снести
Департамент управления имуществом мэрии Самары обратился в областной арбитражный суд с требованием обязать владельца торгового центра «Парк Хаус» демонтировать часть здания площадью 1250 квадратных метров. Кроме того, чиновники хотят взыскать с бизнесменов 800 тысяч рублей необоснованного обогащения за пользование земельным …
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29 января 2019, 09:10
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Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд
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28 января 2019, 09:46
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Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги
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28 января 2019, 03:31
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Самарцам, которые сидели без отопления из-за аварии, сделают перерасчет
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25 января 2019, 02:41
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Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей
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21 декабря 2018, 01:13
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«Ноту» из Кинель-Черкасского района признали банкротом
Арбитражный суд Самарской области признал банкротом известное сельхозпредприятие "Нота" из Кинель-Черкасского района. Специализирующаяся на животноводстве агрофирма, некогда одна из крупнейших в регионе, задолжала 19 млн рублей "Россельхозбанку". Аграрии в ходе процедуры наблюдения пытались договориться с банкирами о мировом соглашении, предусматривающем …
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20 декабря 2018, 08:53
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«Ашан» пытается в суде «развестись» с ТЦ «Московский»
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17 декабря 2018, 09:28
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