В Самарской области планируется развитие системы видеофиксации. До конца года в регионе будет установлено около пятисот новых камер наблюдения. В Самаре они появятся на Московском шоссе, улице Ново-Садовой и в районе нового стадиона для ЧМ-2018, сообщили в региональном правительстве. По данным полицейских, с начала года с помощью камер ГИБДД удалось выявить около 8 тысяч нарушений ПДД, удалось раскрыть около сорока преступлений. Добавим, в 2016 году с помощью системы видеофиксации было собрано штрафов на 950 миллионов рублей.
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Убойные самарские дороги: ездить по улице XXII Партсъезда стало опасно
Прокуратура Промышленного района Самары потребовала устранить дефекты дорожного покрытия на нескольких улицах города. После проверки, проведенной совместно с ГИБДД, представители надзорного ведомства обнаружили на участке XXII Партсъезда от Ново-Садовой до Солнечной повреждения в виде выбоин и просадок, размеры которых не …
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23 июня 2017, 02:04
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Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!
Более половины железнодорожных переездов в столице губернии не соответствуют требованиям безопасности движения, сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» сотрудники Госавтоинспекции. Накануне они провели рейд для того, чтобы привлечь к ответственности нерадивых собственников.
Дорога через железнодорожный переезд на улице Магистральной ведет к Зубчаниновскому кладбищу. Ежеминутно …
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22 июня 2017, 02:27
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Кому сделают ремонт: появился список самарских домов, которые обновят к ЧМ-2018
Фонд капитального ремонта Самарской области обнародовал в «Самарской газете» список ста первых домов, которые отремонтируют к ЧМ-2018. Речь идет о ремонте фасадов и кровли зданий, которые расположены на гостевых туристических маршрутах. Отметим, всего планируют обновить 238 домов.
г. …
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21 июня 2017, 07:14
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На Грушинском фестивале хотят сэкономить три миллиона
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20 июня 2017, 05:22
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Мячи вместо гитар: 45-й Грушинский фестиваль перенесли из-за ЧМ-2018
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20 июня 2017, 11:08
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В Самаре к ЧМ-2018 откроют еще один бункер
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19 июня 2017, 07:13
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30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол
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5 июня 2017, 01:38
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Лучший из лучших: в Самаре прошли состязания среди сотрудников ДПС
В Самарской области определили лучшего сотрудника дорожно-патрульной службы. Конкурс профессионального мастерства прошел в два этапа - сначала в полках ДПС региона, затем на уровне губернии. Какими знаниями и навыками должен обладать офицер госавтоинспекции?
Выпускник Самарского юридического института Юрий Плотников служит в …
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2 июня 2017, 05:51
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В 27 дворах Самары поставят видеокамеры за активное участие в субботниках
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18 мая 2017, 01:54
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В блогах: Видеокамеры в Самаре – за чей счет?
Блогер Илья Круговой сомневается в целесообразности инициативы властей Самары оснастить видеокамерами все подъезды и дворовые территории в городе. "Как думаете, и за чей счет их будут устанавливать? Ответ простой - придется раскошелиться нам, обычным жителям. Кроме того, потом, скорее …
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19 февраля 2016, 09:17
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Samsung отказывается от производства цифровых фотоаппаратов и видеокамер
Известный южнокорейский производитель хочет отказаться от изготовления цифровых видеокамер и фотоаппаратов. Согласно предварительной информации, бизнес будет продан компании Nikon. Корейцы решение объясняют тем, что это направление требует повышенного внимания, в том числе в силу постоянного изменения запросов потребителей. Продав бизнес …
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7 декабря 2015, 11:15