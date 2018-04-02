10
10
58
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 2 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                8888888             .d8888b.                           d8888  
                  888              d88P  Y88b                         d8P888  
                  888              888    888                        d8P 888  
 888  888  888    888     .d8888b  888         .d8888b    .d8888b   d8P  888  
 888  888  888    888    d88P"     888         88K       d88P"     d88   888  
 888  888  888    888    888       888    888  "Y8888b.  888       8888888888 
 Y88b 888 d88P    888    Y88b.     Y88b  d88P       X88  Y88b.           888  
  "Y8888888P"   8888888   "Y8888P   "Y8888P"    88888P'   "Y8888P        888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

На дорогах Самары установят 611 видеокамер

На дорогах Самары установят 611 видеокамер

В Самаре потратят 852 миллиона рублей на уличные видеокамеры, говорится в сообщении на портале госзакупок. Соответствующий аукцион объявило областное казенное учреждение «Безопасный регион». Подрядчик должен будет установить в Самаре 611 видеокамер, которые будут выявлять нарушителей на городских дорогах регионального значения. 

24 января 2018, 09:00
Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе

Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе

Эксперты Минобра совместно с представителями профессионального сообщества в настоящее время активно прорабатывают схему введения устной части на ЕГЭ по литературе. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей министерства.
Глава ведомства Ольга Васильева сегодня вела речь о проблемах учащихся 

15 ноября 2017, 05:10
Месть или вандализм? В Самаре на камерах ГИБДД начали писать неприличные слова

Месть или вандализм? В Самаре на камерах ГИБДД начали писать неприличные слова

Явно неуставной прибор для видеофиксации нарушений ПДД обнаружил в Самаре блогер Дмитрий Павлов. «Камера находится на улице 22-го Партсъезда на мосту через ж/д пути. От улицы Заводское шоссе в сторону Победы», - сообщает ЖЖ-юзер.

«Наверное, отомстили таким образом 
22 октября 2017, 06:53
В Самаре закупят систему видеонаблюдения за тысячами людей

В Самаре закупят систему видеонаблюдения за тысячами людей

На стадионе «Самара Арена» смонтируют систему видеонаблюдения, которая будет включать 48 камер. С их помощью во время ЧМ-2018 силовики будут наблюдать за трибунами, внутренними помещениями спортобъекта, а также за территорией по периметру стадиона. Все записи с камер будут передаваться в 

11 октября 2017, 02:10
За что самарцев выгнали с ЕГЭ?

За что самарцев выгнали с ЕГЭ?

Удалили в этом году с единого госэкзамена 14 человек. Большинство нарушений - использование сотовых телефонов и шпаргалок. 9 нарушителей сдавали обязательные предметы. Это значит, что в этом году они не получат дипломы. И уже начала работать процедура апелляции. Времени, чтобы 
5 июля 2017, 07:00
ЕГЭ на выживание: Самарская область потеряла 65 стобалльников

ЕГЭ на выживание: Самарская область потеряла 65 стобалльников

В Самарской губернии завершились основные дни приема экзаменов в рамках аттестации выпускников общеобразовательных школ по программе ЕГЭ. В 2017 году в 63-м регионе ЕГЭ сдавало 13 984 человека.

Максимальные 100 баллов по учебным предметам в 2017 году набрали 128 участников. Это 

5 июля 2017, 03:19
Лучшие: о самых успешных выпускниках Самары

Лучшие: о самых успешных выпускниках Самары

70 выпускников из Самары показали в ходе единого государственного экзамена максимально возможный результат.
5 июля 2017, 09:27
Улыбнитесь, вас снимают: появились адреса новых камер для фиксации нарушений ПДД

Улыбнитесь, вас снимают: появились адреса новых камер для фиксации нарушений ПДД

Стали известны адреса, где в Самаре установят 53 новых устройств для фото- и видефиксации нарушений правил дорожного движения. На покупку новых камер потратят почти 100 миллионов рублей. Поставщика должны выбрать 10 августа, сообщает samru.ru.

Как уже рассказывала 
29 июня 2017, 07:00
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх