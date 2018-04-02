В Самаре потратят почти 20,5 миллиона рублей на организацию видеонаблюдения за процедурой проведения ЕГЭ. Тендер по определению подрядчика объявило областное минобрнауки. Деньги поступят из регионального бюджета. Согласно техзаданию, две камеры должны быть установлены в каждом помещении, где проводится экзамен. Видео должно кодироваться по стандарту H.264 с разрешением не менее чем 320x180 пикселей. Видеосъемка будет вестись одновременно с записью звука. При этом камеры должны поддерживать функцию «горячего» подключения и отключения. Все записи нужно будет сохранить в архиве Программно-Аппаратного Комплекса. Всего необходимо установить более 1400 видеокамер. Победителя закупки определят 20 апреля.
|
На дорогах Самары установят 611 видеокамер
В Самаре потратят 852 миллиона рублей на уличные видеокамеры, говорится в сообщении на портале госзакупок. Соответствующий аукцион объявило областное казенное учреждение «Безопасный регион». Подрядчик должен будет установить в Самаре 611 видеокамер, которые будут выявлять нарушителей на городских дорогах регионального значения. …
|
24 января 2018, 09:00
|
Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе
Эксперты Минобра совместно с представителями профессионального сообщества в настоящее время активно прорабатывают схему введения устной части на ЕГЭ по литературе. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей министерства.
|
15 ноября 2017, 05:10
|
Месть или вандализм? В Самаре на камерах ГИБДД начали писать неприличные слова
Явно неуставной прибор для видеофиксации нарушений ПДД обнаружил в Самаре блогер Дмитрий Павлов. «Камера находится на улице 22-го Партсъезда на мосту через ж/д пути. От улицы Заводское шоссе в сторону Победы», - сообщает ЖЖ-юзер.
«Наверное, отомстили таким образом …
|
22 октября 2017, 06:53
|
В Самаре закупят систему видеонаблюдения за тысячами людей
|
11 октября 2017, 02:10
|
За что самарцев выгнали с ЕГЭ?
|
5 июля 2017, 07:00
|
ЕГЭ на выживание: Самарская область потеряла 65 стобалльников
|
5 июля 2017, 03:19
|
Лучшие: о самых успешных выпускниках Самары
|
5 июля 2017, 09:27
|
Улыбнитесь, вас снимают: появились адреса новых камер для фиксации нарушений ПДД
Стали известны адреса, где в Самаре установят 53 новых устройств для фото- и видефиксации нарушений правил дорожного движения. На покупку новых камер потратят почти 100 миллионов рублей. Поставщика должны выбрать 10 августа, сообщает samru.ru.
Как уже рассказывала …
|
29 июня 2017, 07:00