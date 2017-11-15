Эксперты Минобра совместно с представителями профессионального сообщества в настоящее время активно прорабатывают схему введения устной части на ЕГЭ по литературе. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей министерства.
Глава ведомства Ольга Васильева сегодня вела речь о проблемах учащихся с функциональным чтением. По этой причине, в частности, и появился устный раздел в тестировании по русскому языку. Министерство в перспективе намерено дополнить аналогичной частью и итоговую аттестацию по литературе. Впрочем, это произойдет после детального обсуждения экспертами разных уровней и определения всех нюансов процесса, включая форму и сроки появления новшества.
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