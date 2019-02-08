В России начнут выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения по видеозаписям граждан. Соответствующую поправку одобрили в Госдуме. Согласно документу, свидетели должны будут зарегистрироваться в специальной государственной информационной системе и скачать приложение. Для наложения штрафов будут рассматриваться съемки следующих действий: нарушения правил проезда через жд-переезды, езда на красный свет, нарушение правил маневрирования и расположения на проезжей части, в том числе проезд по обочине, несоблюдение предписаний знаков и разметки, выезд на встречную полосу, не пропуск машин со спецсигналами, неправильная парковка и стоянка.
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Тольяттинских чиновников оштрафовали за нарушение закона о конкуренции
Двух сотрудников тольяттинского департамента по управлению имуществом антимонопольщики оштрафовали за нарушение требований Закона "О защите конкуренции". Руководителя ведомства и его зама уличили в безвозмездной передаче нежилых помещений, расположенных в Центральном и Комсомольском районах. По закону, это можно делать только …
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7 февраля 2019, 07:58
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ГИБДД поддержала идею уменьшения размера дорожных знаков
ГИБДД России поддержала предложения по уменьшению размеров дорожных знаков. Пилотный эксперимент, который прошел проверку в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде, теперь будет распространен на всю страну. Минимальный размер знаков понижен до величины 40-на-40 сантиметров, а в отдельных случаях допустимо …
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4 февраля 2019, 03:18
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Браконьер из Самарской области заплатил за убитого лося 240 тысяч рублей
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1 февраля 2019, 04:20
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В Самарской области поймали водителя с «липовыми» правами
Неподалеку от села Зеленовка в Ставропольском районе сотрудники ГИБДД остановили иномарку Mazda 3. За рулем сидел 29-летний мужчина. Во время проверки документов он отдал полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у них сомнения в своей подлинности. Документ направили на экспертизу, и …
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10 января 2019, 01:53
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В Тольятти пьяная автомобилистка устроила гонки с экипажем ДПС
В Тольятти возбуждено административное дело по ч.1. ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Фигуранткой стала 25-летняя девушка.
Рано утром 1 января экипажу ДПС, патрулировавшему …
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9 января 2019, 12:08
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Откупиться или «сесть»: в России введут штрафы за экономические преступления
Уже в этом году лидирующий в России по приросту уголовных дел сегмент экономических преступлений может быть декриминализирован. Взамен нарушителю будет предложено полностью компенсировать ущерб как пострадавшему физическому лицу, так и государству.
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12 декабря 2018, 09:02
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ГИБДД попросила отложить введение нового стандарта номеров для авто и мотоциклов
Тем временем Госавтоинспекция попросила Росстандарт отложить на 7 месяцев введение нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов. Планировалось, что новый ГОСТ начнет действовать уже с 1 января нового года, но из-за особенностей системы ведомственных госзакупок ГИБДД просто не успела подготовиться …
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6 декабря 2018, 08:12
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В Самарской области нарушителей-рыболовов оштрафовали на 1,5 млн рублей
Сотрудники Самарского управления Росрыболовства начали выписывать первые штрафы за незаконный вылов рыбы по действующим с середины ноября увеличенным тарифам. Они выросли десятикратно, а итоговая сумма теперь не зависит ни от веса, ни от размера биоресурсов.
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5 декабря 2018, 10:25
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Новые камеры против водителей-нарушителей установили у Кировского рынка в Самаре
В Самаре возле кировского рынка установили дорожные камеры. Они будут отслеживать водителей, которые паркуются с нарушением правил. Об этом в «Твиттере» сообщил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин. По его словам, новые устройства будут работать …
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19 июня 2018, 04:24
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Названы места установки новых камер ГИБДД на дорогах Самары
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17 мая 2018, 04:35
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Самарские спутники оснастят более мощными камерами
«Роскосмос» принял решение изменить конструкцию выпускаемых на самарском заводе «Прогресс» космических аппаратов «Ресурс-П», составляющих основу российской группировки дистанционного зондирования Земли. Решено отказаться от камер среднего разрешения из-за отсутствия коммерческого спроса на снимки с точностью от 60 до 120 метров на …
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31 августа 2017, 12:09
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Следят и записывают: в Самаре могут установить почти 300 новых камер видеонаблюдения
Владельцев автодорог в России обяжут оснащать железнодорожные переезды видеокамерами для фиксации нарушений ПДД. Соответствующий законопроект поддержало правительство России. Дороги могут принадлежать федеральному центру, регионам, муниципальным образованиям, ведомственным и частным организациям. Владельцы железнодорожных путей от обязанности оборудовать переезды техсредствами освобождаются.
Предполагается, что …
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3 мая 2017, 02:32
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