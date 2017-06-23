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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Убойные самарские дороги: ездить по улице XXII Партсъезда стало опасно

Убойные самарские дороги: ездить по улице XXII Партсъезда стало опасно

Прокуратура Промышленного района Самары потребовала устранить дефекты дорожного покрытия на нескольких улицах города. После проверки, проведенной совместно с ГИБДД, представители надзорного ведомства обнаружили на участке XXII Партсъезда от Ново-Садовой до Солнечной повреждения в виде выбоин и просадок, размеры которых не 

23 июня 2017, 02:04
Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!

Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!

Более половины железнодорожных переездов в столице губернии не соответствуют требованиям безопасности движения, сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» сотрудники Госавтоинспекции. Накануне они провели рейд для того, чтобы привлечь к ответственности нерадивых собственников.

Дорога через железнодорожный переезд на улице Магистральной ведет к Зубчаниновскому кладбищу. Ежеминутно 

22 июня 2017, 02:27
Кому сделают ремонт: появился список самарских домов, которые обновят к ЧМ-2018

Кому сделают ремонт: появился список самарских домов, которые обновят к ЧМ-2018

Фонд капитального ремонта Самарской области обнародовал в «Самарской газете» список ста первых домов, которые отремонтируют к ЧМ-2018. Речь идет о ремонте фасадов и кровли зданий, которые расположены на гостевых туристических маршрутах. Отметим, всего планируют обновить 238 домов.

г. 
21 июня 2017, 07:14
На Грушинском фестивале хотят сэкономить три миллиона

На Грушинском фестивале хотят сэкономить три миллиона

До старта фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, который традиционно пройдет на Мастрюковских озерах в первые выходные июля, осталось меньше 10 дней. В этом году расходы на праздник оптимизированы. Если в 2016-м из различных источников потратили 18 миллионов рублей, то 

20 июня 2017, 05:22
Мячи вместо гитар: 45-й Грушинский фестиваль перенесли из-за ЧМ-2018

Мячи вместо гитар: 45-й Грушинский фестиваль перенесли из-за ЧМ-2018

В 2018 году юбилейный 45-й фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в августе. Впервые в истории фестиваль перенесут с первых выходных июля. Проведение Груши в августе связано с чемпионатом мира по футболу 2018, матчи которого пройдут в том числе 

20 июня 2017, 11:08
В Самаре к ЧМ-2018 откроют еще один бункер

В Самаре к ЧМ-2018 откроют еще один бункер

Блогер Юрий Прокофьев пишет про "интересный подземный объект на территории военного санатория "Волга". «В народе он известен как бункер ПриВО или штаба армии. Есть и менее известное название - бункер Жукова. Предназначался для руководящего состава Советской армии. Его строительство началось 

19 июня 2017, 07:13
30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол

30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол

В Самаре ежедневно штрафуют около трех десятков водителей, чьи автомобили сильно затонированы. С начала года на любителей темных стекол составлено более 2000 административных протоколов. В одном из таких рейдов ГИБДД побывала наша съемочная группа.

С приходом лета число водителей, 
5 июня 2017, 01:38
Лучший из лучших: в Самаре прошли состязания среди сотрудников ДПС

Лучший из лучших: в Самаре прошли состязания среди сотрудников ДПС

В Самарской области определили лучшего сотрудника дорожно-патрульной службы. Конкурс профессионального мастерства прошел в два этапа - сначала в полках ДПС региона, затем на уровне губернии. Какими знаниями и навыками должен обладать офицер госавтоинспекции?

Выпускник Самарского юридического института Юрий Плотников служит в 

2 июня 2017, 05:51
В 27 дворах Самары поставят видеокамеры за активное участие в субботниках

В 27 дворах Самары поставят видеокамеры за активное участие в субботниках

Как информирует мэрия Самары, в ближайшее время в 27 дворах, жители которых «дружно вышли на уборку», установят камеры видеонаблюдения. Список счастливчиков не уточняется.
 
Напомним, весь апрель в областной столице проводился месячник по благоустройству - уборка города после зимы.
 

18 мая 2017, 01:54
В блогах: Видеокамеры в Самаре – за чей счет?

В блогах: Видеокамеры в Самаре – за чей счет?

Блогер Илья Круговой сомневается в целесообразности инициативы властей Самары оснастить видеокамерами все подъезды и дворовые территории в городе. "Как думаете, и за чей счет их будут устанавливать? Ответ простой - придется раскошелиться нам, обычным жителям. Кроме того, потом, скорее 
19 февраля 2016, 09:17
Samsung отказывается от производства цифровых фотоаппаратов и видеокамер

Samsung отказывается от производства цифровых фотоаппаратов и видеокамер

Известный южнокорейский производитель хочет отказаться от изготовления цифровых видеокамер и фотоаппаратов. Согласно предварительной информации, бизнес будет продан компании Nikon. Корейцы решение объясняют тем, что это направление требует повышенного внимания, в том числе в силу постоянного изменения запросов потребителей. Продав бизнес 
7 декабря 2015, 11:15
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