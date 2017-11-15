7
37
35
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888                 888              Y88b   d88P  8888888           
 888                 888               Y88b d88P     888             
 888                 888                Y88o88P      888             
 888  888  88888b.   888888  888d888     Y888P       888    888  888 
 888 .88P  888 "88b  888     888P"       d888b       888    888  888 
 888888K   888  888  888     888        d88888b      888    Y88  88P 
 888 "88b  888  888  Y88b.   888       d88P Y88b     888     Y8bd8P  
 888  888  888  888   "Y888  888      d88P   Y88b  8888888    Y88P
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Проплаченный экзамен: Самарских преподавателей осудили за взятки

Проплаченный экзамен: Самарских преподавателей осудили за взятки

Управлением ФСБ России по Самарской области в рамках работы по борьбе с коррупцией пресечена противоправная деятельность доцента кафедры математики и бизнес - информатики ФГАОУ ВО «Самарский национально-исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) Долгополова В.М., 1940 г.р.
В  период 

20 октября 2017, 01:15
На «отлично»: Исследователи узнали, что нужно есть перед экзаменами

На «отлично»: Исследователи узнали, что нужно есть перед экзаменами

Черника способствует краткосрочному стимулированию мозговой активности. Такой вывод сделали ученые из Университета Рединга после продолжительных исследований.
В частности, специалисты провели эксперимент, к которому привлекли учащихся младших классов. Школьникам было предложено следить за стрелками на мониторе и нажимать соответствующие клавиши на 

16 октября 2017, 02:12
За что самарцев выгнали с ЕГЭ?

За что самарцев выгнали с ЕГЭ?

Удалили в этом году с единого госэкзамена 14 человек. Большинство нарушений - использование сотовых телефонов и шпаргалок. 9 нарушителей сдавали обязательные предметы. Это значит, что в этом году они не получат дипломы. И уже начала работать процедура апелляции. Времени, чтобы 
5 июля 2017, 07:00
ЕГЭ на выживание: Самарская область потеряла 65 стобалльников

ЕГЭ на выживание: Самарская область потеряла 65 стобалльников

В Самарской губернии завершились основные дни приема экзаменов в рамках аттестации выпускников общеобразовательных школ по программе ЕГЭ. В 2017 году в 63-м регионе ЕГЭ сдавало 13 984 человека.

Максимальные 100 баллов по учебным предметам в 2017 году набрали 128 участников. Это 

5 июля 2017, 03:19
Лучшие: о самых успешных выпускниках Самары

Лучшие: о самых успешных выпускниках Самары

70 выпускников из Самары показали в ходе единого государственного экзамена максимально возможный результат.
5 июля 2017, 09:27
Страсти по ЕГЭ: Рособрнадзор начал сбор предложений по совершенствованию единого госэкзамена

Страсти по ЕГЭ: Рособрнадзор начал сбор предложений по совершенствованию единого госэкзамена

Специалисты Рособрнадзора приступили к сбору предложений по совершенствованию единого госэкзамена. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, предложения ведомство будет принимать до 11 августа. Обо всех предполагаемых изменениях объявят до начала учебного года.
Напомним, что с 2009 

3 июля 2017, 11:13
Сегодня самарские школьники пишут ЕГЭ по русскому языку

Сегодня самарские школьники пишут ЕГЭ по русскому языку

Тесты на грамотность пройдут 12 191 человек. Всего открыто 89 пунктов проведения экзамена, из них 8 - на дому, для участников с ограниченными возможностями здоровья. Одна из незрячих выпускниц для выполнения заданий будет использовать шрифт Брайля. На протяжении всей экзаменационной 

9 июня 2017, 12:20
Электронные книги потеряли популярность из-за бумажных

Электронные книги потеряли популярность из-за бумажных

По данным английской компании Nielsen, продажи бумажных книг в последнее время выросли, а электронных, напротив, уменьшились. Аналитики подсчитали, что даже молодые люди отдают предпочтение бумажным изданиям, а не электронным версиям.
По статистике, в Великобритании в прошлом году продали на 2% 

16 марта 2017, 03:21
Новая книга о криминале на Безымянке появилась в сети

Новая книга о криминале на Безымянке появилась в сети

Издательство «Эксмо» опубликовало на своем сайте первые страницы нового романа самарца Андрея Олеха. Книга называется «Улица Свободы. Приключения советских фураг». События разворачиваются в Куйбышеве на Безымянке в 1975 году. Двое фураг крадут слитки платины с оборонного завода.

«В новой 
9 марта 2017, 11:25
Самарец Андрей Олех написал книгу об ограблении оборонного завода

Самарец Андрей Олех написал книгу об ограблении оборонного завода

Самарский писатель Андрей Олех завершил работу над своей новой книгой «Улица Свободы». Как уже сообщала «ТЕРРА», главные герои романа – фураги, представители субкультуры, существовавшей в Куйбышеве в 1960-1980 годы. По сюжету книги, двое молодых людей совершают крупное ограбление оборонного 
26 января 2017, 07:17
195 лет назад родился Достоевский

195 лет назад родился Достоевский

В этот день 195 лет назад родился классик русской и мировой литературы Федор Михайлович Достоевский. Сегодня все почитатели таланта великого мастера слова отмечают эту юбилейную дату. Интерес к произведениям  писателя не ослабевает и в наши дни.
В настоящее время в 

11 ноября 2016, 04:53
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.