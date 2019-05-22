Тест: сдадите ли вы ЕГЭ по истории? Совсем немного времени остается до того, как школьники приступят к сдаче Единого государственного экзамена. Сейчас они полным ходом готовятся к предстоящим испытаниям, от результатов которых будет зависеть их дальнейшая учеба. А смогут ли взрослые справиться с заданиями, которые предлагают детям? …