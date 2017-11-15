В Самарской губернии завершились основные дни приема экзаменов в рамках аттестации выпускников общеобразовательных школ по программе ЕГЭ. В 2017 году в 63-м регионе ЕГЭ сдавало 13 984 человека.

Максимальные 100 баллов по учебным предметам в 2017 году набрали 128 участников. Это …