121 выпускник в Самарской области в этом году не допущен до сдачи единого государственного экзамена. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель регионального министра образования Светлана Бакунина. По ее словам, ЕГЭ не смогут сдать 0,8% от общего числа выпускающихся из школ детей. Кроме того, тестирование пройдут 23 человека из числа тех, кто не смог получить аттестаты в прошлом году.
Подробности пресс-конференции смотрите в выпусках новостей на телеканале ТЕРРА – РЕН ТВ.
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