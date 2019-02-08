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Материалы по теме:

Тольяттинских чиновников оштрафовали за нарушение закона о конкуренции

Тольяттинских чиновников оштрафовали за нарушение закона о конкуренции

Двух сотрудников тольяттинского департамента по управлению имуществом антимонопольщики оштрафовали за нарушение требований Закона "О защите конкуренции". Руководителя ведомства и его зама уличили в безвозмездной передаче нежилых помещений, расположенных в Центральном и Комсомольском районах. По закону, это можно делать только 
7 февраля 2019, 07:58
ГИБДД поддержала идею уменьшения размера дорожных знаков

ГИБДД поддержала идею уменьшения размера дорожных знаков

ГИБДД России поддержала предложения по уменьшению размеров дорожных знаков. Пилотный эксперимент, который прошел проверку в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде, теперь будет распространен на всю страну. Минимальный размер знаков понижен до величины 40-на-40 сантиметров, а в отдельных случаях допустимо 

4 февраля 2019, 03:18
Браконьер из Самарской области заплатил за убитого лося 240 тысяч рублей

Браконьер из Самарской области заплатил за убитого лося 240 тысяч рублей

В Самарской области задержали браконьера. Мужчину, который незаконно убил лося, 29 января остановили на территории Шигонского района, сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 258 «Незаконная охота». Нарушителю грозил срок от 3 до 5 
1 февраля 2019, 04:20
В Самарской области поймали водителя с «липовыми» правами

В Самарской области поймали водителя с «липовыми» правами

Неподалеку от села Зеленовка в Ставропольском районе сотрудники ГИБДД остановили иномарку Mazda 3. За рулем сидел 29-летний мужчина. Во время проверки документов он отдал полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у них сомнения в своей подлинности. Документ направили на экспертизу, и 
10 января 2019, 01:53
В Тольятти пьяная автомобилистка устроила гонки с экипажем ДПС

В Тольятти пьяная автомобилистка устроила гонки с экипажем ДПС

В Тольятти возбуждено административное дело по ч.1. ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Фигуранткой стала 25-летняя девушка.

Рано утром 1 января экипажу ДПС, патрулировавшему 
9 января 2019, 12:08
Откупиться или «сесть»: в России введут штрафы за экономические преступления

Откупиться или «сесть»: в России введут штрафы за экономические преступления

Уже в этом году лидирующий в России по приросту уголовных дел сегмент экономических преступлений может быть декриминализирован. Взамен нарушителю будет предложено полностью компенсировать ущерб как пострадавшему физическому лицу, так и государству. 
 
По статистике, в 2017 году число уголовных дел, возбужденных в 
12 декабря 2018, 09:02
ГИБДД попросила отложить введение нового стандарта номеров для авто и мотоциклов

ГИБДД попросила отложить введение нового стандарта номеров для авто и мотоциклов

Тем временем Госавтоинспекция попросила Росстандарт отложить на 7 месяцев введение нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов. Планировалось, что новый ГОСТ начнет действовать уже с 1 января нового года, но из-за особенностей системы ведомственных госзакупок ГИБДД просто не успела подготовиться 
6 декабря 2018, 08:12
В Самарской области нарушителей-рыболовов оштрафовали на 1,5 млн рублей

В Самарской области нарушителей-рыболовов оштрафовали на 1,5 млн рублей

Сотрудники Самарского управления Росрыболовства начали выписывать первые штрафы за незаконный вылов рыбы по действующим с середины ноября увеличенным тарифам. Они выросли десятикратно, а итоговая сумма теперь не зависит ни от веса, ни от размера биоресурсов. 
 
Инспектор Самарского управления Росрыболовства достаёт из 
5 декабря 2018, 10:25
Новые камеры против водителей-нарушителей установили у Кировского рынка в Самаре

Новые камеры против водителей-нарушителей установили у Кировского рынка в Самаре

В Самаре возле кировского рынка установили дорожные камеры. Они будут отслеживать водителей, которые паркуются с нарушением правил. Об этом в «Твиттере» сообщил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин. По его словам, новые устройства будут работать 

19 июня 2018, 04:24
Названы места установки новых камер ГИБДД на дорогах Самары

Названы места установки новых камер ГИБДД на дорогах Самары

В Самаре на Красноглинском шоссе установят новые камеры фиксации нарушений ПДД. Сроки, когда они начнут работать, пока не называют. Известно, что камеры появятся на шести участках дороги: у перекрестка с улицей Ногина, возле остановки «Дома ЭМО», на 31 километре, в 
17 мая 2018, 04:35
Самарские спутники оснастят более мощными камерами

Самарские спутники оснастят более мощными камерами

«Роскосмос» принял решение изменить конструкцию выпускаемых на самарском заводе «Прогресс» космических аппаратов «Ресурс-П», составляющих основу российской группировки дистанционного зондирования Земли. Решено отказаться от камер среднего разрешения из-за отсутствия коммерческого спроса на снимки с точностью от 60 до 120 метров на 

31 августа 2017, 12:09
Следят и записывают: в Самаре могут установить почти 300 новых камер видеонаблюдения

Следят и записывают: в Самаре могут установить почти 300 новых камер видеонаблюдения

Владельцев автодорог в России обяжут оснащать железнодорожные переезды видеокамерами для фиксации нарушений ПДД. Соответствующий законопроект поддержало правительство России. Дороги могут принадлежать федеральному центру, регионам, муниципальным образованиям, ведомственным и частным организациям. Владельцы железнодорожных путей от обязанности оборудовать переезды техсредствами освобождаются.

Предполагается, что 

3 мая 2017, 02:32
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