В Самарской области должны усилить конкуренцию в экономике Это пожелание руководства Федеральной антимонопольной службы. Как показывает мировой опыт, впечатляющий экономический рост Кореи и Китая не был бы возможен без поддержки малого и среднего предпринимательства и внедрения механизмов демонополизации. При этом в губернии в ряде секторов экономики, к примеру, …