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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

В России могут изменить процедуру сдачи ЕГЭ

В России могут изменить процедуру сдачи ЕГЭ

В России пройдет очередной эксперимент над процедурой сдачи ЕГЭ. Суть его стоит в том, что жители восьми регионов страны смогут наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора 
20 мая 2019, 02:25
Академии Наяновой в Самаре присвоили новый статус

Академии Наяновой в Самаре присвоили новый статус

Со среды, 1 мая, Самарская государственная областная академия Наяновой официально станет бюджетным нетиповым общеобразовательным учреждением области «Академия для одаренных детей (Наяновой)». Соответствующее постановление подписали региональные власти. Напомним, что о планах превратить Академию Наяновой в школу для одаренных детей еще 
30 апреля 2019, 01:44
Подмена личности: В Самарской области школьник 3 раза отправлял вместо себя на ЕГЭ другого человека

Подмена личности: В Самарской области школьник 3 раза отправлял вместо себя на ЕГЭ другого человека

В Самарской области на этой неделе завершился досрочный период сдачи ЕГЭ. Как информирует Рособрнадзор по Самарской области, мероприятие прошло с нарушениями. Так в одной из школ региона вместо выпускника экзамены сдавал совсем другой человек, установила проверка ведомства. Причем такой "финт" 
13 апреля 2019, 03:07
В Самаре не будут строить школу на территории бывшего стадиона «Торпедо»

В Самаре не будут строить школу на территории бывшего стадиона «Торпедо»

В мэрии Самары отказались от идеи строительства школы в границах улиц Мичурина, Луначарского и Московского шоссе. Речь идет о территории бывшего стадиона «Торпедо». Во время исследования участка специалисты пришли к выводу, что поместить там можно только образовательное учреждение на 500 
4 апреля 2019, 09:54
Тест: сдадите ли вы ЕГЭ по истории?

Тест: сдадите ли вы ЕГЭ по истории?

Совсем немного времени остается до того, как школьники приступят к сдаче Единого государственного экзамена. Сейчас они полным ходом готовятся к предстоящим испытаниям, от результатов которых будет зависеть их дальнейшая учеба. А смогут ли взрослые справиться с заданиями, которые предлагают детям? 
3 апреля 2019, 02:09
В школах Самарской области появится новый предмет

В школах Самарской области появится новый предмет

Школьная программа в Самарской области скоро изменится, появится новый предмет — история родного края. Об этом в среду, 27 марта, рассказал губернатор Дмитрий Азаров в своем Послании к жителям Самарской области.
 
- Помимо знаний и компетенций школа должна прививать ученикам любовь 
27 марта 2019, 04:53
Сколько в России получают учителя?

Сколько в России получают учителя?

Сколько получают учителя? Этот вопрос поднимается очень часто. Эксперты агентства РИА Рейтинг составили сводную таблицу по всем регионам России. Оценка произведена на основе данных по средним трудовым доходам за 11 месяцев 2018 года и распределению заработной платы сотрудников, занятых 
24 марта 2019, 04:27
В Самарской области стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ

В Самарской области стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ

В Самарской области стартовал досрочный период проведения единых госэкзаменов. Сдать их заранее планируют более 300 учащихся. Первыми пройдут ЕГЭ по географии и литературе. Результаты станут известны соответственно 1-2 апреля. 22 марта выпускники сдадут русский язык, затем и остальные предметы. Досрочный 
21 марта 2019, 08:53
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