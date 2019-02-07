В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля



Планируется, что школьники снова отправятся на учебу в четверг, 14 февраля, отметили в департаменте образования Самары. Напомним, что карантин был объявлен из-за роста заболеваемости … Стало известно, что карантин в школах Самары, Тольятти и Кинеля продлится до 13 февраля включительно.Планируется, что школьники снова отправятся на учебу в четверг, 14 февраля, отметили в департаменте образования Самары. Напомним, что карантин был объявлен из-за роста заболеваемости