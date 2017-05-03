Владельцев автодорог в России обяжут оснащать железнодорожные переезды видеокамерами для фиксации нарушений ПДД. Соответствующий законопроект поддержало правительство России. Дороги могут принадлежать федеральному центру, регионам, муниципальным образованиям, ведомственным и частным организациям. Владельцы железнодорожных путей от обязанности оборудовать переезды техсредствами освобождаются.
Предполагается, что в масштабах страны проект будет реализован в рамках бюджетного финансирования дорожной деятельности. По данным Куйбышевской железной дороги, в Самарской области системы видеофиксации есть всего на 20 из почти 300 действующих переездов.
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